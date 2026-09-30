Gheorghe Falcă: Legătura dintre Marea Egee și Marea Neagră devine infrastructură strategică pentru securitatea flancului estic al Europei

Europarlamentarul Gheorghe Falcă, membru al Comisiei pentru transport și turism a Parlamentului European, a participat astăzi, 29 Septembrie la Bruxelles, în cadrul Zilelor Conectării Europei 2026, la reuniunea la nivel înalt „Prietenii Europei de Sud-Est – Reducerea decalajelor, împreună”, dedicată dezvoltării infrastructurii de transport și consolidării conectivității dintre România, Bulgaria și Grecia.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, la reuniune au participat reprezentanți ai Parlamentului European, ai guvernelor celor trei state, ai Băncii Europene de Investiții, precum și comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, comisarul European din partea Greciei în Comisia Europeană. În cadrul evenimentului a fost prezentat Planul strategic de acțiune pentru consolidarea cooperării transfrontaliere, împreună cu portofoliul comun de proiecte și strategia de investiții.

„Am participat la această reuniune din partea Parlamentului European și, în același timp, pentru a susține interesele României. În actualul context de securitate, legătura dintre Marea Egee, Bulgaria, Dunăre și Marea Neagră nu mai este doar un proiect de transport. Este o infrastructură strategică pentru flancul estic al Europei. România trebuie să valorifice poziția pe care o are și să transforme această cooperare în proiecte concrete, finanțare și termene clare”, a declarat Gheorghe Falcă.

Cooperarea dintre cele trei state include infrastructura rutieră și feroviară, Dunărea, porturile, aeroporturile, podurile și terminalele multimodale. Pentru România sunt importante în special conexiunile prin Calafat–Vidin și Giurgiu–Ruse, Portul Constanța și legătura Varna–Constanța. Memorandumul prevede explicit dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare, civilă și militară, și integrarea obiectivelor de mobilitate militară în dezvoltarea coridorului.

Dimensiunea de securitate este cu atât mai importantă în contextul în care infrastructura de transport de pe flancul estic trebuie să permită nu doar circulația mărfurilor și a persoanelor, ci și, atunci când este necesar, deplasarea rapidă a personalului și echipamentelor militare. Drumurile, căile ferate, podurile și porturile devin astfel parte a capacității europene de răspuns și de descurajare.

Aceste obiective se regăsesc și în amendamentele depuse de Gheorghe Falcă în Comisia TRAN la viitorul Mecanism pentru Interconectarea Europei (MIE/CEF) 2028–2034. Amendamentele urmăresc consolidarea conexiunii dintre coridorul Balcanii de Vest–Mediterana de Est și coridorul Marea Baltică–Marea Neagră–Marea Egee, dezvoltarea legăturii Varna–Constanța și acordarea unei importanțe mai mari infrastructurii strategice și mobilității militare.

„Prin amendamentele depuse în TRAN am susținut exact această abordare: viitorul MIE trebuie să finanțeze infrastructura de care Europa are nevoie în noul context de securitate. Pentru România, investițiile în porturi, poduri, cale ferată și infrastructură rutieră înseamnă competitivitate economică, dar și capacitatea de a asigura mobilitatea militară pe flancul estic. Securitatea Europei depinde și de cât de repede putem deplasa oameni, echipamente și resurse acolo unde este nevoie de ele”, a precizat Gheorghe Falcă.

Memorandumul dintre România, Bulgaria și Grecia prevede coordonarea proiectelor transfrontaliere și a solicitărilor de finanțare europeană, precum și adaptarea urgentă, acolo unde este necesar, a infrastructurii la standardele de dublă utilizare. Un moment important al reuniunii a fost semnarea Planului de Acțiune pentru consolidarea cooperării dintre România, Bulgaria și Grecia în domeniul infrastructurii de transport. Este pasul prin care cooperarea politică dintre cele trei țări începe să fie transformată într-un portofoliu de proiecte și investiții concrete.

Pentru România, dezvoltarea axei Marea Egee–Bulgaria–Dunăre–Constanța are astfel o dublă miză: crearea unor conexiuni de transport mai eficiente pentru economie și consolidarea infrastructurii strategice necesare securității flancului sud-estic al Europei.