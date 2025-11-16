Gheorghe Falcă propune un Plan Național de Dezvoltare care să dubleze cele 70 miliarde de euro alocate României din viitorul buget multianual al UE

Eurodeputatul Gheorghe Falcă a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că România se află în fața unei oportunități istorice, odată cu negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene. În perioada 2028–2034, țara noastră ar urma să primească 70 de miliarde de euro, o alocare fără precedent pentru dezvoltare.

Potrivit eurodeputatului, care a fost prezent la evenimentul „Bucuriile Toamnei” în comuna Sânandrei, din județul Timiș, România va avea la dispoziție 60 miliarde de euro pentru coeziune și agricultură și 10 miliarde de euro pentru competitivitate.

„Dacă vom avea înțelepciunea să construim un Plan Național de Dezvoltare în care la fiecare 1 euro venit de la UE, România să adauge încă 1 euro, atunci vom putea crea un plan de investiții de 140 de miliarde de euro pentru următorii 7 ani”, a subliniat Gheorghe Falcă.

Eurodeputatul avertizează, însă, că pentru a valorifica acest potențial, România trebuie să rămână un stat stabil, ancorat în direcția europeană:

„În 2028 România trebuie să fie mai puternică decât extremiștii. Trebuie să alegem stabilitatea, competența și orientarea europeană.”

Falcă a transmis și un mesaj de optimism privind energia socială și potențialul comunităților: „Astăzi, la Sânandrei, am simțit încă o dată că România a energia și voința de a merge înainte. Împreună putem transforma această șansă în realitate.”