EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gheorghe Falcă, raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism: România va fi un net beneficiar al banilor pe transporturi și mobilitate militară
Eurodeputatul Gheorghe Falcă, membru al Comisiei pentru transport și turism din Parlamentul European, a anunțat vineri că România va avea de câștigat în negocierile pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028-2034, în special pe zona de transporturi și mobilitate militară.
„Eu sunt raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism. Asta înseamnă că trebuie să iau interesele tuturor țărilor, să găsesc împreună o convergență și, evident, apoi să fie susținut”, a explicat Falcă.
Potrivit acestuia, în contextul actual, securitatea este prioritatea numărul unu, ceea ce înseamnă investiții masive în mobilitate militară. „Atunci când investești în mobilitate militară, majoritatea banilor merg pe ceea ce înseamnă legarea Mării Baltice cu Marea Neagră și Marea Egee. Asta înseamnă că România va fi un net beneficiar a tot ceea ce înseamnă banii pe transporturi, pe mobilitate militară”, a subliniat eurodeputatul.
El a adăugat că și conectarea României cu țările aflate în proces de aderare – Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest – va fi sprijinită prin fonduri europene dedicate infrastructurii de transport.
„Vă pot spune că bugetul pe care l-am propus a fost acceptat în propunerea Comisiei Europene. Este o creștere de 10 ori pe acest domeniu față de acum 7 ani. Asta înseamnă că eu am reușit să pun interesele tuturor țărilor la un loc. Comisia a acceptat acest lucru și în proiectul de buget vedem această creștere de 10 ori”, a precizat Falcă.
Eurodeputatul Dan Motreanu cere liberalizarea totală a exporturilor din R. Moldova în UE: Am votat toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți
Eurodeputatul Dan Motreanu a cerut liberalizarea totală a exporturilor din Republica Moldova în UE și a votat în Parlamentul European toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți.
„Consiliul UE susține eliminarea taxelor vamale pentru o serie de produse agricole din Republica Moldova. În calitate de europarlamentar, am cerut liberalizarea totală a exporturilor din Republica Moldova în UE și am votat toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Citiți și: UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova
Potrivit acestuia, Uniunea Europeană și Republica Moldova au ajuns la un acord privind extinderea relațiilor comerciale. Astfel, UE va extinde accesul pentru exporturile agricole moldovenești care nu au fost încă liberalizate. Cotele tarifare vor fi majorate pentru prune, struguri de masă, mere și cireșe. Importurile de suc de struguri, roșii și usturoi vor fi scutite de taxe vamale.
„Majoritatea exporturilor din Republica Moldova beneficiază deja de acces fără taxe vamale în baza actualului Acord de Asociere UE–Republica Moldova. Accesul produselor din Republica Moldova pe piața UE este condiționat de alinierea treptată a Republicii Moldova la standardele de producție ale UE, de exemplu utilizarea pesticidelor”, a adăugat Dan Motreanu.
El a precizat că Republica Moldova va îmbunătăți accesul pe piața sa pentru anumite produse din UE: cotele vor fi majorate pentru carnea de porc și de pasăre, iar pentru carnea congelată fără os, lapte și unt vor fi stabilite noi cote tarifare.
Ambele părți vor avea posibilitatea de a activa un mecanism de salvgardare pentru a limita importurile dacă provoacă efecte negative, a explicat Motreanu.
„Acordul prevede o revizuire planificată pentru anul 2027. Este un pas important pentru integrarea economică a Republicii Moldova în spațiul european și un sprijin concret pentru românii de peste Prut”, a concluzionat europarlamentarul.
Dan Motreanu a votat în PE noua viziune pentru alianțele universităților europene: Studenții, inclusiv cei din România, pot studia mai ușor în universitățile din UE
Eurodeputatul Dan Motreanu a votat în Parlamentul European noua viziune pentru alianțele universităților europene, pentru a extinde cooperarea transnaționale între instituțiile de învățământ superior.
„Pe baza unor astfel de reglementări, studenții, inclusiv cei din România, pot studia mai ușor în universități din state UE”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Potrivit acestuia, 65 de alianțe reunesc acum peste 570 de universități și mai mult de 2.200 de parteneri, depășind așteptările din 2017, când a demarat acest program, iar 21 de universități din România fac parte din alianțele europene de universități.
„Parlamentul European susține existența unui cadru comun pentru o diplomă europeană, accesibilă și dincolo de alianțe, și solicită reducerea sarcinilor administrative”, a adăugat Dan Motreanu.
Mai mult, el a subliniat că viziunea strategică pentru alianțele universitare trebuie să se reflecte în următorul cadru financiar multianual, pentru a maximiza potențialul și impactul acestora.
„Am subliniat necesitatea unei finanțări coordonate, sustenabile și previzibile pentru alianțele actuale. Am solicitat Comisiei Europene să mențină procesul de depunere a cererilor cât mai simplu cu putință”, a mai spus Motreanu.
De asemenea, eurodeputatul a precizat că Parlamentul European încurajează un proces rapid de reînnoire pentru alianțele de succes, pentru a asigura o finanțare continuă fără a genera o sarcină administrativă excesivă.
„Invităm Comisia să studieze viabilitatea creării unei soluții adaptate pentru finanțarea alianțelor universităților europene în cadrul financiar multianual de după 2027”, a conchis Dan Motreanu.
Dan Motreanu: Peste 1,3 milioane de români vulnerabili primesc vouchere pentru alimente și mese calde, finanțate din fonduri europene
Eurodeputatul Dan Motreanu a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că 1.352.780 de români vor beneficia de vouchere în valoare de 250 de lei pentru alimente și mese calde, printr-un program finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială.
„Persoanele cu venituri mici vor primi vouchere în valoare de 250 de lei pentru alimente și mese calde”, a transmis Motreanu, precizând că sprijinul material este destinat compensării parțiale a cheltuielilor cu hrana.
Tichetele sociale, acordate pe suport electronic, pot fi folosite fie pentru achiziționarea de produse alimentare de bază, fie pentru mese calde, în funcție de opțiunea beneficiarului.
De acest sprijin beneficiază pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani care primesc indemnizație socială, persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 2.000 de lei pe lună, precum și persoanele care primesc ajutor de incluziune.
Eurodeputatul a amintit că programul a fost lansat în 2022 de guvernul condus de Nicolae Ciucă, în urma negocierilor purtate cu oficialii europeni de fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Ioan Boloș.
