Gheorghe Falcă, raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism: România va fi un net beneficiar al banilor pe transporturi și mobilitate militară

Eurodeputatul Gheorghe Falcă, membru al Comisiei pentru transport și turism din Parlamentul European, a anunțat vineri că România va avea de câștigat în negocierile pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028-2034, în special pe zona de transporturi și mobilitate militară.

„Eu sunt raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism. Asta înseamnă că trebuie să iau interesele tuturor țărilor, să găsesc împreună o convergență și, evident, apoi să fie susținut”, a explicat Falcă.

Potrivit acestuia, în contextul actual, securitatea este prioritatea numărul unu, ceea ce înseamnă investiții masive în mobilitate militară. „Atunci când investești în mobilitate militară, majoritatea banilor merg pe ceea ce înseamnă legarea Mării Baltice cu Marea Neagră și Marea Egee. Asta înseamnă că România va fi un net beneficiar a tot ceea ce înseamnă banii pe transporturi, pe mobilitate militară”, a subliniat eurodeputatul.

El a adăugat că și conectarea României cu țările aflate în proces de aderare – Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest – va fi sprijinită prin fonduri europene dedicate infrastructurii de transport.

„Vă pot spune că bugetul pe care l-am propus a fost acceptat în propunerea Comisiei Europene. Este o creștere de 10 ori pe acest domeniu față de acum 7 ani. Asta înseamnă că eu am reușit să pun interesele tuturor țărilor la un loc. Comisia a acceptat acest lucru și în proiectul de buget vedem această creștere de 10 ori”, a precizat Falcă.