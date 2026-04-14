Gheorghe Falcă: Rezultatul alegerilor din Ungaria, „un semnal clar” pentru România – „Extremismul și izolaționismul pierd, pentru că nu au soluții reale pentru oameni”

Eurodeputatul Gheorghe Falcă a declarat că rezultatul alegerilor din Ungaria, în urma cărora formațiunea condusă de Peter Magyar a obținut o majoritate de două treimi în parlament, reprezintă o victorie a direcției pro-europene și un semnal relevant inclusiv pentru România.

„Ungaria a ales. Europa a câștigat. Rezultatul alegerilor din Ungaria confirmă ceea ce am spus: extremismul și izolaționismul pierd, pentru că nu au soluții reale pentru oameni”, a afirmat Falcă, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Eurodeputatul a criticat dur guvernarea fostului premier Viktor Orban, pe care o descrie drept bazată pe „propagandă, frică și manipulare”, invocând inclusiv efectele economice și politice ale acesteia.

„Realitatea este simplă: TVA de 27%, cel mai mare din UE, măsuri economice populiste care au dus la lipsuri în magazine, fonduri europene pierdute din cauza derapajelor democratice și minciuni repetate despre Ucraina și «vinovați externi»”, a susținut eurodeputatul român.

În același timp, acesta a evidențiat discursul anti-european al lui Orban din timpul campaniei electorale, inclusiv atacurile la adresa unor lideri europeni precum Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski, în paralel cu relații „ambigue” cu Vladimir Putin.

Falcă a făcut o paralelă directă cu scena politică din România, avertizând asupra unor tendințe similare în discursul unor lideri politici.

„Cel mai important este paralelismul pe care îl vedem și în România. Același tip de discurs – radical, conspiraționist, anti-european – este promovat de lideri precum Călin Georgescu sau George Simion și susținut de Alianța pentru Unirea Românilor”, a declarat acesta.

Potrivit eurodeputatului, retorica de tip „noi suntem patrioții, ceilalți sunt trădători”, combinată cu teorii conspiraționiste și identificarea unor „dușmani externi”, conduce la stagnare, izolare și pierderea oportunităților.

„Adevărul este altul: patriotismul nu înseamnă scandal, izolare și propagandă. Patriotismul înseamnă rezultate, respect și dezvoltare”, a subliniat Falcă.

În acest context, eurodeputatul consideră că victoria lui Peter Magyar arată că alegătorii optează în final pentru „competență în locul zgomotului” și pentru „Europa în locul izolării”, mesaj pe care îl vede ca fiind „un semnal clar” și pentru România.