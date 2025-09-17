Gheorghe Falcă: România se află la periferia UE și NATO și are nevoie de două eforturi majore – conectare cu Europa prin mobilitate militară rapidă și dotare cu armament adecvat 

România este membră atât a NATO, cât și a Uniunii Europene, însă se află „la periferia ambelor structuri”, a transmis marți eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL/PPE), într-un mesaj publicat pe Facebook.

El a subliniat că, pentru a-și consolida securitatea, țara are nevoie de două eforturi majore: conectarea corectă cu Europa, pentru a asigura mobilitatea militară rapidă, și dotarea cu armamentul necesar pentru apărarea națională.

„Bugetul apărării naționale trebuie împărțit echilibrat: o treime către infrastructura militară și două treimi către performanța militară propriu-zisă. România face deja acest efort”, a precizat Falcă.

Eurodeputatul a adăugat că, dincolo de relația solidă din cadrul NATO, România beneficiază și de un parteneriat strategic cu Statele Unite, care îi oferă „o dublă securitate”.

„Partenerii americani înțeleg rolul României pe flancul estic al Europei și importanța Mării Negre în contextul actual”, a mai spus acesta.