Gheorghe Falcă: România și flancul estic al NATO beneficiază de prezența militară aliată, dar este nevoie de investiții în mobilitate militară pentru a elimina rapid orice agresor care vine din Est

Eurodeputatul Gheorghe Falcă a atras atenția asupra necesității dezvoltării mobilității militare în Europa de Est, subliniind rolul crucial al infrastructurii de transport în consolidarea securității regionale.

„În analiza structurii NATO se spunea că orice agresor care vine din Est poate pătrunde destul de rapid în interiorul Uniunii Europene și într-un anumit timp poate fi eliminat din structura est-europeană. De ce poate pătrunde foarte rapid? Pentru că neavând această mobilitate militară, capabilitățile militare vin foarte greu spre Est”, a declarat eurodeputatul.

Falcă a arătat că prezența trupelor americane, belgiene, franceze și germane în România și Polonia este o dovadă că aliații au acționat deja pentru securizarea flancului estic.

„Asta arată că oamenii n-au așteptat să facem noi mobilitatea militară, ci au venit deja în România și în flancul estic pentru a da o siguranță, pentru a da o încredere și pentru a arăta întotdeauna agresorului că suntem pregătiți”, a spus eurodeputatul, adăugând că eforturile pentru dezvoltarea infrastructurii trebuie continuate, având o dublă funcționalitate: „Noi trebuie să lucrăm în continuare pentru a avea această logistică corectă, o logistică corectă care are dublu limbaj, un limbaj militar și un limbaj civil, pentru că pe acea infrastructură de cale ferată sau pe acea infrastructură de autostradă, evident în proporție de 99,9999% vor fi mișcări a ceea ce înseamnă partea civilă”, a explicat Gheorghe Falcă.

Totodată, eurodeputatul, membru al Comisiei pentru transport și turism din Parlamentul European și raportor pe bugetul UE 2028–2034, a anunțat că România va fi un beneficiar net al fondurilor europene pentru transporturi și mobilitate militară. El a explicat că majoritatea investițiilor vor merge către conectarea Mării Baltice cu Marea Neagră și Marea Egee, iar România va juca un rol central în aceste proiecte.

„O infrastructură modernă înseamnă protecție, dar și dezvoltare pentru oameni”, a punctat Gheorghe Falcă.