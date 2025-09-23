EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gheorghe Falcă: România și flancul estic al NATO beneficiază de prezența militară aliată, dar este nevoie de investiții în mobilitate militară pentru a elimina rapid orice agresor care vine din Est
Eurodeputatul Gheorghe Falcă a atras atenția asupra necesității dezvoltării mobilității militare în Europa de Est, subliniind rolul crucial al infrastructurii de transport în consolidarea securității regionale.
„În analiza structurii NATO se spunea că orice agresor care vine din Est poate pătrunde destul de rapid în interiorul Uniunii Europene și într-un anumit timp poate fi eliminat din structura est-europeană. De ce poate pătrunde foarte rapid? Pentru că neavând această mobilitate militară, capabilitățile militare vin foarte greu spre Est”, a declarat eurodeputatul.
Falcă a arătat că prezența trupelor americane, belgiene, franceze și germane în România și Polonia este o dovadă că aliații au acționat deja pentru securizarea flancului estic.
„Asta arată că oamenii n-au așteptat să facem noi mobilitatea militară, ci au venit deja în România și în flancul estic pentru a da o siguranță, pentru a da o încredere și pentru a arăta întotdeauna agresorului că suntem pregătiți”, a spus eurodeputatul, adăugând că eforturile pentru dezvoltarea infrastructurii trebuie continuate, având o dublă funcționalitate: „Noi trebuie să lucrăm în continuare pentru a avea această logistică corectă, o logistică corectă care are dublu limbaj, un limbaj militar și un limbaj civil, pentru că pe acea infrastructură de cale ferată sau pe acea infrastructură de autostradă, evident în proporție de 99,9999% vor fi mișcări a ceea ce înseamnă partea civilă”, a explicat Gheorghe Falcă.
Totodată, eurodeputatul, membru al Comisiei pentru transport și turism din Parlamentul European și raportor pe bugetul UE 2028–2034, a anunțat că România va fi un beneficiar net al fondurilor europene pentru transporturi și mobilitate militară. El a explicat că majoritatea investițiilor vor merge către conectarea Mării Baltice cu Marea Neagră și Marea Egee, iar România va juca un rol central în aceste proiecte.
„O infrastructură modernă înseamnă protecție, dar și dezvoltare pentru oameni”, a punctat Gheorghe Falcă.
Eurodeputatul Dan Motreanu solicită crearea unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice
Eurodeputatul Dan Motreanu, în calitate de membru supleant în Comisia pentru Sănătate Publică (SANT) din Parlamentul European, a depus un amendament pentru crearea, în noul Buget al UE 2028–2034, a unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice.
„Acest fond ar oferi finanțare pentru modernizarea fabricilor existente și pentru construirea unor unități noi, consolidând astfel autonomia Europei în domeniul sănătății. (…) Vreau să îmbunătățim aprovizionarea cu medicamente și să ne asigurăm că toți pacienții, indiferent de țara în care trăiesc, au acces rapid și sigur la tratamentele de care au nevoie”, a informat deputatul european într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.
Potrivit acestuia, propunerea Comisiei Europene privind medicamentele critice se bazează pe instrumente de finanțare existente în bugetul 2021–2027, precum EU4Health, Horizon Europe sau STEP, dar nu include încă un mecanism dedicat investițiilor la scară largă în producția de medicamente: „Propunerea Comisiei vine ca răspuns la penuriile tot mai frecvente de medicamente, care au afectat România și alte state UE. În ultimii ani, pacienții români s-au confruntat cu lipsa unor tratamente esențiale, de la antibiotice până la medicamente oncologice sau pentru boli cronice.”
Citiți și: Deficitele de medicamente sunt o problemă omniprezentă în întreaga UE de ani buni, dar încă nu avem un mecanism bine uns pentru a le face față, relevă un raport al Curții de Conturi Europene
Deputatul european subliniază că prin acest fond va fi posibilă o capacitate mai mare de producție la nivel local și regional: „Va însemna acces mai sigur, mai rapid și mai previzibil la medicamentele de care au nevoie pacienții români, reducând riscul crizelor și al lipsurilor din farmacii.”
„Pentru România, acest lucru ar însemna o șansă reală de a atrage fonduri UE pentru construcția și modernizarea fabricilor, pentru dezvoltarea de tehnologii moderne de producție și pentru întărirea lanțurilor de aprovizionare. Ar încuraja investițiile pe termen lung, ar crea locuri de muncă bine plătite și ar poziționa România mai bine pe harta europeană a producției farmaceutice”, a mai adăugat Dan Motreanu.
Citiți și: Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani
Gheorghe Falcă, raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism: România va fi un net beneficiar al banilor pe transporturi și mobilitate militară
Eurodeputatul Gheorghe Falcă, membru al Comisiei pentru transport și turism din Parlamentul European, a anunțat vineri că România va avea de câștigat în negocierile pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028-2034, în special pe zona de transporturi și mobilitate militară.
„Eu sunt raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism. Asta înseamnă că trebuie să iau interesele tuturor țărilor, să găsesc împreună o convergență și, evident, apoi să fie susținut”, a explicat Falcă.
Potrivit acestuia, în contextul actual, securitatea este prioritatea numărul unu, ceea ce înseamnă investiții masive în mobilitate militară. „Atunci când investești în mobilitate militară, majoritatea banilor merg pe ceea ce înseamnă legarea Mării Baltice cu Marea Neagră și Marea Egee. Asta înseamnă că România va fi un net beneficiar a tot ceea ce înseamnă banii pe transporturi, pe mobilitate militară”, a subliniat eurodeputatul.
El a adăugat că și conectarea României cu țările aflate în proces de aderare – Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest – va fi sprijinită prin fonduri europene dedicate infrastructurii de transport.
„Vă pot spune că bugetul pe care l-am propus a fost acceptat în propunerea Comisiei Europene. Este o creștere de 10 ori pe acest domeniu față de acum 7 ani. Asta înseamnă că eu am reușit să pun interesele tuturor țărilor la un loc. Comisia a acceptat acest lucru și în proiectul de buget vedem această creștere de 10 ori”, a precizat Falcă.
Eurodeputatul Dan Motreanu cere liberalizarea totală a exporturilor din R. Moldova în UE: Am votat toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți
Eurodeputatul Dan Motreanu a cerut liberalizarea totală a exporturilor din Republica Moldova în UE și a votat în Parlamentul European toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți.
„Consiliul UE susține eliminarea taxelor vamale pentru o serie de produse agricole din Republica Moldova. În calitate de europarlamentar, am cerut liberalizarea totală a exporturilor din Republica Moldova în UE și am votat toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Citiți și: UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova
Potrivit acestuia, Uniunea Europeană și Republica Moldova au ajuns la un acord privind extinderea relațiilor comerciale. Astfel, UE va extinde accesul pentru exporturile agricole moldovenești care nu au fost încă liberalizate. Cotele tarifare vor fi majorate pentru prune, struguri de masă, mere și cireșe. Importurile de suc de struguri, roșii și usturoi vor fi scutite de taxe vamale.
„Majoritatea exporturilor din Republica Moldova beneficiază deja de acces fără taxe vamale în baza actualului Acord de Asociere UE–Republica Moldova. Accesul produselor din Republica Moldova pe piața UE este condiționat de alinierea treptată a Republicii Moldova la standardele de producție ale UE, de exemplu utilizarea pesticidelor”, a adăugat Dan Motreanu.
El a precizat că Republica Moldova va îmbunătăți accesul pe piața sa pentru anumite produse din UE: cotele vor fi majorate pentru carnea de porc și de pasăre, iar pentru carnea congelată fără os, lapte și unt vor fi stabilite noi cote tarifare.
Ambele părți vor avea posibilitatea de a activa un mecanism de salvgardare pentru a limita importurile dacă provoacă efecte negative, a explicat Motreanu.
„Acordul prevede o revizuire planificată pentru anul 2027. Este un pas important pentru integrarea economică a Republicii Moldova în spațiul european și un sprijin concret pentru românii de peste Prut”, a concluzionat europarlamentarul.
Ionuț Moșteanu, întrevedere cu ambasadorul britanic la București: Parteneriatul strategic cu Regatul Unit, esențial pentru consolidarea și modernizarea capacității de apărare a României
Punctele de livrare alternative reduc semnificativ amprenta de carbon, afirmă CEO-ul Sameday. Soluții pentru creșterea competitivității României în transport și logistică
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să mențină unitatea și să continue reformele: Românii au făcut sacrificii în ultimii ani și au fost nevoiți, din nou, să fie solidari
NATO: Norvegia denunță trei încălcări ale spațiului său aerian de către Rusia în acest an și cere explicații Moscovei
Chișinăul respinge acuzațiile Rusiei privind o “intervenție militară a UE în Moldova”: Aceste “alerte” sunt o fabricație a serviciilor de spionaj ruse
Parchetul General solicită Parlamentului European să ridice imunitatea Dianei Șoșoacă, acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv propagandă legionară
Parlamentul European susține măsuri pentru consolidarea industriei europene de apărare și integrarea Ucrainei în programele UE
Ministrul Apărării suedez: Europa trebuie să adopte o mentalitate de „pregătire pentru război”. Suedia va contribui la crearea masei, vitezei și descurajării pe care securitatea europeană le cere
Educația trebuie să devină motorul principal al proiectului european, afirmă Victor Negrescu: Am cerut în PE măsuri suplimentare pentru creșterea calității educației în toată Europa
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
