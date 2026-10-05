Gheorghe Falcă: România trebuie să fie acolo unde se dezvoltă noua industrie europeană de apărare

România trebuie să participe la dezvoltarea noii industrii europene de apărare prin firme, cercetare, producție și locuri de muncă în țară, a transmis luni europarlamentarul Gheorghe Falcă, într-o postare pe Facebook despre agenda sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg. Acesta a subliniat că investițiile în securitate pot contribui și la dezvoltarea industriei și a competențelor tehnologice românești.

„România trebuie să fie acolo unde se dezvoltă această nouă industrie europeană de apărare. Cu firme românești, cu cercetare românească, cu locuri de muncă și cu producție făcută și la noi. Securitatea costă, da, dar banii cheltuiți pentru securitate pot construi și industrie și tehnologie și competență”, a afirmat Falcă.

Europarlamentarul a indicat votul de marți asupra programului AGILE, dedicat inovării rapide în apărare, ca una dintre temele importante ale săptămânii. Programul prevede 115 milioane de euro pentru proiecte și pune accent pe întreprinderile mici și mijlocii, start-up-uri și companiile aflate în expansiune.

În opinia sa, războiul de la granița Uniunii Europene, poziția României la Marea Neagră și acțiunile Rusiei fac necesară accelerarea dezvoltării capacităților europene de apărare.

„Avem o Rusie agresivă care investește enorm în război, dezinformare și destabilizare. Într-o asemenea lume, capacitatea Europei de a produce tehnologie militară, muniție, sisteme de apărare și de a transforma rapid cercetarea în capacitate concretă contează în mod direct pentru securitatea noastră”, a subliniat acesta.

O altă miză evidențiată de Falcă este dezbaterea de miercuri privind bugetul UE pentru perioada 2028–2034. Europarlamentarul a amintit contribuția fondurilor europene la reducerea decalajelor de dezvoltare ale României, prin investiții în infrastructură, spitale, școli, comunități și energie.

„Acum însă începe bătălia pentru următorul buget UE, iar într-o Europă care va pune mai mulți bani în apărare, competitivitate și securitate, România trebuie să știe foarte clar ce vrea și să-și apere interesele”, a transmis Falcă.

În privința energiei, acesta a pledat pentru valorificarea resurselor și a capacităților României, pe care le consideră un avantaj pentru competitivitatea industrială.

„Europa poate fi puternică industrial numai dacă are energie suficientă și competitivă. România are resurse, are nuclear, are hidroenergie, are gaz, are proiecte și are o poziție geografică excelentă. Trebuie să folosim acest avantaj”, a afirmat europarlamentarul.

Falcă a menționat și discuțiile privind guvernanța economică europeană, costul vieții și locuințele accesibile. El a subliniat că prețul unei locuințe influențează tot mai mult deciziile tinerilor de a rămâne în țară, de a întemeia o familie și de a-și construi viitorul.

Printre celelalte teme anunțate se numără relațiile cu China, protecția lucrătorilor expuși substanțelor cancerigene, sănătatea mintală la locul de muncă, siguranța copiilor în mediul digital și combaterea corupției.

„Pentru că, până la urmă, valoarea unei decizii luate la Bruxelles sau Strasbourg se vede acasă”, a conchis Falcă.