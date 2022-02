Gheorghe Falcă, supraviețuitor al cancerului, intervenție în Parlamentul European: Putem aduce speranță oamenilor diagnosticați cu cancer

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a purtat o nouă discuție cu Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell, iar cu acest prilej a reiterat importanța unui răspuns unitat la criza din Ucraina.

„Situația din Ucraina necesită un răspuns unitar. Întâlnindu-mă cu Josep Borrell, am îndemnat la continuarea eforturilor de detensionare a tensiunilor, dar am reiterat că, dacă situația se deteriorează, vom sprijini acțiuni rapide, coordonate și concrete”, a transmis președinta Legislativului European.

The situation in #Ukraine requires a united response.

Meeting with HRVP @JosepBorrellF, I urged for efforts to continue to de-escalate tensions but reiterated that if the situation deteriorates, we will support swift, coordinated and concrete action.

We are with Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/52QeX8EG6v

— Roberta Metsola (@EP_President) February 15, 2022