Gheorghe Falcă, vizită la Autoritatea Europeană a Muncii: Românii care muncesc în Europa trebuie să aibă garanția că drepturile lor sunt apărate

Eurodeputatul Gheorghe Falcă și colegi din Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale a Parlamentului European au vizitat sediul Autorității Europene a Muncii (ELA) de la Bratislava pentru a discuta cu reprezentanții instituției despre consolidarea rolului ELA.

„Astăzi (n.r. luni) sunt la Bratislava, chiar la sediul ELA, împreună cu colegi din Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale a Parlamentului European. Discutăm acum despre următorul pas, adică noua propunere, concretă, de întărire a Autorității și felul în care aceasta poate deveni și mai eficientă atunci când apar probleme pe piața muncii”, a anunțat Falcă într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a evidențiat că dorește să vadă această instituție „ajungând la omul vulnerabil, atunci când nu îi sunt respectare drepturile de muncă”.

„Acum câteva zile, în plenul Parlamentului European, am vorbit despre milioanele de români care muncesc în alte state ale Uniunii și despre abuzurile pe care unii dintre ei încă le suportă. Am citat atunci mărturia unei tinere românce care spunea: <<Ne iau pentru că suntem angajați mai ieftini>> Și am spus în plen, foarte ferm, că susțin întărirea Autorității Europene a Muncii (ELA) pentru că vreau să văd această instituție ajungând efectiv la omul vulnerabil, atunci când nu îi sunt respectate drepturile de muncă”, a fost exemplul oferit de eurodeputat.

Potrivit lui Falcă, pentru România, consolidarea rolului ELA este important.

„Suntem țara cu una dintre cele mai mari comunități de cetățeni care trăiesc și muncesc în alte state membre. Oamenii aceștia trebuie să știe că drepturile pe care le văd scrise într-un regulament există și atunci când intră pe poarta fabricii, pe șantier, în hotel sau în restaurant”, a evidențiat europarlamentarul.

Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale a Parlamentului European, a amintit acesta, propune acum o Autoritate Europeană de muncă mai operațională, capabilă să folosească mai bine informațiile și analiza de risc pentru ca problemele să ducă mai repede la controale și inspecții comune.

„Este tocmai direcția pe care eu și Parlamentul am cerut-o. Mă bucur enorm de faptul că la conducerea acestei instituții se află Cosmin Boiangiu, un diplomat român cu o experiență vastă și serioasă, inclusiv în Consiliul Uniunii Europene”, a continuat Falcă.

Eurodeputatul și-a exprimat încrederea că „etapa de întărire a Autorității va fi realizată cu profesionalism și cu înțelegerea foarte concretă a problemelor celor care muncesc departe de casă.”

„Pentru românii care muncesc în Europa, o Autoritate europeană pentru muncă mai puternică trebuie să fie ceva pe care se pot baza. Când drepturile lor sunt încălcate, Europa are instrumentele cu care să îi apere”, a concluzionat Gheorghe Falcă.