“Ghici ce?”: Macron l-a sunat pe Trump de pe o stradă din New York unde a fost blocat de convoiul președintelui american
Președintele francez Emmanuel Macron, venit la New York pentru Adunarea Generală a ONU, i-a telefonat luni omologului său american Donald Trump pentru a protesta după ce nu i s-a permis să traverseze strada din cauza trecerii convoiului celui din urmă, discuție transformată într-o ocazie de abordare și a unor teme politice, relatează Reuters.
“Îmi pare rău, domnule președinte, îmi pare foarte rău”, îi spune un polițist președintelui francez, conform imaginilor unui clip video distribuit pe social media, conform Agerpres.
“Pur și simplu totul este înghețat acum. Se apropie un convoi”, explică polițistul.
“Dacă nu vezi convoiul, lasă-mă să trec! Negociez cu tine”, insistă Macron. Forțat să aștepte în continuare până la trecerea convoiului președintelui SUA, președintele francez decide să-i telefoneze direct lui Trump de pe stradă.
🇫🇷🇺🇸 INSOLITE | Emmanuel Macron a appelé Donald Trump car le convoi du président des États-Unis le bloquait dans les rues de New York. (Brut) pic.twitter.com/YL0EqY9RPY
— AlertesInfos (@AlertesInfos) September 23, 2025
“Ghici ce! Aștept în stradă pentru că totul este blocat din cauza ta”, îi spune Macron lui Trump, adăugând că dorește să aibă cu el și cu Qatarul o scurtă discuție despre situația din Fâșia Gaza.
O sursă guvernamentală franceză a confirmat că scena acestei convorbiri neprevăzute este una reală. Discuția a fost caldă și prietenoasă și le-a permis celor doi președinți să abordeze de asemenea mai multe chestiuni internaționale, a adăugat aceeași sursă.
CONSILIUL DE SECURITATE
Revenit la tribuna lumii, Trump critică ONU pentru “cuvinte goale” și pe europeni că finanțează războiul Rusiei “împotriva lor înșiși”: Energia verde și imigrația duc la “moartea Europei Occidentale”
Într-un discurs de aproape o oră, de peste trei ori mai lung decât timpul alocat, președintele american Donald Trump a lansat un atac dur asupra imigrației din Europa, proiectelor de energie curată și eficienței Organizației Națiunilor Unite, notează The Guardian și Deutsche Welle.
Fără teleprompter funcțional la începutul discursului, Trump a improvizat frecvent, și-a atacat adversarii politici, inclusiv politica internă și externă moștenită de la administrația Biden, și a criticat îndelung Europa și ONU.
El și-a început discursul criticând ONU pentru că nu l-ar fi ajutat în procesul de „încheiere a șapte războaie” de când s-a întors la Casa Albă, referindu-se la disputele dintre Cambogdia și Thailanda, Rwanda și Congo, Egipt și Etiopia, India și Pakistan, Israel și Iran, Serbia și Kosovo și Armenia și Azerbaidjan.
„Tot ce par să facă este să scrie o scrisoare foarte dură și apoi să nu mai urmeze nimic. Sunt cuvinte goale, iar cuvintele goale nu rezolvă războiul. Singurul lucru care rezolvă războiul și războaiele este acțiunea”, a spus el.
„Un viitor considerabil mai bun este la îndemâna noastră”, a adăugat Trump, dar a insistat că lumea trebuie să lase în urmă „eșecurile trecutului”.
El a reiterat criticile la adresa ONU, spunând că organizația are „atât de mult potențial” pe care nu l-a realizat, și a acuzat-o, fără dovezi, că ar finanța „migrația necontrolată”.
Trump a atacat țările care cumpără petrol rusesc, inclusiv India, China și mai mulți aliați NATO.
„Ei finanțează războiul împotriva lor înșiși”, a declarat el, referindu-se la aliații europeni.
Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, președintele a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.”
El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.
Trump a dedicat o mare parte a discursului imigrației, folosindu-și politica internă ca exemplu de „acțiune îndrăzneață” pentru a „opri rapid migrația necontrolată”.
El a lansat un avertisment dur la adresa țărilor europene: „se duc dracului”, acuzând rata generală a imigrației ca parte a unei „agende globaliste de migrație” și îndemnând aliații să „pună capăt experimentului eșuat al frontierelor deschise”.
„Imigrația și costul ridicat al așa-numitei energii verzi, regenerabile, distrug o mare parte din lumea liberă și o mare parte din planeta noastră. Țările care prețuiesc libertatea dispar rapid”, a mai spus el.
Președintele a legat imigrația de energia verde, două probleme care, în opinia sa, ar duce la „moartea Europei Occidentale”.
El a ridiculizat proiectele de energie regenerabilă, spunând că schimbările climatice sunt „cea mai mare escrocherie pusă vreodată în practică pe lume” și că nu se poate „scăpa de această înșelătorie verde”.
„Țara voastră va eșua. Și sunt foarte bun la a prezice lucruri”, a avertizat el.
În alt pasaj, Trump a spus că energia regenerabilă este o „glumă” și schimbările climatice provocate de om „cea mai mare escrocherie pusă vreodată la cale”.
Trump a acuzat și alte state de încălcarea regulilor privind poluarea, deși SUA rămân printre cei mai mari poluatori la nivel global. „Avem nevoie de granițe puternice și de surse tradiționale de energie dacă vrem să fim din nou măreți”, a concluzionat el.
Referindu-se la Orientul Mijlociu, Trump a spus foarte puțin despre criza umanitară din Gaza, concentrându-se în schimb pe ostaticii israelieni rămași.
„Vrem toți cei 20 înapoi. Nu vrem doi sau patru”, a spus el, adăugând: „Din păcate, Hamas a respins în repetate rânduri oferte rezonabile de pace.”
Trump s-a opus recunoașterii unui stat palestinian, susținând că „acest lucru ar fi o recompensă pentru aceste atrocități oribile, inclusiv 7 octombrie”. El a subliniat, totodată, că „războiul din Gaza trebuie să se oprească”.
În privința Iranului, Trump a numit Teheranul „sponsorul numărul unu al terorismului de stat din lume” și a dat vina pe acesta pentru sfârșitul acordului nuclear, deși SUA s-au retras din înțelegere în primul său mandat.
Pe final, președintele a anunțat intenția SUA de a crea o forță internațională împotriva armelor biologice, menționând că aceasta ar putea fi un exemplu de utilizare benefică a inteligenței artificiale.
Discursul, în care Trump a vorbit și despre condiția sa fizică, a soției sale și despre achizițiile imobiliare, a durat aproape o oră — mult peste cele 15 minute alocate fiecărui vorbitor.
Sikorski către Rusia, la ONU: „Ați fost avertizați”, așa că nu „vă plângeți” dacă avioanele vă sunt doborâte în spațiul aerian NATO
Rusia nu ar trebui să se plângă la Națiunile Unite dacă rachetele sau aeronavele sale sunt doborâte după ce intră în spațiul aerian al NATO, a avertizat luni Moscova ministrul polonez de externe Radosław Sikorski.
Sikorski a vorbit la o sesiune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York. Reuniunea a fost convocată după ce trei avioane militare ruse au intrat timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei, pe 19 septembrie, înainte de a fi respinse de avioane F-35 italiene aflate în serviciul NATO.
„Am doar o singură rugăminte către guvernul rus: dacă o altă rachetă sau o altă aeronavă intră în spațiul nostru fără permisiune, deliberat sau din greșeală, și este doborâtă iar epava cade pe teritoriul NATO, vă rog să nu veniți aici să vă plângeți de asta. Ați fost avertizați”, a spus Sikorski, potrivit Politico Europe.
Deputy Prime Minister @sikorskiradek’s full speech at the emergency meeting of the UN Security Council regarding Russia’s violation of Estonian airspace ⬇️ pic.twitter.com/gx6UYk0OGj
— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) September 22, 2025
Incursiunea în Estonia a venit după ce Rusia a trimis drone atât în Polonia, cât și în România la începutul acestei luni, ceea ce a pus NATO în stare de alertă maximă în toată Europa.
Comentariile dure ale lui Radosław Sikorski, în care a acuzat Rusia de „naționalism nebunesc” și „dorință de dominație”, au venit după ce premierul polonez Donald Tusk a declarat luni că Varșovia va doborî aeronavele inamice care intră în spațiul aerian polonez, conform TVP World.
„Vreau să fiu foarte clar. Vom lua decizia de a doborî obiectele zburătoare fără discuții atunci când acestea ne încalcă teritoriul și zboară deasupra Poloniei. Aici nu este loc de dezbatere”, a spus Tusk într-o conferință de presă.
Ca să nu se lase mai prejos, Sikorski a lansat la New York o altă săgeată către Moscova: „Știm că nu vă pasă de dreptul internațional și că sunteți incapabili să trăiți în pace cu vecinii voștri. Naționalismul vostru dement conține o poftă de dominație care nu se va opri până nu veți înțelege că epoca imperiilor s-a încheiat și că imperiul vostru nu va fi reconstruit.”
Multiplele incursiuni pe teritoriul NATO au determinat Uniunea Europeană să lanseze discuții privind crearea așa-numitului „zid de drone” pentru a apăra frontiera estică a Europei împotriva Moscovei. Șapte state membre ale UE, inclusiv România, urmează să discute această inițiativă defensivă într-o reuniune online cu Comisia Europeană și Ucraina, vineri.
Și ministrul român de externe, Oana Țoiu, a prezentat luni, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York, poziția României față de provocările Rusiei și a condamnat ferm încălcările repetate ale spațiului aerian european.
Ministrul a subliniat necesitatea unor mecanisme consolidate de apărare regională.
„În fața provocărilor repetate ale Rusiei, sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie, cu participarea țărilor din regiune, NATO și a UE, de la Marea Neagră până la Marea Baltică”, a afirmat șefa diplomației române, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a convocat o reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe tema securității spațiului aerian național.
De la tribuna ONU, Macron anunță că Franța recunoaște statul palestinian: “A sosit momentul păcii”
Președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut, luni, statul palestinian, conducând un summit al ONU care a determinat deja alte guverne occidentale să ia această măsură istorică care a înfuriat Israelul.
„A sosit momentul păcii, deoarece suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea”, a declarat Macron, de la tribuna ONU, în cadrul summitului desfășurat în sala Adunării Generale a Națiunilor Unite.
„A sosit momentul să eliberăm cei 48 de ostatici deținuți de Hamas. A sosit momentul să punem capăt războiului, bombardamentelor asupra Gazei, masacrelor și strămutărilor”, a continuat el, citat de Le Monde.
I declare that today, France recognizes the State of Palestine. pic.twitter.com/8kg6xukuO0
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025
Macron a afirmat, la Națiunile Unite, că recunoașterea unui stat palestinian este „singura soluție care va permite Israelului să trăiască în pace”, calificând această mișcare drept „o înfrângere pentru Hamas”.
Vorbind la summitul privind soluția celor două state co-organizat de Franța și desfășurat la New York, Macron a afirmat că „trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a păstra posibilitatea unei soluții cu două state, Israel și Palestina trăind una lângă alta în pace și siguranță”, potrivit CNN.
Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025
Recunoașterea drepturilor poporului palestinian „nu afectează în niciun fel drepturile poporului israelian, pe care Franța l-a susținut încă din prima zi”, a spus Macron.
„Franța nu a ezitat niciodată, rămânând alături de Israel, chiar și atunci când securitatea acestuia era în pericol, inclusiv în timpul atacurilor aeriene iraniene. Recunoașterea statului Palestina este o înfrângere pentru Hamas”, a adăugat Macron.
Liderul francez a mulțumit și altor națiuni care au recunoscut statul Palestina în ultimele zile. „Au răspuns apelului nostru lansat în iulie și au făcut alegerea responsabilă, alegerea necesară, alegerea de a opta pentru pace”, a spus el.
„Nimic nu va fi posibil dacă autoritățile palestiniene nu își asumă pe deplin ambiția noastră reînnoită, astfel încât să putem, în sfârșit, să realizăm soluția celor două state”, a adăugat el în discursul său.
Australia, Marea Britanie, Canada și Portugalia au luat, de asemenea, măsura în mare parte simbolică de recunoaștere în ajunul summitului convocat de Franța și Arabia Saudită, exercitând presiuni asupra Israelului, care își intensifică războiul de represalii în Gaza, soldat cu zeci de mii de morți.
Macron a declarat anterior că eliberarea ostaticilor luați de Hamas în timpul atacului din 7 octombrie 2023 asupra Israelului va fi o condiție prealabilă pentru deschiderea unei ambasade franceze în statul palestinian.
Israelul a avertizat în repetate rânduri Franța să nu recunoască un stat palestinian, membrii de extremă dreapta ai guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu luând în considerare anexarea Cisiordaniei pentru a face imposibilă crearea unui astfel de stat.
