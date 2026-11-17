Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Mihai Alexandru Ghigiu, a anunțat că autoritățile române vor transmite Comisiei Europene argumente și documente pentru a susține recuperarea unei părți cât mai mari din sumele aferente celor șase jaloane și ținte care nu au fost evaluate ca îndeplinite satisfăcător în cadrul cererii de plată nr. 5 din PNRR.

Reacția vine după ce Executivul european a aprobat luni parțial cererea, în valoare totală de 2,67 miliarde de euro, evaluând pozitiv 69 dintre cele 75 de jaloane și ținte. Valoarea corespunzătoare celor șase componente restante urmează să fie stabilită potrivit metodologiei Comisiei.

Într-un mesaj publicat marți pe Facebook, Ghigiu a precizat că România va avea două luni pentru a transmite observații, după comunicarea motivelor care au stat la baza evaluării.

„În acest interval, vom colabora îndeaproape cu ministerele responsabile pentru a răspunde observațiilor Comisiei Europene, a clarifica aspectele semnalate și a susține, cu toate argumentele și documentele disponibile, recuperarea unei părți cât mai mari din sumele aferente”, a declarat ministrul.

Printre problemele semnalate, acesta a menționat cadrul legislativ și strategia națională privind hidrogenul, aplicarea testului IMM și durata intervențiilor în rețeaua de transport al energiei electrice.

„Pentru alte 6 jaloane și ținte, Comisia consideră, în această etapă, că îndeplinirea este parțială. Este important să spunem acest lucru. Nu ocolesc subiectul”, a afirmat Ghigiu.

Ministrul a evidențiat, totodată, rezultatele asociate jaloanelor și țintelor evaluate pozitiv: conectarea a peste 900 de sate la internet de mare viteză, dotarea a cel puțin 4.300 de școli cu laboratoare IT și racordarea la rețea a cel puțin 3.000 MW din surse regenerabile.

Potrivit acestuia, plata sumelor aferente celor 69 de jaloane și ținte va putea fi efectuată după parcurgerea procedurilor Comisiei.

„Prioritatea noastră este ca România să încaseze cât mai mult din fondurile care îi sunt alocate prin PNRR”, a subliniat ministrul.

Conform precizărilor Comisiei Europene, evaluarea preliminară a fost transmisă Comitetului economic și financiar, care are la dispoziție patru săptămâni pentru a emite un aviz. Plata poate fi autorizată ulterior, printr-o decizie a Executivului european.

Dacă, după analizarea observațiilor României, Comisia își menține evaluarea negativă pentru cele șase jaloane și ținte, sumele corespunzătoare vor fi scăzute din valoarea totală solicitată. Dacă observațiile conduc la o evaluare pozitivă, România va primi și sumele respective.

Documentul de evaluare precizează că termenul pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor a expirat la 31 august 2026. Prin urmare, măsurile luate ulterior acestei date pentru îndeplinirea lor nu pot fi luate în considerare în cadrul procedurii.