Giganții chinezi din e-commerce ar trebui supuși unor reglementări europene mai dure, cere CEO-ul celui mai mare retail online din Polonia

Președintele rus Vladimir Putin “trebuie să vină la masa negocierilor”, iar Ucraina trebuie transformată “porc-spinos de oțel” ca parte a garanțiilor de securitate, a afirmat joi președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, după convorbiri telefonice separate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul american Donald Trump.

“Tocmai am vorbit cu președintele Zelenski, apoi cu președintele Donald Trump, după atacul masiv asupra Kievului, care a lovit și birourile noastre ale UE. Putin trebuie să vină la masa negocierilor”, a scris von der Leyen, într-un mesaj pe X.

“Trebuie să asigurăm o pace justă și durabilă pentru Ucraina, cu garanții de securitate ferme și credibile, care să transforme țara într-un „porc-spinos de oțel”. Europa își va juca pe deplin rolul. Instrumentul nostru de apărare, SAFE, de exemplu, va fi esențial pentru consolidarea curajoaselor forțe armate ucrainene”, a adăugat ea.

Just spoke with President @ZelenskyyUa, then @POTUS Donald Trump, following the massive strike on Kyiv which also hit our EU offices. Putin must come to the negotiating table. We must secure a just and lasting peace for Ukraine with firm and credible security guarantees that… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și șefa diplomației europene Kaja Kallas au denunțat joi atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene, care au lovit și sediul delegației Uniunii Europene la Kiev.

Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a declarat că clădirea a fost „grav avariată de unda de șoc” provocată de barajul „masiv” de drone și rachete balistice lansate de Rusia asupra Ucrainei în timpul nopții, în urma căruia, potrivit acesteia, cel puțin 10 persoane au fost ucise și 30 rănite.

Conform președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, 14 persoane au murit, între care și 3 copii.

Noul atac al Rusiei a avut loc după ce președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk s-au aflat miercuri la Chișinău, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, pentru a reafirma sprijinul european pentru aderarea țării la Uniunea Europeană.

Atacurile au loc în contextul în care președintele american Donald Trump intensifică presiunea asupra liderului rus Vladimir Putin, în încercarea de a încheia un acord de pace pentru a pune capăt războiului, arată Politico Europe.

Ucraina a făcut din garanțiile de securitate susținute de Occident o cerință centrală în orice acord, pentru a preveni noi atacuri rusești. După ce președintele țării, Volodimir Zelenski, și unii dintre principalii săi susținători europeni s-au reunit la Casa Albă pe 18 august, administrația Trump a semnalat că va sprijini o forță condusă de Europa care să contribuie la garantarea securității Ucrainei, furnizând resurse de informații și supravegherea câmpului de luptă și participând la un scut de apărare aeriană.

Dar, deși Trump a declarat după cele două summituri că va convoca în curând o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski și că liderul rus a fost de acord cu această idee, observatorii Kremlinului au pus la îndoială intențiile lui Putin.

Președintele rus a ezitat, amânând orice întâlnire directă cu Zelenski și negocierile de pace.

Moscova și-a dublat cererile, inclusiv solicitând ca Kievul să cedeze întreaga regiune Donbas, inclusiv bastioanele strategice cheie pe care Rusia nu le controlează. Zelenski a exclus această posibilitate, afirmând că acest lucru i-ar oferi lui Putin un punct de plecare pentru o viitoare invazie.