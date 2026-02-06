Giganții tech americani ar putea ajunge la investiții de 650 miliarde de dolari în 2026 pentru dezvoltarea IA

Marile companii tehnologice americane sunt așteptate să aloce, cumulat, aproximativ 650 de miliarde de dolari pentru infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale în 2026, într-unul dintre cele mai agresive cicluri de investiții corporative din istoria recentă, relatează Bloomberg, preluat de Agerpres.

Cheltuielile anunțate odată cu rezultatele financiare recente vizează în principal construirea unor centre de date de mari dimensiuni și achiziția de echipamente specializate, precum cipuri pentru inteligență artificială, infrastructură de rețea și sisteme de alimentare cu energie. Potrivit datelor Bloomberg, nivelul investițiilor ar putea reprezenta cel mai ridicat volum de cheltuieli de capital realizat de o companie individuală în ultimul deceniu.

Analiștii compară amploarea investițiilor cu marile cicluri istorice de dezvoltare a infrastructurii, precum extinderea telecomunicațiilor din anii 1990 sau proiecte majore de infrastructură din istoria economică a SUA, inclusiv dezvoltarea rețelelor feroviare și a autostrăzilor interstatale.

Creșterea accelerată a investițiilor, estimată la aproximativ 60% peste nivelul anului precedent, alimentează construcția de centre de date la nivel global. Ritmul rapid al extinderii pune însă presiune asupra resurselor energetice, generând îngrijorări legate de creșterea costurilor utilităților și opoziție din partea unor comunități locale, preocupate de consumul ridicat de energie și apă.

Economiștii avertizează că volumul concentrat al investițiilor realizate de un număr redus de companii cu resurse financiare foarte mari ar putea influența indicatorii economici la scară mai largă.

Observatorii industriei consideră că strategia reflectă o competiție globală pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale.

„Cursa pentru furnizarea capacității de calcul necesare inteligenței artificiale se conturează ca o piață în care câștigătorul ia aproape totul, iar niciuna dintre aceste companii nu vrea să rămână în urmă”, a declarat Gil Luria, analist la DA Davidson, citat de Bloomberg.

Estimările indică investiții de aproximativ 200 miliarde de dolari în cazul Amazon până în 2026, în timp ce Alphabet a semnalat cheltuieli de până la 185 miliarde de dolari. Meta ar putea ajunge la investiții anuale de circa 135 miliarde de dolari, iar Microsoft ar putea depăși pragul de 100 miliarde de dolari în anul fiscal respectiv.

Prin comparație, 21 de mari companii americane din alte sectoare sunt așteptate să investească împreună aproximativ 180 miliarde de dolari, mult sub nivelul anticipat în sectorul tehnologic.

Valul de investiții este alimentat de așteptările că instrumentele de inteligență artificială generativă vor deveni tot mai integrate în activitatea economică și în viața de zi cu zi. Dezvoltarea acestor sisteme necesită conectarea a mii de procesoare de înaltă performanță, fiecare cu costuri de ordinul zecilor de mii de dolari, ceea ce transformă inteligența artificială într-una dintre cele mai intensive transformări tehnologice din punct de vedere al capitalului din ultimele decenii.

Analiștii atrag însă atenția asupra riscurilor legate de execuție, inclusiv competiția pentru cipuri specializate, forță de muncă calificată și resurse de construcție, precum și incertitudinile privind momentul în care aceste investiții vor genera randamente consistente.

Chiar și în aceste condiții, mulți experți consideră că amploarea investițiilor confirmă convingerea că inteligența artificială va defini următoarea etapă a leadershipului tehnologic global.