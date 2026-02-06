SUA
Giganții tech americani ar putea ajunge la investiții de 650 miliarde de dolari în 2026 pentru dezvoltarea IA
Marile companii tehnologice americane sunt așteptate să aloce, cumulat, aproximativ 650 de miliarde de dolari pentru infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale în 2026, într-unul dintre cele mai agresive cicluri de investiții corporative din istoria recentă, relatează Bloomberg, preluat de Agerpres.
Cheltuielile anunțate odată cu rezultatele financiare recente vizează în principal construirea unor centre de date de mari dimensiuni și achiziția de echipamente specializate, precum cipuri pentru inteligență artificială, infrastructură de rețea și sisteme de alimentare cu energie. Potrivit datelor Bloomberg, nivelul investițiilor ar putea reprezenta cel mai ridicat volum de cheltuieli de capital realizat de o companie individuală în ultimul deceniu.
Analiștii compară amploarea investițiilor cu marile cicluri istorice de dezvoltare a infrastructurii, precum extinderea telecomunicațiilor din anii 1990 sau proiecte majore de infrastructură din istoria economică a SUA, inclusiv dezvoltarea rețelelor feroviare și a autostrăzilor interstatale.
Creșterea accelerată a investițiilor, estimată la aproximativ 60% peste nivelul anului precedent, alimentează construcția de centre de date la nivel global. Ritmul rapid al extinderii pune însă presiune asupra resurselor energetice, generând îngrijorări legate de creșterea costurilor utilităților și opoziție din partea unor comunități locale, preocupate de consumul ridicat de energie și apă.
Economiștii avertizează că volumul concentrat al investițiilor realizate de un număr redus de companii cu resurse financiare foarte mari ar putea influența indicatorii economici la scară mai largă.
Observatorii industriei consideră că strategia reflectă o competiție globală pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale.
„Cursa pentru furnizarea capacității de calcul necesare inteligenței artificiale se conturează ca o piață în care câștigătorul ia aproape totul, iar niciuna dintre aceste companii nu vrea să rămână în urmă”, a declarat Gil Luria, analist la DA Davidson, citat de Bloomberg.
Estimările indică investiții de aproximativ 200 miliarde de dolari în cazul Amazon până în 2026, în timp ce Alphabet a semnalat cheltuieli de până la 185 miliarde de dolari. Meta ar putea ajunge la investiții anuale de circa 135 miliarde de dolari, iar Microsoft ar putea depăși pragul de 100 miliarde de dolari în anul fiscal respectiv.
Prin comparație, 21 de mari companii americane din alte sectoare sunt așteptate să investească împreună aproximativ 180 miliarde de dolari, mult sub nivelul anticipat în sectorul tehnologic.
Valul de investiții este alimentat de așteptările că instrumentele de inteligență artificială generativă vor deveni tot mai integrate în activitatea economică și în viața de zi cu zi. Dezvoltarea acestor sisteme necesită conectarea a mii de procesoare de înaltă performanță, fiecare cu costuri de ordinul zecilor de mii de dolari, ceea ce transformă inteligența artificială într-una dintre cele mai intensive transformări tehnologice din punct de vedere al capitalului din ultimele decenii.
Analiștii atrag însă atenția asupra riscurilor legate de execuție, inclusiv competiția pentru cipuri specializate, forță de muncă calificată și resurse de construcție, precum și incertitudinile privind momentul în care aceste investiții vor genera randamente consistente.
Chiar și în aceste condiții, mulți experți consideră că amploarea investițiilor confirmă convingerea că inteligența artificială va defini următoarea etapă a leadershipului tehnologic global.
ROMÂNIA
Președintele Senatului a avut „o discuție foarte bună” cu Landon Derentz, vicepreședintele pe energie și infrastructură al Atlantic Council: Am trecut în revistă proiectele comune care întăresc parteneriatul nostru strategic
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut „o discuție foarte bună” cu Landon Derentz, vicepreședintele pe energie și infrastructură al Atlantic Council.
„Am trecut în revistă proiectele comune România-SUA care cresc reziliența și întăresc parteneriatul nostru strategic, precum și cele care sunt în pregătire”, a arătat acesta într-un mesaj publicat pe Facebook.
Abrudean a amintit și că Atlantic Council a deschis recent birou în România.
„Decizia confirmă rolul strategic al țării noastre în regiune și întărește relația transatlantică”, a mai spus președintele Senatului.
Președintele Senatului a avut o întâlnire și cu secretarul de stat adjunct pentru democrație, drepturile omului și muncă din cadrul Departamentului de Stat al SUA, Riley M. Barnes, pe care a calificat-o drept o confirmare a „forței Parteneriatului Strategic dintre Statele Unite și România”.
Mircea Abrudean a participat la Forumul parlamentar de securitate.
Evenimentul i-a oferit acestuia prilejul de a se întâlni și cu președintele Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Mike Johnson.
Citiți și: Președintele Senatului, Mircea Abrudean, întâlnire în SUA cu președintele Camerei Reprezentanților: România își confirmă statutul în regiune și își securizează sprijinul american
„I-am transmis acestuia mulțumiri pentru sprijinul pe care România îl primește din partea SUA în materie de securitate, l-am asigurat că suntem un partener și aliat de bază și că pot conta pe noi în regiune. Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon important în strategia de apărare a României. Este fundamentul pe care construim pentru a avea rezultate măsurabile nu doar în securizarea granițelor și protejarea Flancului Estic al NATO, ci și în economie, prin extinderea cooperării în alte domenii de interes precum industria de apărare, energie, sau tehnologii inovative”, a menționat Abrudean într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
MAREA BRITANIE
Marea Britanie și SUA au semnat un memorandum de înțelegere privind mineralele critice: Subliniază angajamentul nostru de a construi lanțuri de aprovizionare globale reziliente și diversificate
Marea Britanie a semnat un memorandum de înțelegere privind mineralele critice cu administrația Trump, în încercarea de a diversifica lanțurile de aprovizionare în defavoarea Chinei, informează Politico Europe.
Subsecretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și Dezvoltării Seema Malhotra a semnat parteneriatul la Washington cu subsecretarul de stat american Jacob Helberg miercuri seara.
„Pe măsură ce cererea de minerale critice continuă să crească în întreaga lume, acest memorandum de înțelegere cu Statele Unite subliniază angajamentul nostru de a colabora ca aliați apropiați pentru a construi lanțuri de aprovizionare globale reziliente și diversificate”, a declarat Malhotra într-un comunicat.
În conformitate cu termenii înțelegerii, cele două țări au convenit să utilizeze instrumente de politică economică și investiții coordonate pentru a asigura aprovizionarea cu minerale esențiale și pentru a combate importurile subvenționate care riscă să submineze producția internă.
Acestea vor identifica în comun proiectele prioritare, vor mobiliza finanțare pentru dezvoltare și vor schimba informații despre investițiile care ar putea amenința capacitățile interne ale oricăreia dintre cele două țări.
Parteneriatul semnalează o poziție mai dură față de denaturarea pieței, ambele părți angajându-se să-și protejeze industriile de „politicile neconforme cu piața și practicile comerciale neloiale” — inclusiv prin colaborarea cu aliații în cadrul unei abordări globale a provocărilor legate de stabilirea prețurilor.
Acordul prevede, de asemenea, că ambele părți vor utiliza instrumentele legislative și diplomatice existente pentru a revizui, descuraja și, eventual, bloca vânzările de minerale critice și de pământuri rare din motive de securitate națională.
Miniștrii SUA și Regatului Unit sunt așteptați să se reunească în următoarele șase luni pentru a avansa parteneriatul.
Administrația Trump, care a anunțat acorduri similare cu Mexic, Uniunea Europeană și Japonia, dorește în cele din urmă să înființeze un bloc comercial pentru minerale critice, propus miercuri de vicepreședintele JD Vance către 54 de țări.
Citiți și: “Pax Silica”: SUA, UE și Japonia au lansat un parteneriat pentru securizarea aprovizionării cu minerale critice. România se declară “aliat strategic pentru asigurarea viitorului mineralelor critice”
Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie”
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)
Joi, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Londra, secretarul britanic pentru comerț, Peter Kyle, a declarat că blocul comercial cu Washingtonul „are sens”.
„În ceea ce privește mineralele critice, alianțele au sens, în măsura în care țin cont de particularitățile specifice ale piețelor interne”, a afirmat Kyle.
„În toate alianțele, fiecare dintre noi are nevoi diferite și produce minerale diferite, așa că trebuie să ne asigurăm că există o cooperare deplină, dar ar trebui să abordăm problema din perspectiva <<cum putem face ca acest lucru să funcționeze?>>, mai degrabă decât <<cum putem evita acest lucru?>>, a adăugat el.
SUA
Comisarul european pentru apărare îndeamnă statele membre să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa, subliniind că acest demers ar trebui să includă intensificarea eforturilor de înarmare și dezvoltarea tehnologiilor spațiale, relatează EFE, potrivit Agerpres.
Europa trebuie să își asume propria apărare, iar pentru aceasta trebuie să dezvolte așa-numitul „pilon european al NATO”, a spus comisarul european în timpul unei dezbateri în parlamentul sloven, la Ljubljana.
„Armata americană nu va rămâne în Europa la nesfârșit. Dacă americanii încep să-și reducă prezența, va trebui de asemenea să găsim un răspuns la întrebarea cum vom înlocui cei aproximativ 100.000 de soldați americani aflați la ora actuală pe continentul european și care joacă un rol strategic foarte important”, a explicat el.
În acest context, comisarul european a amintit că trupele americane se pot deplasa cu multă rapiditate dintr-o regiune europeană în alta, lucru pe care în prezent nu-l pot realiza armatele celor 27 de state membre ale UE.
El a subliniat și necesitatea dezvoltării capacităților de tehnologie spațială pe care Statele Unite le oferă în prezent europenilor.
Luna trecută, comisarul european pentru apărare a reamintit, la conferința „Folk och Försvar”, desfășurată la Sälen, în Suedia, că ideea unei armate europene nu este una nouă, fiind susținută în urmă cu aproape un deceniu de lideri precum Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron și Angela Merkel, dar blocată până acum de reticența statelor membre de a ceda controlul asupra propriilor forțe armate.
Potrivit lui Kubilius, sprijinul public pentru o astfel de inițiativă este însă în creștere. El a citat date publicate recent de Politico, potrivit cărora aproximativ 70% dintre cetățenii din Spania, Belgia și Germania ar prefera ca apărarea să fie asigurată de o armată europeană, comparativ cu doar 10% care ar opta pentru armate naționale și 12% pentru NAT.
Cu toate acestea, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a declarat săptămâna trecută că nu își poate imagina că statele UE ar putea crea o armată separată, pe fondul apelurilor recente pentru o forță europeană de apărare.
„Fiecare țară europeană are propria armată, iar armatele a 23 de state fac parte și din structurile NATO. Nu-mi pot imagina că țările vor crea o armată europeană separată”, a spus Kallas.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat recent, în cadrul unei dezbateri în comisiile reunite pentru afaceri externe, securitate și apărare ale Parlamentului European, că Europa nu se poate apăra singură fără sprijinul Statelor Unite.
„Și dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteți. Noi nu putem, avem nevoie unii de alții”, a afirmat Rutte în fața europarlamentarilor.
