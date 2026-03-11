Giorgia Meloni consideră că atacurile americano-israeliene asupra Iranului au avut loc în afara dreptului internațional: Actuala criză din Orientul Mijlociu este printre cele mai complexe din ultimele decenii

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a afirmat miercuri că Statele Unite și Israelul au încălcat dreptul internațional atacând Iranul, anunță agenția de presă ANSA, conform Agerpres.

Meloni a mai punctat că actuala criză din Orientul Mijlociu este printre cele mai complexe din ultimele decenii și că guvernul pe care îl conduce nu este vinovat de consecințele generate de aceasta.

Prim-ministrul Italiei, care are relații bune cu președintele american Donald Trump, a reiterat că este vorba de „o intervenție la care Italia nu ia parte și la care nu intenționează să participe.”

„În această situație de criză a sistemului internațional, în care amenințările devin din ce în ce mai terifiante, iar intervențiile unilaterale efectuate în afara perimetrului dreptului internațional se înmulțesc trebuie să plasăm și intervenția americană și israeliană împotriva regimului iranian”, a declarat Meloni în Senat, într-o intervenție consacrată războiului din Iran, după ce partidele de opoziție au criticat-o pentru că nu a prezentat până acum parlamentului poziția sa în acest context.

Premierul Italiei nu este singurul care care a calificat acțiunile americano-israeliene asupra Iranului drept unele neacoperite de dreptul internațional.

Într-o reacție acidă, premierul spaniol Predro Sanchez a răspuns amenințărilor enunțate de președintele american Donald Trump de a opri comerțul cu Spania, după ce Madridul a refuzat să permită SUA folosirea bazelor militare comune de pe teritoriul spaniol pentru a ataca Iranul.

„Nu vom adopta o poziție care contravine valorilor și principiilor noastre doar pentru că ne temem de represalii din partea altora”, a declarat Sanchez într-un discurs televizat adresat națiunii.

Sanchez a afirmat că poziția Madridului cu privire la conflictul din Iran este aceeași cu cea adoptată în cazul invaziei rusești în Ucraina sau al războiului israelian din Gaza.

„Spunem nu încălcării dreptului internațional. Nu acceptăm ideea că lumea își poate rezolva problemele doar prin conflicte armate. Nu acceptăm repetarea greșelilor din trecut… Spunem <<nu>> războiului”, a adăugat el.

Și Franța are o poziție similară cu cele două țări europene.

Emmanuel Macron consideră că loviturile SUA sunt în afara „dreptului internațional”, opinie care riscă să îi atragă critici din partea lui Trump.