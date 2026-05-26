Giorgia Meloni critică configurația actuală a UE: Este „un gigant birocratic” care afectează competitivitatea economiei europene

Premierul italian Giorgia Meloni a criticat marți modul de funcționare al Uniunii Europene, susținând că actuala configurație a blocului afectează competitivitatea economiei europene și împovărează companiile cu reglementări excesive.

Într-un discurs susținut la adunarea anuală a asociației industriale Confindustria, desfășurată la Roma, Meloni a afirmat că Europa a sacrificat prea des competitivitatea și creșterea economică în favoarea unor abordări „ideologice și tehnocratice”.

„Configurația actuală a Uniunii Europene este un gigant birocratic”, a declarat șefa guvernului italian, în linie cu criticile formulate anterior de președintele Confindustria, Emanuele Orsini.

Potrivit premierului italian, Uniunea Europeană s-a dovedit „de neoprit în capacitatea sa de a multiplica regulile”, însă „ezitantă” atunci când vine vorba de rolul său geopolitic.

Meloni a pledat pentru o aplicare mai strictă a principiului subsidiarității, potrivit căruia Bruxelles-ul ar trebui să intervină doar în domeniile în care statele membre nu pot acționa eficient pe cont propriu.

„Cerem ca Europa să facă mai puțin, dar să facă mai bine. Vrem aplicarea principiului subsidiarității, adică Europa să se ocupe de ceea ce statele nu pot face singure, nu de ceea ce statele fac mai bine singure”, a afirmat aceasta.

Premierul italian a solicitat, de asemenea, accelerarea procesului decizional la nivel european și o schimbare de abordare privind competitivitatea economiei europene.

„Este imposibil să le cerem companiilor noastre să concureze pe piețele globale dacă noi suntem primii care le frânăm prin mecanisme birocratice infernale”, a spus Meloni.

În acest context, liderul de la Roma a susținut că simplificarea și reducerea birocrației trebuie să devină o prioritate pentru instituțiile europene.

„Simplificarea și debirocratizarea trebuie să fie mantra noastră”, a conchis premierul italian.

Declarațiile Giorgiei Meloni vin într-un moment în care competitivitatea economiei europene și reducerea poverii administrative pentru companii se află în centrul dezbaterilor de la Bruxelles, pe fondul preocupărilor privind decalajul de productivitate față de Statele Unite și China.