Giorgia Meloni, primul lider din UE care a vizitat țări din Golf după declanșarea războiului din Iran. Discuțiile s-au axat pe restabilirea aprovizionării cu energie și pe securitatea în Strâmtoarea Ormuz

Giorgia Meloni și-a încheiat sâmbătă vizita de două zile în Golful Persic, cu popasuri în Qatar și Emiratele Arabe Unite, după vizita de vineri în Arabia Saudită în vederea consultărilor privind securitatea zonei și aprovizionarea cu energie din regiune, blocată de închiderea parțială a Strâmtorii Ormuz, informeazăEuronews.

Giorgia Meloni a fost primită la Doha de către emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al-Thani, cu care a discutat despre eforturile diplomatice în curs de desfășurare pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Italia, la fel ca alte țări, a suferit recent o reducere a aprovizionării cu gaze naturale din cauza pagubelor suferite de Qatar în urma atacurilor iraniene.

In Patria come nelle missioni internazionali, il nostro lavoro ha una bussola precisa: difendere l’interesse italiano. pic.twitter.com/r1EYPjt70D — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 4, 2026

În acest sens, Meloni a afirmat disponibilitatea Italiei de a reabilita infrastructura energetică locală și a solicitat o cooperare urgentă pentru a asigura libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Alte subiecte abordate în cadrul întâlnirilor au inclus investițiile comune în securitate și apărare, în infrastructura critică și în gestionarea fenomenelor migratorii pe rutele mediteraneene.

Prima vizită a unui lider al UE, G20 și NATO de la începutul războiului

Ultima oprire a turneului surpriză în Golf a fost Emiratele Arabe Unite, unde Meloni i-a exprimat președintelui Mohamed bin Zayed Al-Nahyan „apropierea puternică a Italiei față de o națiune prietenă, victimă a atacurilor continue din partea Iranului” și recunoștința „pentru sprijinul primit în operațiunile de repatriere a turiștilor aflați în tranzit și a miilor de cetățeni italieni aflați în Emirate la începutul conflictului”.

Cei doi lideri au discutat aceeași agendă abordată în Qatar și Arabia Saudită. Vineri, prințul moștenitor saudit, Mohammed Bin Salman, a discutat cu premierul despre asistența militară defensivă oferită de Italia, precum și despre perspectivele conflictului în care este implicat Iranul și eforturile în curs pentru găsirea unei soluții diplomatice.

Întâlnirea de la Jeddah s-a concentrat, de asemenea, pe modalitățile de asigurare a aprovizionării cu energie și pe reducerea impactului crizei asupra întreprinderilor și cetățenilor.

Vizita lui Meloni a fost prima vizită în regiune a unui lider al UE, G20 și NATO de la începutul războiului, pe 28 februarie. A fost o alegere îndrăzneață, dorită de prim-ministrul italian și ținută secretă până în ultimul moment din motive de securitate, având în vedere bombardamentele continue ale Iranului asupra acestor țări.