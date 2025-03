Giorgia Meloni propune extinderea articolului 5 din Tratatul NATO la Ucraina, fără aderarea oficială a Kievului la Alianță

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat luni cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, despre continuarea susținerii Ucrainei în fața provocărilor actuale.

„Am avut o întâlnire bună cu Roberta Metsola. Suntem de acord că trebuie să continuăm să susținem Ucraina. Și, în acest moment critic pentru securitatea noastră globală, aliații europeni trebuie să crească cheltuielile pentru apărare și să intensifice producția pentru a ne asigura că putem descuraja și apăra împreună”, a scris Mark Rutte, pe platforma X.

Good meeting with @EP_President @RobertaMetsola We agree that we need to continue to support Ukraine. And at this critical moment for our global security, European Allies must step up defence spending and ramp up production to ensure we can deter and defend together. pic.twitter.com/vM7WWLhKbC

În aceeași linie, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat faptul că securitatea Ucrainei reprezintă, implicit, securitatea întregii Europe.

„Securitatea Ucrainei este securitatea Europei. În timp ce lucrăm pentru o pace dreaptă și durabilă în Ucraina, trebuie să ne concentrăm și pe întărirea urgentă a apărării europene. Aceasta colaborează strâns cu NATO. Mulțumesc, Mark Rutte, pentru o discuție excelentă înaintea summitului de joi al Consiliului European”, a scris Roberta Metsola, pe X.

Ukraine’s security is Europe’s security.

As we work towards a just & lasting peace in Ukraine, we must also focus on urgently strengthening European defence.

That works side-by-side with @NATO.

Thank you @SecGenNATO Mark Rutte for an excellent discussion ahead of Thursday’s… pic.twitter.com/SdmQO378GO

— Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2025