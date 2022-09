Giorgia Meloni, viitorul premier al Italiei, îl asigură pe Zelenski: Puteţi conta pe sprijinul nostru loial pentru cauza libertăţii poporului ucrainean

New Strategy Center, în parteneriat cu think tank-ul american Center for European Policy Analysis (CEPA), a prezentat marți, 27 septembrie, studiul “The Strategic Importance of Snake Island”, în cadrul CEPA Forum, ce are loc în Washington, D.C., SUA, în perioada 27-29 septembrie.

Este primul studiu realizat de un think tank român și unul american, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, la 24 februarie, pe o temă de interes vital pentru Ucraina, România și NATO, pentru libertatea de navigație în Marea Neagră și la gurile Dunării și pentru securitatea energetică a regiunii, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

„The Strategic Importance of Snake Island” este produsul colaborării dintre CEPA și New Strategy Center, fiind redactat atât de autori români, cât și americani. Este o analiză a importanței strategice pe mai multe domenii a Insulei Șerpilor și a impactului pe care prezența Rusiei în zonă o are asupra regiunii, lucrarea beneficiind de expertiza Antoniei Colibășanu, Senior Associate Expert în cadrul New Strategy Center, analist gepolitic și director operațional al Geopolitical Futures, și a lui George Scutaru, director general al New Strategy Center, fost consilier prezidențial pentru securitate națională, precum și a lui Joel Hickman, director adjunct al programului de apărare și securitate transatlantică al CEPA și a lui Glenn Alexander Crowther, expert asociat al CEPA.

De mici dimensiuni, având doar 17 hectare, Insula Șerpilor are cu toate acestea o importanță geostrategică semnificativă. Controlul insulei și al apelor înconjurătoare afectează toate rutele de navigație care leagă Ucraina de restul lumii, precum și cele care leagă Europa continentală de bazinul Mării Negre prin fluviul Dunărea. Blocada navală impusă de Moscova asupra Ucrainei a fost susținută de prezența militară rusă pe Insula Șerpilor și de prezența navală în proximitatea acesteia, contribuind în bună măsură la suprimarea exportului ucrainean.

Forțele ucrainene au reușit să reia controlul acestui punct vital, la sfârșitul lunii iunie, după mai multe lupte și bombardamente intense, când forțele ruse au decis să se retragă de pe Insula Șerpilor, la patru luni de când aceasta a fost cucerită, în prima zi a invaziei. Există însă în continuare posibilitatea ca armata rusă să încerce să recucerească insula, chiar înainte de o posibilă încetare a focului. Un astfel de demers ar avea consecințe militare și economice cu un impact major atât pentru Ucraina, cât și pentru NATO și mai ales statele riverane. Prezența Rusiei în apropiere de gurile Dunării ar pune în pericol rutele de navigație și ar putea oferi Moscovei și oportunitatea de a emite pretenții asupra zonei economice exclusive a României și Ucrainei, delimitate în 2009 printr-o decizie a Curții Internaționale de Justiție. În acest moment, de facto, zona economică exclusivă a României se învecinează cu zona economică exclusivă a Rusiei, după anexarea ilegală a Crimeii în 2014. Totodată, România, prin deschiderea exploatării masive a resurselor de gaz din Marea Neagră, poate să diminueze influența și șantajul Rusiei în domeniul energetic asupra unor state din regiune sau centrul Europei, precum Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, Austria, și să contribuie, astfel, la creșterea rezilienței energetice a Uniunii Europene și a unor state partenere. Deși România investește mult în apărare, este nevoie ca până vor ajunge în România și vor deveni operaționale unele sisteme precum rachetele anti-navă, SUA și alte state NATO să aducă astfel de sisteme, ca factor de descurajare și de protejare a litoralului și zonei noastre economice exclusive.

Menținerea insulei sub control ucrainean este esențială pentru continuarea exportului Ucrainei de cereale la nivel mondial, pentru eforturile României de exploatare a rezervelor energetice din zona sa economică exclusivă și pentru consolidarea securității regionale. Mai mult, așa cum subliniază autorii în acest studiu, aliații NATO ar trebui să continue să sprijine Ucraina pentru a-și consolida apărarea de coastă cu rachete anti-navă, sisteme antiaeriene și sisteme integrate de comandă și control pentru a preveni o nouă invazie a insulei de către forțele ruse.

„The Strategic Importance of Snake Island” este o pledoarie pentru susținerea Ucrainei, pentru implicarea mai substanțială a SUA și NATO în susținerea României în domeniul naval și pentru promovarea intereselor Alianței Nord-Atlantice la Marea Neagră. Această lucrare face parte din eforturile New Strategy Center de a contribui la o mai bună înțelegere a contextului strategic regional și de a promova interesele de securitate ale României și parteneriatul strategic dintre România și SUA.

New Strategy Center este un think tank românesc fondat în 2015, care își desfășoară activitatea în domeniul relațiilor internaționale, securității și al apărării. Acesta organizează diverse evenimente și editează studii de specialitate, mai ales pentru a promova importanța strategică a regiunii Mării Negre și a zonei Balcanilor.