Giuseppe Conte a acceptat să formeze un guvern pentru o țară ”mai justă, mai competitivă și mai incluzivă”: Vreau să-i redau Italiei ”locul pe care îl merită”

Uniunea Europeană își va proteja cetățenii, companiile și pacea în Irlanda ”în toate circumstanţele”, a declarat joi negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, citat de Reuters, informează Agerpres.

”Prim-ministrul Boris Johnson a spus că Regatul Unit va ieşi din UE pe 31 octombrie. În toate circumstanţele, Uniunea Europeană va continua să-şi protejeze cetăţenii şi companiile, precum şi condiţiile pentru pace şi stabilitate pe insula Irlanda. Este datoria noastră şi responsabilitatea noastră”, a scris Michel Barnier pe Twitter.

PM @BorisJohnson has said that the UK will leave the EU on 31 Oct. In all circumstances, the EU will continue to protect the interests of its citizens and companies, as well as the conditions for peace and stability on the island of Ireland. It is our duty & our responsibility.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) August 29, 2019