Giuseppe Conte stabilește o agendă pro-UE pentru cel de-al doilea cabinet, solicitând reforma Pactului de Stabilitate care limitează deficitele bugetare ale statelor membre la 3%

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Înaltul Reprezentant Federica Mogherini, a găzduit, la 6 septembrie, la Bruxelles, o conferință despre implicarea religioasă, în timpul căreia a anunțat o nouă inițiativă sponsorizată de UE, denumită „Schimb Global de Religie în Societate”, se arată într-un comunicat al Serviciului European de Acțiune Externă.

Conferința a reunit 150 de reprezentanți ai societății civile, ai guvernelor și ai instituțiilor religioase. Au fost discutate diferite experiențe de implicare religioasă din întreaga lume.

Noua inițiativă leagă practicienii societății civile din Europa și din afara Europei, permițându-le să promoveze experiențele pozitive de conviețuire între oameni de diferite credințe în societățile pluraliste.

“Religion has to be part of the solution (…) In all continents, there are people of faith who have chosen the path of respect and coexistence. Not in spite of their faith, but because of their faith”. @FedericaMog on the new 🇪🇺 Global Exchange on #ReligionInSociety pic.twitter.com/reFIfsW0yT

