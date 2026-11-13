GoTech World 2026: ICI București a prezentat serviciile prin care BSC AI Factory răspunde nevoilor legate de dezvoltarea și testarea soluțiilor bazate pe IA

În cadrul GoTech World 2026, desfășurat în perioada 10–11 noiembrie, la Romexpo, ICI București a prezentat serviciile prin care proiectul european BSC AI Factory răspunde nevoilor legate de dezvoltarea și testarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială. Totodată, ICI București a evidențiat că acestea din urmă necesită resurse de calcul și expertiză tehnică pe care nu toate companiile le au la dispoziție.

La standul ICI București, vizitatorii au putut afla cum pot beneficia de serviciile BSC AI Factory, un proiect european care oferă startup-urilor, întreprinderilor mici și mijlocii și instituțiilor publice acces la resurse pentru dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale.

Prin BSC AI Factory, organizațiile pot accesa infrastructura de supercomputing, care permite realizarea unor operațiuni complexe, precum antrenarea și testarea modelelor AI. Proiectul oferă și asistență tehnică, servicii de date și software și programe de formare, inclusiv pentru organizațiile care nu dispun de expertiză AI la nivel intern.

În cadrul evenimentului au fost prezentate și modalitățile prin care organizațiile interesate pot accesa aceste servicii, precum și programele de incubare dedicate startup-urilor, inclusiv prin hub-ul din București. Serviciile sunt disponibile gratuit pentru startup-uri, IMM-uri și entități din sectorul public, în condițiile de eligibilitate ale proiectului.

Evenimentul, ajuns la ediția aniversară de 15 ani, a inclus 12 scene tematice dedicate unor domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și transformarea digitală, precum și o zonă expozițională cu peste 100 de expozanți.