Grecia, Franţa, Italia şi Cipru, exercițiu militar comun în estul Mediteranei pe fondul tensiunilor crescute dintre Atena și Ankara

Grecia, Franţa, Italia şi Cipru urmează să efectueze un exerciţiu militar comun de miercuri până vineri în estul Mediteranei, unde tensiunile dintre Turcia şi Grecia privind resursele energetice din regiune au crescut recent, a anunţat ministrul francez al Forțelor Armate, Florence Parly, potrivit Reuters.

“Cipru, Grecia, Franţa şi Italia au convenit să desfăşoare o prezenţă comună în Mediterana de est în cadrul Iniţiativei cvadripartite de cooperare (SQAD)”, relatează Agerpres.

Exerciţiul va avea loc între 26 şi 28 august la sud de Creta şi Cipru.

„Mediterana de est se transformă într-o zonă de tensiune. Respectarea dreptului internațional trebuie să fie regula și nu excepția”, ascris Florence Parly pe Twitter, adăugând că „nu ar trebui să fie un loc de joacă pentru ambițiile unora”.

La Méditerranée orientale se transforme en un espace de tensions. Le respect du droit international doit être la règle et non l’exception. Avec nos partenaires chypriotes, grecs et italiens nous entamons un exercice militaire dès aujourd’hui avec des moyens aériens et maritimes

