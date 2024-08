Grecia îl nominalizează pe fostul președinte al CoR, Apostolos Tzitzikostas, pentru funcția de comisar european

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a participat la ceremoniile de comemorare a 80 de ani de la revolta de la Varșovia, cea mai mare operațiune militară a unei mișcări de rezistență în Europa ocupată de Germania nazistă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Metsola le-a adus un omagiu eroilor care și-au sacrificat viața atunci și celor supraviețuitori.

“Determinarea lor a însemnat rezistență. Curajul lor a simbolizat reziliența. Lupta lor pentru libertate este o dovadă a spiritului de durată al Europei. La 80 de ani de la revolta din Varșovia, aducem un omagiu celor învinși, dar neînvinși. Îi onorăm. Ei sunt o sursă de inspirație“, a scris președinta Parlamentului European, pe Twitter.

— Roberta Metsola (@EP_President) August 1, 2024