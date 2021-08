Grecia primește 4 mld. de euro din totalul de 30,5 mld. pentru implementarea primelor măsuri din PNRR

Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, a solicitat luni, la împlinirea unui an de la alegerile prezidențiale din Belarus, fraudate de regimul Lukașenko, organizarea unei noi runde de alegeri.

“În urmă cu un an, Belarus a făcut o alegere pentru schimbare, reprimată brutal de regimul ilegitim al lui Lukașenko. Prizonierii politici trebuie să fie eliberați și trebuie organizate noi alegeri. Tortura și crimele trebuie să înceteze! Nu vom uita niciodată poporul din Belarus!“, a scris Cioloș, pe Twitter.

One year ago, #BelarusMadeAChoice for change, brutally repressed by Lukashenko’s illegitimate regime.

Political prisoners must be released & new elections held. The torture & murder must end!

We will never forget the people of Belarus! 🇪🇺⚪🔴⚪ #StandWithBelarus pic.twitter.com/rGE732iR1f

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) August 9, 2021