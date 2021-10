Grecia și SUA și-au consolidat cooperarea în domeniul apărării pe fondul crizei migranților și a tensiunilor din Mediterana de Est în cadrul celui de-al Treilea Dialog Strategic bilateral de la Washington, informează Departamentul de Stat american.

Dialogul strategic subliniază aprofundarea cooperării dintre Statele Unite și Grecia. Anul acesta marchează bicentenarul Greciei ca stat european modern, iar atât Statele Unite, cât și Grecia evidențiază o relație bilaterală și transatlantică tot mai puternică, bazată pe valori și interese comune.

„Acest dialog strategic este un semnal al angajamentului nostru comun de a aprofunda parteneriatul cu privire la cele mai urgente provocări cu care se confruntă ambele țări, dar și întreaga regiune și, în multe privințe, întreaga lume. Și asta pentru că noi credem că, împreună, Grecia și Statele Unite pot deveni o forță și mai puternică pentru pace, pentru prosperitate și pentru demnitatea umană. Pentru că, în mod fundamental, asta este ceea ce apărăm ambele țări”, a declarat secretarul de stat Antony Blinken.

.@SecBlinken: “We believe that, together, Greece and the United States can become an even more powerful force for peace, for prosperity, and for human dignity.” Read more about the U.S.-Greece Strategic Dialogue: https://t.co/4x7vzmkWUO. pic.twitter.com/Esc8yC9xms

