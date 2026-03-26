Grecia sprijină aderarea României la OCDE, proces care se apropie de final, transmite ambasadorul Evangelia Grammatika

Grecia sprijină aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a declarat, miercuri, ambasadorul țării elene la București, Evangelia Grammatika, informează Agerpres.

„Susținem România în procesul său de aderare la OCDE, care se apropie de final în lunile următoare, cât și în ceea ce privește eforturile de a rezolva deficitul bugetar. Sunt încrezătoare că vom avansa cooperarea noastră în baza consultărilor și întâlnirilor la nivel înalt de anul trecut și vom evolua în ceea ce privește schimburile și vizitele bilaterale”, a afirmat diplomatul elen, în contextul participării la concertul aniversar de Ziua Greciei, desfășurat la Ateneul Român.

Citiți și: Raport OCDE: Modelul de creștere al României bazat pe recuperarea decalajului se apropie de limită. Salariile cresc mai rapid decât productivitatea, iar investițiile în sănătate rămân reduse. Economia trebuie să mizeze pe inovare și valoare adăugată mai mare

Raport OCDE – Bolojan pledează pentru un model de creștere al României bazat pe “competitivitate și productivitate”: Aderarea la OCDE în 2026, un mijloc pentru ca țara să devină mai prosperă

Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 22 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică.

Potrivit secretarului general al OCDE, invitația pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ar putea fi transmisă în vara acestui an.