Grecii merg astăzi la urne pentru alegerile anticipate anunțate de premierul Alexis Tsipras în urma înfrângerii Syriza la europarlamentare

Partidul Național Liberal continuă bătălia de la Bruxelles pentru a asigura succesul candidatului român pentru funcția de procuror șef european, transmite liderul formațiunii, Ludovic Orban, într-o postare pe Facebook.

,,După alegeri, se va relua procedura de negociere între Parlament și Consiliu. Cu un parlament proaspăt relegitimat prin vot democratic, forța sa de negociere va fi mult mai mare în fața unui Consiliu, care a luat decizia la nivel de reprezentanți”, scrie Ludovic Orban.

De asemenea, conjunctura post-alegeri este mai favorabilă, precizează președintele PNL.

,,Țările din est pot să revendice cu mai multă forță poziții importante la nivel european. Macron nu prea mai are argumente politice pentru a susține candidatura franceză”, explică Ludovic Orban, cu referire la faptul că Franța va deține deja funcția de top a unei instituții europene de prestigiu prin Christine Lagarde, șefa FMI, desemnată de către liderii din UE pentru a-l succeda pe Mario Draghia la președinția Băncii Centrale Europene.

Ludovic Orban mai spune că ,,șansa României de a câștiga poziția de procuror șef va fi foarte mare dacă și guvernul român își încetează boicotul și dacă și celalalte forțe politice românești din Parlamentul European vin în sprijinul PNL

În acest sens, premierul Viorica Dăncilă nu a exclus ca Guvernul să renunțe la boicotarea candidaturii Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, spunând că o astfel de decizie nu poate fi una personală, ci ține de consultări în forurile statutare ale PSD, relatează Digi24.

„Nu am discutat despre acest lucru. Pentru a lua o decizie sau pentru a vedea modul în care ne poziționăm vizavi de acest subiect trebuie să avem o discuție în forurile statutare. Am spus încă de la preluarea mandatului că atunci când luăm decizii nu trebuie să le ia doar președintele sau un grup restrâns. Fiecare decizie trebuie să ne-o asumăm și dacă este o decizie bună, să avem și noi satisfacția acestei decizii în forul în care am luat această decizie, dacă este o decizie rea, să ne-o asumăm cu toții. (…) Trebuie să avem democrație în partid și să luăm deciziile împreună. Nu am discutat acest subiect și nu vreau să vin cu o părere personală. Vreau să vin cu părerea forumului statutar”, a declarat premierul Dăncilă, citată de Digi24.