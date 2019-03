Greta Thunberg, tânăra activistă pentru mediu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace

În pregătirea Summit-ului șefilor de stat sau guvern de la Sibiu, unde liderii sunt așteptați să marcheze relansarea UE chiar de Ziua Europei, Robert Lupițu, redactorul-șef al CaleaEuropeană.ro, se află printre cei 27 de tineri experți care au conceput documentul contributiv intitulat ”Road to Sibiu Contribution by the #TT27 Leadership Academy”. Raportul realizat de experții europeni la Bruxelles, în perioada 19-22 februarie, a fost deja înaintat președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker în pregătirea Summit-ului găzduit de România în data de 9 mai.

Inovația și tehnologia, intensificarea capacităților de politică externă ale Uniunii Europene, abordarea provocării declinului democratic și asigurarea coeziunii la nivelul intern al construcției europene, reprezintă principalele direcții prioritare cuprinse în documentul întocmit de cei 27 autori, câte unul din fiecare stat membru al UE.

Robert Lupițu este unul dintre autorii studiului de caz axat pe intensificarea capacităților de politică externă ale UE și în care accentul principal a căzut pe revizuirea soft power-ului european, pe identificarea soluțiilor multilaterale într-o lume aflată în schimbare și pe construirea abilităților de a apăra Europa.

“A fost o onoare pentru mine să fiu parte a acestui program-pilot al Centrului European pentru Strategie Politică, think tank-ul Comisiei Europene, și să reprezint, în egală măsură, Calea Europeană, una dintre cele mai relevante comunități media din domeniul afacerilor europene și celor transatlantice. Participarea și rezultatele obținute la acest program se înscriu în logica activităților și eforturilor pe care noi, Calea Europeană, le întreprindem pentru promovarea valorilor europene și euro-atlantice în România, precum Agora – Viitorul Europei sau seria dialogurilor locale desfășurate în pregătirea Summit-ului european al regiunilor și orașelor, dar și a Summit-ului informal al șefilor de stat sau de guvern de la Sibiu, prima astfel de reuniune politică din istoria UE organizată de Ziua Europei, 9 mai”, a declarat redactorul-șef CaleaEuropeană.ro, Robert Lupițu.

Realizarea acestui document a avut loc sub auspiciile Leadership Academy, un program lansat de Centrul European pentru Strategie Politică (n.r. – think tank-ul Comisiei Europene) aflat la a doua sa ediție, și în care 27 de tineri profesioniști participă la întruniri cu înalți oficiali europeni, schimbă idei și lucrează împreună pentru a formula recomandări celor în mâinile cărora se află deciziile europene.

În cadrul acestui program, Robert Lupițu și ceilalți tineri profesioniști au avut întrevederi și discuții cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu comisarii Johannes Hahn și Carlos Moedas, cu secretarul general al Comisiei Europene, Martin Selmayr, precum și cu membrii ai echipei ”Article 50 Task Force” condusă de negociatorul-șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier.

Contribuțiile regăsite în documentul ”Road to Sibiu Contribution by the #TT27 Leadership Academy” au fost prezentate de cei 27 de tineri profesioniști conducerii Centrului European pentru Strategie Politică.