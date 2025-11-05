NATO
Grindeanu a discutat cu Rutte despre întărirea prezenței NATO pe flancul estic și propunerea României de a găzdui Hubul European de Securitate Maritimă la Marea Neagră
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre consolidarea prezenței aliate pe flancul estic și despre hubul european de securitate maritimă pe care țara noastră aspiră să-l găzduiască la Marea Neagră.
Rutte efectuează miercuri și prima vizită în România de la numirea sa în funcție. Înaltul oficial aliat s-a întâlnit miercuri cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și cu liderii celor două camere ale legislativului, iar joi va deschide împreună cu șeful statului Forumul NATO pentru industria de apărare, găzduit de România și desfășurat sub patronajul secretarului general al Alianței.
“Am primit astăzi vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, într-un moment important pentru securitatea europeană și pentru România. Am discutat despre consolidarea prezenței aliate pe Flancul Estic, despre noile amenințări cu drone și, mai ales, despre Hubul European de Securitate Maritimă pe care îl propunem la Marea Neagră, un proiect cu impact strategic pentru întreaga Alianță. Am demonstrat în nenumărate rânduri că suntem un partener serios și respectat în NATO, pregătit să oferim stabilitate, soluții și inițiativă”, a scris Grindeanu pe Facebook.
El a adăugat că sub conducerea lui Mark Rutte “NATO își reafirmă forța, unitatea și capacitatea de a acționa rapid în fața provocărilor”.
“Apreciez leadershipul său echilibrat și abordarea directă, orientată spre rezultate, valori pe care le împărtășim. România rămâne un important pilon de siguranță pentru Europa”, a subliniat Grindeanu.
Dacă Rusia sau oricine altcineva ar ataca NATO sau “în mod special România” întreaga Alianță și 31 de state aliate ar veni în ajutorul României, a asigurat miercuri, la București, secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Palatul Cotroceni, unde a fost primit de președintele Nicușor Dan pentru convorbiri politice axate pe industria de apărare și creșterea bugetelor militare. Pe agenda discuțiilor s-au aflat și amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special flancul estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.
Vizita secretarului general al NATO în România coincide și cu faptul că România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
România are aliați și este protejată în mod corespunzător față de orice fel de potențială amenințare, a declarat și președintele Nicușor Dan, după convorbiri politice pe care le-a avut la Palatul Cotroceni cu secretarul general al NATO.
Mark Rutte a reasigurat România și într-o întrevedere cu prim-ministrul Ilie Bolojan că apărarea colectivă conform articolului 5 din Tratatul NATO, prezența trupelor aliate și întărirea flancului estic contribuie la protejarea țării noastre.
Rutte l-a asigurat pe Bolojan, în contextul “repoziționării unor trupe americane”, că apărarea colectivă conform articolului 5 al NATO contribuie la protejarea României
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reasigurat miercuri România, într-o întrevedere cu prim-ministrul Ilie Bolojan, că apărarea colectivă conform articolului 5 din Tratatul NATO, prezența trupelor aliate și întărirea flancului estic contribuie la protejarea României.
Rutte efectuează miercuri și prima vizită în România de la numirea sa în funcție. Înaltul oficial aliat s-a întâlnit miercuri cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și cu liderii celor două camere ale legislativului, iar joi va deschide împreună cu șeful statului Forumul NATO pentru industria de apărare, găzduit de România și desfășurat sub patronajul secretarului general al Alianței. Vizita secretarului general al NATO în România coincide și cu faptul că România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Potrivit unui comunicat al Guvernului remis CaleaEuropeană.ro, Bolojan și Rutte au discutat la Palatul Victoria despre situația de securitate actuală în contextul războiului din Ucraina și despre modalitățile concrete de consolidare a securității României, a Flancului Estic și, implicit, a Alianței, în ansamblul său, inclusiv pe fondul deciziilor recente privind repoziționarea unor trupe americane.
“Prim-ministrul a salutat angajamentul Alianței de consolidare a posturii de apărare și descurajare pe Flancul Estic, prin inițiative precum Santinela Estică, menită să sporească gradul de vigilență în această parte a Europei expusă incursiunilor de drone sau altor tipuri de amenințări din partea Rusiei”, arată sursa citată.
La rândul său, secretarul general Mark Rutte “a reasigurat partea română că apărarea colectivă conform articolului 5 al NATO, alături de prezența trupelor aliate, inițiativele de întărire a Flancului Estic, contribuie la protejarea României“, a mai subliniat Palatul Victoria arătând că la acestea se adaugă acordarea unei atenții sporite regiunii Mării Negre, din partea Alianței.
Anterior, Rutte a explicat în cadrul unor declarații comune de presă cu președintele Nicușor Dan că dacă Rusia ar ataca “în mod special România” întregul NATO, 31 de aliați, ar veni în ajutorul României.
România are aliați și este protejată în mod corespunzător față de orice fel de potențială amenințare, a declarat și președintele Nicușor Dan, după convorbiri politice pe care le-a avut la Palatul Cotroceni cu secretarul general al NATO.
La sediul Guvernului, prim-ministrul Bolojan l-a informat pe secretarul general al NATO asupra priorităților României privind asigurarea securității și apărării naționale și euro-atlantice, reiterând angajamentul față de îndeplinirea responsabilităților asumate în cadrul Alianței, inclusiv prin creșterea cheltuielilor de apărare, conform deciziilor luate la summit-ul de la Haga.
De asemenea, prim-ministrul Bolojan a subliniat că obiectivul Guvernului României este de a moderniza capabilitățile militare și de a relansa industria românească de apărare, sens în care va fi utilizat programul SAFE. A informat că lista proiectelor de investiții este în curs de finalizare și va fi prezentată Comisiei Europene până la sfârșitul lunii noiembrie.
În cadrul discuțiilor, au fost abordate și aspectele legate de continuarea sprijinului pentru Ucraina și respectiv Republica Moldova.
Cei doi înalți oficiali au evocat importanța organizării, la București, a Forumul NATO pentru Industria de Apărare, o oportunitate nu numai pentru companiile românești, dar și pentru cele din țările aliate pentru a identifica împreună noi inițiative de modernizare a industriei de apărare.
România este o țară sigură și protejată de NATO, i-a asigurat Mark Rutte pe președintele Senatului Mircea Abrudean și pe senatorii români
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a dat miercuri asigurări că România este o țară sigură și protejată de NATO, precizările fiind făcute în cadrul întâlnirii avute cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, și mai mulți senatori.
Rutte efectuează miercuri și prima vizită în România de la numirea sa în funcție. Înaltul oficial aliat s-a întâlnit miercuri cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și cu liderii celor două camere ale legislativului, iar joi va deschide împreună cu șeful statului Forumul NATO pentru industria de apărare, găzduit de România și desfășurat sub patronajul secretarului general al Alianței.
Președintele Senatului a evidențiat, la finalul întrevederii, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că mesajele înaltului oficial al NATO, referitoare la siguranța și securitatea flancului estic, “sunt foarte clare”.
“România este o țară sigură și protejată de NATO. Secretarul general, Mark Rutte, ne-a asigurat de asta la întâlnirea de astăzi. Alianța Tratatului Atlanticului de Nord este constant preocupată de protejarea Flancului Estic și de consolidarea Regiunii Mării Negre care trebuie să fie un spațiu sigur pentru oameni, comerț și investiții. Comunicarea este extrem de importantă în tot ceea ce facem pentru a nu lăsa loc de interpretare, iar mesajele secretarului general al NATO, Mark Rutte, pe care acesta le transmite legat de siguranța și securitatea pe Flancul Estic sunt foarte clare. România, la rândul ei, este angajată să facă tot ceea ce depinde de ea. Am consolidat apărarea antiaeriană și capacitățile de monitorizare, când Parlamentul a adoptat legislație suplimentară care permite instituțiilor românești să acționeze ferm împotriva incidentelor cu drone. Întărim capabilitățile de producție, cele mai recente exemple fiind fabricile Hanwha Aerospace și Rheinmetall. Securitatea rămâne prioritatea noastră principală”, a scris Mircea Abrudean.
Dacă Rusia sau oricine altcineva ar ataca NATO sau “în mod special România” întreaga Alianță și 31 de state aliate ar veni în ajutorul României, a asigurat miercuri, la București, secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Palatul Cotroceni, unde a fost primit de președintele Nicușor Dan pentru convorbiri politice axate pe industria de apărare și creșterea bugetelor militare. Pe agenda discuțiilor s-au aflat și amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special flancul estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.
Vizita secretarului general al NATO în România coincide și cu faptul că România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
România are aliați și este protejată în mod corespunzător față de orice fel de potențială amenințare, a declarat și președintele Nicușor Dan, după convorbiri politice pe care le-a avut la Palatul Cotroceni cu secretarul general al NATO.
Mark Rutte a reasigurat România și într-o întrevedere cu prim-ministrul Ilie Bolojan că apărarea colectivă conform articolului 5 din Tratatul NATO, prezența trupelor aliate și întărirea flancului estic contribuie la protejarea țării noastre.
Nicușor Dan, după întâlnirea cu secretarul general NATO: “România are aliați și este protejată corespunzător față de orice potențială amenințare”
România are aliați și este protejată în mod corespunzător față de orice fel de potențială amenințare, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan, după convorbiri politice pe care le-a avut la Palatul Cotroceni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima vizită în România în calitate de înalt oficial aliat.
Rutte a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan cu care a avut convorbiri politice axate pe industria de apărare și creșterea bugetelor militare. Pe agenda discuțiilor s-au aflat și amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special flancul estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.
Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate. Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025, deschizând lucrările oficiale ale acestuia.
În cadrul unor declarații comune de presă cu Rutte, președintele a subliniat că discuțiile au fost „foarte productive” și a evocat organizarea, la București, a Forumului NATO pentru Industrie, „cu câteva sute de companii din industria de apărare care participă, un eveniment care se organizează o dată la doi ani și suntem fericiți că îl organizăm în România”.
Referindu-se la cooperarea în domeniul apărării, Nicușor Dan a evidențiat implementarea Strategiei Naționale pentru Industria de Apărare 2024–2030. „România implementează Strategia Națională pentru Industria de Apărare 2024-2030, asta înseamnă că luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice. Avem o tradiție, în care nu am avut cel mai bun management în ultimii ani, dar pe care în acest context suntem nevoiți și o vom revigora”, a afirmat președintele.
Șeful statului a precizat că discuțiile cu secretarul general al NATO au vizat „situația de securitate în spațiul euroatlantic și colaborarea pe care trebuie să o avem în acest context”, dar și „necesitatea majorării cheltuielilor de apărare”, amintind că aceasta a fost concluzia Summitului de la Haga.
Citiți și Dacă Rusia ar ataca “în mod special România” întregul NATO, 31 de aliați, ar veni în ajutorul României, afirmă secretarul general NATO la București: Suntem absolut de neînvins
„Am discutat despre Ucraina și despre cum vom continua ajutorul pentru Ucraina. Am discutat despre Santinela Estului, care este programul NATO pentru apărare aeriană a Flancului Estic, deci inclusiv a României, nu numai partea de drone, ci un întreg program de apărare aeriană coerentă pe tot Flancul de Est”, a explicat Nicușor Dan.
Potrivit președintelui, România va continua să investească în consolidarea capabilităților sale militare și va beneficia de „capacități militare suplimentare care vor fi aduse pe întreg Flancul Estic, deci inclusiv în România”.
„Am vorbit puțin de zona Mării Negre, în care România are un interes particular de securitate în ceea ce privește Flancul Estic. Am vorbit, de asemenea, de amenințările hibride şi de modul în care putem să colaborăm cu privire la acestea. Am reafirmat faptul că România își va îndeplini obligațiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi va fi o țară care contribuie la securitatea euroatlantică”, a declarat Nicușor Dan.
„Concluzia este că țara noastră are aliați şi că este protejată în mod corespunzător față de orice fel de potențială amenințare“, a încheiat președintele.
Întrebat despre retragerea a sute de militari americani din România, Nicușor Dan a făcut trimitere la programul Santinela Estică și la exercițiul militar Dacian Fall, desfășurat pentru a marca avansarea grupului de luptă al NATO de la Cincu condus de Franța la nivel de brigadă. În privința semnificației retragerii trupelor americane, șeful statului a reafirmat că nu există motive de îngrijorare.
„Așa cum domnul Secretar General spune, programul Santinela Estului înseamnă, pe de-o parte, mai multe capabilități militare și, pe de altă parte, oameni atunci când este nevoie. Și avem un exemplu zilele astea – acest mare exercițiu militar care se desfășoară la Cincu și în localitățile din jur cu peste 5.000 de militari Aliați care exersează tipuri de răspunsuri la amenințări, tocmai pentru a descuraja. (…) Așa cum s-a spus, și în Europa, și în România, prezența americană este mai puternică decât în 2020. Exercițiul militar care se desfășoară acum este o dovadă că ne coordonăm pentru mișcări mari de trupe militare, și Programul Santinela Estului exact asta vrea să facă, o apărare unitară pe Flancul de Est. Deci, nu există niciun fel de îngrijorare”, a spus șeful statului.
Referitor la diferențele dintre prezența aliată din Polonia și Statele Baltice, comparativ cu cea din România, președintele a respins ideea unui dezechilibru.
„Nu există această împărțire între Nord și Sud nicăieri în planurile NATO, în strategiile NATO, în diferitele întâlniri, în programele NATO, cum este Santinela Estică, în programele Uniunii Europene, care sunt complementare, cum este așa-numitul zid împotriva dronelor sau drone wall. Deci această problemă, în opinia mea, nu există. Există o abordare comună cu privire la Flancul Estic, pentru că, pentru NATO și pentru Europa, amenințarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul Estic. După cum, dacă va exista o amenințare pe Flancul Sudic, vom avea un răspuns uniform pe Flancul Sudic al NATO”, a detalit el.
Întrebat despre inițiativa Uniunii Europene de creare a unui scut antidronă, Nicușor Dan a precizat că aceasta se desfășoară în strânsă colaborare cu NATO.
„Dacă vă veți uita în documentul pe care Consiliul European l-a adoptat acum 10 zile, acum două săptămâni, acea așa-numită Foaie de parcurs în ceea ce privește Apărarea, veți vedea că la fiecare dintre programele de care vorbește, inclusiv acest program cu privire la drone, se spune explicit în colaborare cu NATO. Adică nu există o competiție între Uniunea Europeană și NATO, dimpotrivă, aceste programe sunt complementare și ele sunt integrate în planul general de apărare al NATO”, a adăugat el.
