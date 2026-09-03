Grindeanu acuză grupul Renew că a încercat să impună în comisia LIBE din PE o rezoluție privind statul de drept în România: USR își trădează țara!

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, acuză grupul Renew Europe, din care face parte USR, că a încercat să promoveze în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European o rezoluție care punea sub semnul întrebării respectarea statului de drept în România. Potrivit liderului social-democrat, demersul nu a întrunit susținerea necesară după opoziția social-democraților europeni și schimbarea poziției conservatorilor din grupul PPE.

„Pentru a face scut în jurul unui condamnat, USR își trădează țara! A trecut o linie a iresponsabilității politice pe care niciun partid românesc nu ar trebui să o încalce”, a transmis Sorin Grindeanu, într-un mesaj pe Facebook.

Șeful PSD susține că inițiativa ar fi putut conduce la supunerea unei rezoluții la vot în plenul Parlamentului European, dacă ar fi primit sprijinul grupurilor politice în Comisia LIBE.

„Grupul Renew, din care face parte USR, a încercat să impună în Comisia LIBE din Parlamentul European o rezoluție care să pună sub semnul întrebării respectarea statului de drept în România. O rezoluție care ar fi putut ajunge în plenul Parlamentului European, dacă vocea rațiunii nu ar fi primat până la final”, a afirmat Grindeanu.

Potrivit acestuia, grupul Socialiștilor și Democraților europeni s-a opus inițiativei, iar grupul Partidului Popular European și-ar fi schimbat poziția în ultimul moment.

„Social-democrații europeni au fost de la început alături de noi, iar rezoluția a fost un eșec. Inclusiv PPE și-a schimbat decizia, chiar în ultimul moment. Rând pe rând, minciunile useriștilor și ale altor trădători de dreapta au fost contracarate cu argumente”, a susținut președintele PSD.

Sorin Grindeanu a afirmat că adoptarea unei asemenea rezoluții ar fi afectat credibilitatea externă a României și ar fi transmis un semnal negativ investitorilor.

„Useriștii însă nu au nicio limită. Au vrut să folosească țara ca armă în propriul război politic. Când ajungi să pui sub semnul întrebării statul de drept din România, afectezi credibilitatea noastră în fața partenerilor externi”, a transmis acesta.

Atacul liderului PSD are loc pe fondul disputei privind așa-numitul „amendament Fritz” din noua Lege a integrității. Prevederea stabilește încetarea de drept, în termen de 30 de zile, a mandatului persoanelor aflate în funcții publice pentru care există decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese și în cazul cărora nu s-a încheiat perioada de interdicție de trei ani.

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Amendamentul îl afectează și pe președintele USR, Dominic Fritz, după ce acesta a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Este vorba despre un litigiu administrativ privind un conflict de interese, nu despre o condamnare penală.

Grindeanu a respins asocierea dintre situația liderului USR și interesele României.

„Fritz nu este România! Este doar un politician condamnat printr-o decizie definitivă a instanței. USR nu este România! Sunt doar o haită de bezmetici trădători care sacrifică interesele României și banii europeni pentru a-și conserva scaunele”, a afirmat liderul PSD.

Separat de presupusul demers din Comisia LIBE, liderii PPE și Renew Europe, Manfred Weber și Valérie Hayer, au cerut Comisiei Europene să verifice dacă Legea integrității, în forma adoptată de Parlamentul României, mai îndeplinește cerințele jalonului aferent PNRR. Discuția privește o plată de aproximativ 770 milioane de euro.

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Comisia Europeană a solicitat autorităților române clarificări privind efectele amendamentului, inclusiv în raport cu principiul neretroactivității, securitatea juridică și proporționalitatea sancțiunii. Cu toate acestea, solicitarea nu echivalează cu o decizie de suspendare a fondurilor, legea urmând să fie evaluată în cadrul ultimei cereri de plată din PNRR.