Group of the European Youth for Change (GEYC) anunţă deschiderea înscrierilor pentru European Digital Youth Summit 2018, 14 decembrie

Group of the European Youth for Change – GEYC anunţă deschiderea înscrierilor pentru European Digital Youth Summit 2018, eveniment ce va avea loc în data de 14 decembrie 2018 la Universitatea Transilvania din Braşov.

„În cadrul evenimentului vom găzdui 100 de reprezentanţi din 10 – 15 ţări: studenţi, tineri, reprezentanţi din mediul academic, nonguvernamental şi al companiilor private pentru a dezbate împreună impactul proiectelor europene asupra beneficiarilor”, transmit organizatorii.



„Tinerii sunt digitali şi indiferent dacă ne place să o spunem sau nu, este adesea o provocare să ştim cum să comunicăm cât mai bine pe înţelesul lor. Proiectele cu finanţare europeană pot ajunge la tinerii cei mai vulnerabili şi în acelaşi timp pot susţine intervenţii sustenabile pentru nevoile lor curente. La EDYS 2018 vom aduce în prim plan proiectele europene, tinerii şi provocările digitale”, a declarat Gabriel Brezoiu, Manager general GEYC.

EDYS 2018 precede preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene, iar agenda acestei ediţii propune teme majore precum impactul pe care îl au fondurile europene asupra beneficiarilor şi asupra comunităţilor online şi offline, absorbţia fondurilor europene în România, implicarea tinerilor în proiectele cu finanţare europeană şi provocările aduse de revoluţia digitală.

Lansat de GEYC în 2014, EDYS este acum un eveniment bienal ce are ca scop crearea unui cadru de discuţii despre cele mai actuale subiecte pentru tineri, într-un context în care tehnologiile digitale sunt în perpetuă schimbare. Prima ediţie (2014) a abordat subiecte precum inserţia profesională a tinerilor şi antreprenoriatul, în timp ce cea de-a doua ediţie a adus în prim plan discursul instigator la ură în mediul online şi implicarea tinerilor în comunitate.

Înscrierile se realizează online, pe www.edys.eu până pe 3 decembrie 2018, participarea fiind gratuită pentru participanţii selectaţi.

