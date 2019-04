Grupul de la Vișegrad critică protecționismul francez care ”aduce prejudicii UE ca atare”

Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani și Federația Europeană a Jurnaliștilor au condamnat astăzi moartea tinerei reporter de investigații, în timp ce participa la revoltele dintr-un cartier din Irlanda de Nord. O jurnalistă în vârstă de 29 de ani a fost ucisă, în noaptea de joi spre vineri, în timpul unor schimburi de tiruri la Londonderry, în Irlanda de Nord. Poliția a anunțat că tratează moartea femeii drept „un incident terorist”, relatează BBC News, potrivit Digi 24.

Reacționând printr-o postare pe Twitter, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, îndeamnă autoritățile să „clarifice moartea jurnalistei Lyra McKee”. „Este inacceptabil ca cei care au datoria de a informa și de a căuta adevărul să plătească cu viața lor”, menționează acesta în mesajul lui.

I call on the authorities to shed full light on the death of journalist #LyraMcKee , who was murdered in last night’s riots in Derry. It is unacceptable that those whose duty it is to inform us and seek out the truth should pay with their lives.

— Antonio Tajani (@EP_President) 19 aprilie 2019