Grupul de la Vișegrad subliniază nevoia „colaborării și a unui dialog continuu” cu țările din regiunea Indo-Pacific, inclusiv cu China

Miniștrii de Externe din patru țări fost comuniste din Europa Centrală au lansat marți un apel pentru implicarea Chinei în vederea unei stabilități extinse în regiunea Indo-Pacific după întâlnirea la Bratislava cu ministru japonez de Externe, Toshimitsu Motegi, informează EFE, citat de Agerpres.

„Am subliniat necesitatea unui dialog continuu și a colaborării cu partenerii din regiune, inclusiv cu China, pentru a contribui la stabilitate, predictibilitate și relații economice reciproc avantajoase”, a declarat în fața presei ministrul slovac de Externe, Juraj Blanar.

Potrivit miniștrilor de Externe din Grupul de la Vișegrad – Slovacia, Cehia, Polonia și Ungaria – „trebuie să se susțină norma ordinii internaționale”, făcând trimitere la problemele sensibile ale regiunii Indo-pacifice precum Marea Chinei de Sud, o rută maritimă cheie revendicată de Beijing, sau insula Taiwan, față de care China se raportează ca fiind a sa.

Pe de altă parte, cele patru țări din Europa Centrală au subliniat necesitatea de a coopera mai mult cu Japonia și cu regiunea indo-pacifică, în general, în fața problemelor economice cauzate de războiul din Ucraina.

„Ambele părți sunt afectate negativ de războiul din Ucraina, așa că Europa și Japonia au nevoie de o cooperare extinsă în domenii tradiționale și noi pentru a accelera redresarea economică și a face față provocărilor”, a declarat la conferința de presă ministrul de externe al Ungariei, Anita Orban.

UE acordă o importanță sporită regiunii Indo-Pacifice pe măsură ce Statele Unite și China își contestă supremația în această regiune.

La finalul anului 2024, Uniunea Europeană și Japonia au convenit să lanseze un parteneriat de apărare și securitate care pune bazele unei cooperări mai strânse în domenii critice precum securitatea maritimă și legăturile în industria de apărare.

Domeniile-cheie vizate sunt următoarele: cooperarea navală, cum ar fi formarea și consolidarea în comun a capacităților altor țări din regiunea Indo-Pacific, găsirea unor modalități comune de combatere a terorismului și explorarea unor potențiale căi pentru inițiative comune în industria de apărare, găsirea unor modalități comune de combatere a terorismului și explorarea unor potențiale căi pentru inițiative comune în industria de apărare.