Grupul de la Vișegrad vrea să propună liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii din Belarus și un pachet de sprijin pentru belaruși la summitul UE din 24-25 septembrie

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut miercuri celor 27 state membre UE ”să accelereze” adoptarea de sancţiuni împotriva Belarus, în condiţiile în care Cipru tocmai a blocat adoptarea de noi măsuri europene împotriva Minskului.

Cipru a blocat adoptarea de către UE a unor noi sancţiuni împotriva Belarusului, cerând ca măsuri comparabile să fie luate mai întâi împotriva Turciei în criza din Mediterana de Est, a informat miercuri AFP, citând surse europene, relatează Digi24.

“Persecuţia politică din Belarus, care include detenţii din motive politice şi exil forţat trebuie să înceteze. Autoritățile din Belarus trebuie să elibereze prizonierii politici și să permită cetățenilor să își exercite dreptul la libertatea de exprimare și de întrunire. Fac apel la accelerarea procesului privind sancțiunile”, a scris președintele Charles Michel pe contul de Twitter.

Political persecution in #Belarus including detentions on political grounds and forced exile must stop.

Belarusian authorities must free political prisoners and let citizens exercise their right to freedom of speech and assembly.

I call to speed up the process on sanctions.

— Charles Michel (@eucopresident) September 9, 2020