Grupul de prietenie România-SUA din Congresul american, relansat cu succes la Washington. Mesaje de sprijin pentru rolul României în regiunea Mării Negre, profilul energetic și cooperarea militară

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pledează pentru energie curată autohtonă, propunând în acest context un pachet privind rețelele și o nouă inițiativă intitulată „autostrăzi energetice” pentru a „avansa pe calea independenței energetice”.

Măsurile au fost făcute publice în primul său discurs privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președintă a Comisiei Europene și al cincilea de când de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019.

„În momentul de apogeu al crizei energetice din ultimii ani, Europa a luat măsuri. Grație acestui efort comun, am reușit rapid să stabilizăm prețurile și să asigurăm siguranța aprovizionării. Avansăm acum pe calea independenței energetice, însă facturile la energie sunt în continuare o sursă reală de anxietate pentru milioane de europeni, iar costurile sunt în continuare structural ridicate pentru industrie. Știm ce a dus la creșterea prețurilor: dependența de combustibilii fosili din Rusia. A venit așadar momentul să renunțăm la combustibilii fosili murdari din Rusia și știm ce duce la scăderea prețurilor: energia curată autohtonă. Trebuie să avem mai multe surse regenerabile de energie autohtone, cu energia nucleară ca energie electrică de bază”, a evidențiat Ursula von der Leyen.

Doar că utilizarea acestor surse regenerabile de energie are nevoie de rețele solide, pregătite pentru a prelua noua capacitate.

„Trebuie și să ne modernizăm urgent infrastructura și conductele de interconexiune și să investim în acestea. Acesta este motivul pentru care vom propune un nou pachet privind rețelele pentru a ne consolida infrastructura de rețea și pentru a accelera procedurile de autorizare. Și pentru a acompania acest pachet, prezint astăzi o nouă inițiativă intitulată <<Autostrăzi energetice>>”, a mai spus președinta Comisiei Europene.

Aceasta a dezvăluit că a identificat „opt blocaje critice care afectează infrastructura noastră energetică, de la strâmtoarea Øresund la Canalul Sicilian”.

„Vom depune acum eforturi pentru a elimina aceste blocaje unul câte unul. Vom reuni guvernele și serviciile de utilități publice pentru a aborda toate chestiunile rămase nesoluționate pentru că europenii au nevoie acum de energie la prețuri accesibile”, a dat asigurări Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană plănuiește să elimine complet gazul rusesc de pe piața europeană până la finalul anului 2027, într-o decizie ambițioasă a UE care marchează o schimbare majoră în politica energetică europeană.

De la 1 ianuarie 2026, importul de gaze naturale prin conducte sau sub formă de gaze naturale lichefiate transportate pe mare va fi interzis, cu excepția unor circumstanțe specifice, care ar include contractele pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2026.

Într-o măsură fără precedent, gazul care ajunge în UE prin Rusia, cum ar fi prin punctele de interconectare din Serbia, va fi considerat gaz rusesc, cu excepția cazului în care are documente clare care demonstrează că provine din altă parte.

De asemenea, țările vor trebui să publice noi „planuri de diversificare” care să arate cum vor pune capăt dependenței de petrolul și gazul rusesc.

Vor fi interzise și contractele pe termen lung pentru serviciile de terminal GNL pentru clienții din Rusia sau controlați de întreprinderi rusești. Se va asigura astfel redirecționarea capacității terminalelor către furnizori alternativi, ceea ce va consolida, în cele din urmă, reziliența piețelor energiei.

Statele Unite ar putea fi un înlocuitor în aprovizionarea UE cu energie.

Ursula Von der Leyen și Trump au semnat acordul comercial în iulie, stabilind o taxă vamală de referință de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către SUA.

Acordul include un angajament oarecum vag al UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari.

