Grupul de prietenie România-SUA din Congresul american, relansat cu succes la Washington. Mesaje de sprijin pentru rolul României în regiunea Mării Negre, profilul energetic și cooperarea militară
Congresul Statelor Unite, în colaborare cu Ambasada României la Washington, a organizat un eveniment, în clădirea Capitoliului din Washington, D.C., pentru relansarea Grupului de Prietenie cu România (Romania Caucus) din Camera Reprezentanților, informează Ambasada României în SUA într-un comunicat.
Cu o participare importantă din partea multor membri influenți ai Congresului, recepția a marcat începutul unei noi etape în cea de-a 119-a legislatură a Congresului SUA. Noii co-președinți ai Grupului de Prietenie, Mike Turner din Ohio și Tom Suozzi din New York, au deschis seria intervențiilor subliniind că relansarea acestui grup este nu doar o celebrare a parteneriatului, ci și o promisiune pentru viitor. Ei au arătat că România este un aliat de nădejde, iar parteneriatul strategic cu SUA ajută țara noastră să facă față provocărilor globale, prin cooperarea economică, investițiile în domeniul securității și întărirea valorilor democratice. Cei doi co-președinți ai grupului sunt dedicați aprofundării dialogului bilateral și creării de noi oportunități, arătând că Grupul de Prietenie România-SUA are ca obiectiv consolidarea cooperării în domenii cheie precum securitatea și comerțul.
Printre invitații de marcă s-au numărat Brian Mast, Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților, alături de numeroși lideri precum Pat Fallon (Texas), Mike Lawler (New York), Bill Huizenga (Michigan), Jonathan Jackson (Illinois), Jim Costa (California), Victoria Spartz (Indiana), Marc Veasey (Texas), Randy Weber (Texas), Deborah Ross (Carolina de Nord) etc.
România a fost elogiată pentru statutul său de aliat de încredere al SUA, recunoscându-se contribuțiile esențiale la securitatea din regiunea Mării Negre. Membrii Congresului au condamnat de asemenea interferențele Rusiei în România și în Republica Moldova, inclusiv prin acte de dezinformare și propagandă.
Ambasadorul Andrei Muraru a arătat în discursul său că “România și Statele Unite se bucură de un Parteneriat Strategic incredibil de strâns, care anul acesta a împlinit 28 de ani. Lucrăm la o gamă largă de probleme importante, de la securitate la economie și comerț, apărare, energie și relații interpersonale. Românii au o încredere și un atașament covârșitoare față de prietenia americană. Suntem hotărâți să depunem toate eforturile și să valorificăm oportunitățile care vor continua să facă parteneriatul nostru mai bogat și mai vibrant decât a fost vreodată.”
În privința programului Visa Waiver, ambasadorul român a arătat că “România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informațiilor despre călători, utilizând capabilități pe care nicio altă țară din program nu le-a mai avut până acum”.
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pledează pentru energie curată autohtonă, propunând în acest context un pachet privind rețelele și o nouă inițiativă intitulată „autostrăzi energetice” pentru a „avansa pe calea independenței energetice”.
Măsurile au fost făcute publice în primul său discurs privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președintă a Comisiei Europene și al cincilea de când de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019.
„În momentul de apogeu al crizei energetice din ultimii ani, Europa a luat măsuri. Grație acestui efort comun, am reușit rapid să stabilizăm prețurile și să asigurăm siguranța aprovizionării. Avansăm acum pe calea independenței energetice, însă facturile la energie sunt în continuare o sursă reală de anxietate pentru milioane de europeni, iar costurile sunt în continuare structural ridicate pentru industrie. Știm ce a dus la creșterea prețurilor: dependența de combustibilii fosili din Rusia. A venit așadar momentul să renunțăm la combustibilii fosili murdari din Rusia și știm ce duce la scăderea prețurilor: energia curată autohtonă. Trebuie să avem mai multe surse regenerabile de energie autohtone, cu energia nucleară ca energie electrică de bază”, a evidențiat Ursula von der Leyen.
Doar că utilizarea acestor surse regenerabile de energie are nevoie de rețele solide, pregătite pentru a prelua noua capacitate.
„Trebuie și să ne modernizăm urgent infrastructura și conductele de interconexiune și să investim în acestea. Acesta este motivul pentru care vom propune un nou pachet privind rețelele pentru a ne consolida infrastructura de rețea și pentru a accelera procedurile de autorizare. Și pentru a acompania acest pachet, prezint astăzi o nouă inițiativă intitulată <<Autostrăzi energetice>>”, a mai spus președinta Comisiei Europene.
Aceasta a dezvăluit că a identificat „opt blocaje critice care afectează infrastructura noastră energetică, de la strâmtoarea Øresund la Canalul Sicilian”.
„Vom depune acum eforturi pentru a elimina aceste blocaje unul câte unul. Vom reuni guvernele și serviciile de utilități publice pentru a aborda toate chestiunile rămase nesoluționate pentru că europenii au nevoie acum de energie la prețuri accesibile”, a dat asigurări Ursula von der Leyen.
Citiți și: UE ia în calcul înăsprirea cerințelor pentru companii în vederea identificării originii gazelor naturale, parte din planul european de a pune capăt relațiilor energetice cu Rusia până în 2027
Comisia Europeană plănuiește să elimine complet gazul rusesc de pe piața europeană până la finalul anului 2027, într-o decizie ambițioasă a UE care marchează o schimbare majoră în politica energetică europeană.
De la 1 ianuarie 2026, importul de gaze naturale prin conducte sau sub formă de gaze naturale lichefiate transportate pe mare va fi interzis, cu excepția unor circumstanțe specifice, care ar include contractele pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2026.
Într-o măsură fără precedent, gazul care ajunge în UE prin Rusia, cum ar fi prin punctele de interconectare din Serbia, va fi considerat gaz rusesc, cu excepția cazului în care are documente clare care demonstrează că provine din altă parte.
De asemenea, țările vor trebui să publice noi „planuri de diversificare” care să arate cum vor pune capăt dependenței de petrolul și gazul rusesc.
Vor fi interzise și contractele pe termen lung pentru serviciile de terminal GNL pentru clienții din Rusia sau controlați de întreprinderi rusești. Se va asigura astfel redirecționarea capacității terminalelor către furnizori alternativi, ceea ce va consolida, în cele din urmă, reziliența piețelor energiei.
Statele Unite ar putea fi un înlocuitor în aprovizionarea UE cu energie.
Ursula Von der Leyen și Trump au semnat acordul comercial în iulie, stabilind o taxă vamală de referință de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către SUA.
Acordul include un angajament oarecum vag al UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari.
Revenind la evenimentul de miercuri din Parlamentul European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut primul său discurs privind starea Uniunii de la realegerea sa în funcție și al cincilea de când s-a instalat la Berlaymont, în 2019. În intervenția sa, șefa Comisiei Europene a făcut bilanțul activității de la începutul noului mandat și a trasat direcțiile de acțiune pentru viitor.
România își reafirmă “deplina solidaritate cu Polonia” după ce drone rusești i-au încălcat spațiul aerian: Suntem uniți în a face flancul estic al NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigur
România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.
“Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez în noaptea trecută, că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre și sfidând toate eforturile noastre de a ajunge la pace. Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor. România este în deplină solidaritate cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și, în special, flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigur. De asemenea, vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie supus în fiecare zi unor atacuri nemiloase”, a scris președintele Nicușor Dan, pe X.
Și ministrul de externe Oana Țoiu a condamnat încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, calificând incidentul drept „inacceptabil” și reafirmând sprijinul deplin al României pentru aliatul său strategic.
„Încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă. Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia și sprijinim coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate”, a declarat șefa diplomației române.
Țoiu a subliniat că aceste acțiuni „au devenit un model al nerespectării de către Rusia a suveranității statelor și a dreptului internațional” și a avertizat asupra „caracterului iresponsabil” al bombardamentelor repetate lansate de Moscova în apropierea granițelor NATO.
Ea a evocat, totodată, relațiile istorice româno-polone, amintind că „în 1921, România și Polonia au semnat primul acord modern de apărare militară din Europa”
„De atunci, multe lucruri s-au schimbat. Ceea ce nu s-a schimbat este înțelegerea pe care o împărtășim în ceea ce privește amenințările din regiunea noastră. Vom colabora între noi și cu aliații noștri pentru a ne asigura securitatea spațiului aerian și suveranitatea”, a subliniat ministrul.
“Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei. România este în contact permanent cu aliații săi. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, a reacționat și ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.
Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv România, a cerut miercuri, în discursul anual privind Starea Uniunii Europene, ca UE să își asume un rol mai activ în apărarea Europei prin sprijin financiar și proiecte comune de securitate, îndeosebi pentru flancul estic.
„Flancul estic al Europei protejează întreaga Europă, de la Marea Baltică la Marea Neagră. (…) De aceea trebuie să investim în sprijinirea sa printr-un observator al flancului estic (Eastern Flank Watch – original)”, a declarat von der Leyen, sugerând că Uniunea ar putea contribui inclusiv la finanțarea așa-numitului „zid de drone” propus de statele baltice.
Precizările sale cuprinse în SOTEU au venit în timp ce Ursula von der Leyen a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.
„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, după ce Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
CE va lansa o inițiativă globală pentru reziliența în sănătate, pe fondul dezinformării. România, epicentrul rujeolei în UE, cu cea mai scăzută rată de vaccinare ROR
În plenul Parlamentului European de la Strasbourg, în timpul discursului anual SOTEU, Ursula von der Leyen a anunțat că Uniunea Europeană va conduce o nouă inițiativă mondială pentru reziliența în domeniul sănătății, pe fondul intensificării dezinformăii care afectează dramatic programele de vaccinare împotriva bolilor prevenibile, precum rujeola și poliomelita. Statistici recente, realizate de OCDE, arată că România are una dintrele cele mai mici rate de acoperire cu 2 doze ROR din Europa, sub 70%, mult sub media UE și departe de pragul de siguranță de 95% recomandat de OMS.
„Europa trebuie să își asume rolul de lider mondial și în domeniul sănătății. Ne aflăm în pragul – dacă nu la începutul – unei alte crize sanitare mondiale. Fiind medic de profesie, sunt consternată de dezinformarea care amenință progresul mondial în toate domeniile, de la rujeolă la poliomielită. Iată de ce astăzi pot anunța că UE va conduce o nouă inițiativă mondială pentru reziliența în domeniul sănătății. Lumea așteaptă exemplul Europei – iar Europa este pregătită să ocupe rolul de lider”, a subliniat Ursula von der Leyen în discursul său.
România rămâne un caz critic în Europa, cu o acoperire vaccinală insuficientă și cu peste trei sferturi din totalul cazurilor de rujeolă raportate în UE în ultimul an. Potrivit raportului OCDE „Health at a Glance” și statisticilor prezentate de Salvați Copiii, în perioada 2023-2024, România a înregistrat 77,8% dintre toate cazurile de rujeolă din UE.
- În perioada 2023-2024, acoperirea vaccinală cu prima doză de ROR la nivel național a ajuns la 78%, în timp ce pentru a doua doză aceasta este de doar 62%.
- În mediul rural, situația este și mai problematică, cu o acoperire pentru prima doză de doar 58,2%. În această perioadă s-au înregistrat 6.039 de cazuri de rujeolă la persoane nevaccinate.
- În România, rujeola s-a manifestat epidemic, cu 7.243 de cazuri confirmate și 8 decese raportate în perioada 1 ianuarie 2023 – 5 martie 2024.
- Țările din Europa Centrală și de Vest (ex: Ungaria, Portugalia, Slovacia, Germani, Franța) au rate de vaccinare de peste 90-95%, apropiindu-se sau depășind pragu recomandat de OMS (95%).
- Alte state cu valori scăzute, alături de România, sunt Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Regatul Unit, unde acoperirea este de asemenea mult sub medie.
Politica de sănătate a UE și rolul Comisiei Europene
Uniunea ca entitate nu are competențe în materie de sănătate. Conform tratatelor UE, acest domeniu ține de prerogativele și responsabilitatea statelor membre, de unde caracterul preponderent național al reacțiilor inițiale la declanșarea pandemiei de COVID-19.
Cu toate acestea s-a putut remarca faptul că, pe măsură ce în rândul statelor membre s-a conștientizat mai bine nevoia unei coordonări la nivel european a eforturilor de gestionare a crizei sanitare, rolul și implicarea instituțiilor europene, în special cel al Comisiei Europene, au căpătat o valoare considerabilă.
Responsabilitatea principală pentru sănătatea publică și, în special, pentru sistemele de sănătate revine statelor membre. Cu toate acestea, UE joacă un rol important în îmbunătățirea sănătății publice, prevenirea și gestionarea bolilor, atenuarea surselor de pericol pentru sănătate și armonizarea strategiilor în materie de sănătate între statele membre.
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
Liderii grupurilor politice din Parlamentul European, reacții la discursul anual al Ursulei von der Leyen. ”Europa joacă șah într-o lume de box”
În preambulul discursului privind Starea UE, Victor Negrescu a inițiat un demers pe lângă conducerea instituțiilor UE pentru susținerea candidaturii României la găzduirea Hub-ului European de Securitate Maritimă la Constanța
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
