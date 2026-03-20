Grupul PPC: Ținte atinse pentru 2025, cu un nivel al EBITDA ajustat de 2 miliarde de euro și profit net de 0,45 miliarde de euro

PPC a avut încă un an cu o performanță solidă, în linie cu țintele prevăzute în Planul de Afaceri, în condițiile în care EBITDA ajustat a crescut la 2 miliarde €, iar profitul net ajustat după scăderea cuantumului atribuibil acționarilor minoritari a ajuns la 0,45 miliarde €, ceea ce demonstrează amploarea transformării și creșterii realizate în ultimii ani, relevă un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

„Rezultatele Grupului reafirmă progresul constant realizat în executarea planului nostru strategic, precum și consolidarea continuă a performanței operaționale și financiare. Continuăm transformarea Grupului, cu un accent clar pe dezvoltarea energiei curate, creșterea flexibilității portofoliului nostru energetic și modernizarea rețelelor de distribuție prin investiții țintite. Aceste inițiative consolidează competitivitatea pe termen lung a Grupului și susțin crearea de valoare sustenabilă pentru acționari, clienți și piețele în care activăm.

Capacitatea instalată din surse de energie regenerabilă a atins 7,2 GW, în timp ce proiecte cu o capacitate totală de 3,7 GW sunt în prezent în faza de construcție sau într-un stadiu avansat de dezvoltare, susținând extinderea continuă a portofoliului nostru în anii următori. În același timp, baza de active reglementată a activităților noastre de distribuție din Grecia și România a crescut la 5,7 miliarde de euro, sporind vizibilitatea fluxurilor de numerar viitoare. Pentru 2026, rămânem dedicați atingerii obiectivelor noastre de EBITDA de 2,4 miliarde de euro și profit net de 0,7 miliarde de euro”, a declarat Georgios Stassis, Președinte și Director Executiv al Public Power Corporation S.A.

Investițiile Grupului au fost de 2,8 miliarde de euro, din care 87% au fost alocate proiectelor de energie regenerabilă (RES), generării flexibile și modernizării rețelelor de distribuție, care reprezintă principalele noastre domenii de interes în valorificarea oportunităților și gestionarea provocărilor tranziției energetice.

Capacitatea instalată din surse regenerabile era de 7,2 GW la sfârșitul anului 2025 față de 5,5 GW în 2024, reprezentând 58% din capacitatea totală instalată a Grupului. S-au înregistrat progrese semnificative în implementarea RES în ultimul trimestru al anului 2025, cu finalizarea unor proiecte de 0,55 GW în Grecia și de 0,27 GW în România, Bulgaria și Italia. Extinderea portofoliului RES continuă, capacitatea instalată fiind așteptată să crească în următoarele trimestre, deoarece un portofoliu de 3,7 GW de proiecte sunt în faza de construcție, gata de construcție sau în faza de licitație (depunere a ofertelor). Mai mult, în ultimul trimestru al anului 2025, Grupul a finalizat construcția primelor baterii de stocare a energiei (BESS); 50 MW în Grecia și 9MW în România. Acestea sunt proiecte de importanță strategică, care oferă flexibilitate și contribuie la echilibrarea producției din surse regenerabile, asigurând în același timp utilizarea optimă a energiei produse.

În ceea ce privește producția de energie, volumul din surse regenerabile a înregistrat o creștere de 12% față de 2024, impulsionat de producția eoliană și solară, care au crescut cu 39% și, respectiv, 13% față de 2024, după adăugarea de noi capacități. Producția centralelor hidroelectrice mari a rămas la niveluri relativ scăzute, similare celor din 2024, ajungând la 3,4 TWh, în pofida unei îmbunătățiri în ultimul trimestru al anului 2025, pe măsură ce volumul precipitațiilor a crescut. Ca urmare, producția RES a ajuns la 6,9 TWh, reprezentând 33% din producția totală a PPC. Producția pe bază de cărbune a scăzut cu 16% față de 2024 și s-a situat la 2,7 TWh, reprezentând 13% din producția totală. Anul 2026 marchează sfârșitul producției pe bază de cărbune, încheind o etapă critică în strategia de decarbonizare și susținând tranziția PPC către un portofoliu energetic mai sustenabil, flexibil și eficient. În același timp, producția din unitățile pe gaz natural a rămas neschimbată la 7,7 TWh, reprezentând 37% din producția totală. Ca urmare, intensitatea emisiilor de CO2 (Scope 1) a scăzut cu 5% față de 2024.

Tranziția strategică a Grupului către un model energetic durabil și îmbunătățirea generală a performanței ESG se reflectă în noile îmbunătățiri de rating primite în 2025 de la principalele organizații internaționale și agenții de rating:

MSCI: rating îmbunătățit la „A”, de la „BBB”, ca recunoaștere a progreselor în managementul apei și al deșeurilor, extinderea energiei regenerabile și guvernanța corporativă.

S&P Global: îmbunătățire semnificativă, scorul S&P Global CSA crescând la 50 (de la 42), iar S&P Global ESG Score la 51 (de la 44)

EcoVadis: Scorul a crescut cu 8 puncte, ajungând la 65/100, plasând Grupul în top 28% dintre companiile evaluate la nivel global în 2025 și cu 3 puncte peste media industriei.

ATHEX ESG: îmbunătățire la 97% în cadrul „ESG Transparency Score”, plasând Grupul pe locul 2 în sector și pe locul 6 în clasamentul general al indicelui ATHEX ESG

Scorul general de performanță al ISS: PPC a crescut la 47,04 de la 41,29 în 2024, ceea ce a dus la o creștere a ratingului la “C+” (de la “C”).

Performanța financiară

EBITDA ajustat a crescut la 2 miliarde € de la 1,8 miliarde €, în timp ce profitul net ajustat ajustat după scăderea cuantumului atribuibil acționarilor minoritari a fost de 0,45 miliarde € față de 0,36 miliarde €.

Poziție financiară solidă, în pofida creșterii investițiilor. Gradul de îndatorare (Datorie netă/EBITDA) a fost de 3,2x, ca urmare a unui nivel mai ridicat al investițiilor, rămânând însă sub pragul de 3,5x stabilit de politica financiară a PPC Group. Datoria netă a fost de 6,5 miliarde € la 31.12.2025.

Propunerea de dividend este de 0,60 €/acțiune, în urcare cu 50% față de 2024. Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Anuale un dividend de 0,60 €/acțiune (care ia în considerare excluderea acțiunilor proprii achiziționate de Companie și care nu sunt eligibile pentru dividend).

Perspective pentru 2026

PPC își confirmă obiectivele pentru 2026, anunțate la Capital Markets Day în noiembrie 2025, respectiv un nivel al EBITDA ajustat de 2,4 miliarde €, profit net ajustat ajustat după scăderea cuantumului atribuibil acționarilor minoritari de 0,7 miliarde € și dividend de 0,80 € pe acțiune.