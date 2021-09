Grupul PPE, a doua familie politică din Parlamentul European care l-a nominalizat pe Aleksei Navalnîi pentru Premierul Saharov 2021

Grupul Popularilor Europeni din Parlamentul European l-a desemnat pe Liderul opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, candidat pentru Premiul Saharov 2021. Grupul PPE, fiind deja a doua familie politică din Legislativ, care îl nominalizează pe Navalnîi, potrivit comunicatului oficial, remis CaleaEuropeană.ro.

“Încercările Kremlinului de a-l elimina pe Aleksei Navalnîi arată adevărata față a domnului Putin și a cercului interior al regimului său. Ei se tem să piardă puterea și duc un război împotriva poporului. Aleksei Navalnîi a dat dovadă de un mare curaj pentru a reda poporului rus libertatea de alegere și a luptat timp de mulți ani pentru drepturile omului, libertatea de exprimare și de gândire, libertățile civice și împotriva corupției. Faptele și determinarea sa merită pe deplin să fie recompensat cu Premiul Saharov”, a declarat Sandra Kalniete, eurodeputat, vicepreședinte al Grupului PPE responsabil cu afacerile externe.

„Grupul PPE a condamnat cu fermitate tentativa de asasinare a lui Aleksei Navalnîi, precum și decizia unui tribunal rus care l-a condamnat la închisoare. Această decizie este o parodie a justiției. Aleksei Navalnîi trebuie să fie eliberat imediat și necondiționat, indiferent de această sentință motivată politic. Toți cei responsabili de atacurile împotriva sa și cei care au participat la simulacrul de proces echitabil trebuie să figureze pe lista de sancțiuni a UE”, a conchis Kalniete.

Renew Europe anuțându-și deja intenția la începutul acestei săptămâni.

Aleksei Navalnîi a devenit cunoscut pe plan internațional prin organizarea de demonstrații și prin candidatura la alegeri pentru a susține reforme împotriva corupției din Rusia, a președintelui rus Vladimir Putin și a guvernului Putin. Navalnîi a fost descris ca fiind “omul de care Vladimir Putin se teme cel mai mult”.

Parlamentul European acordă Premiul Saharov, în valoare de 50 000 EUR, în cadrul unei ședințe plenare oficiale, care are loc la Strasbourg spre sfârșitul fiecărui an. Fiecare grup politic din Parlament poate nominaliza candidați, la fel și deputații (fiecare candidat are nevoie de susținerea a cel puțin 40 de deputați). Nominalizările sunt prezentate în cadrul unei ședințe comune a Comisiei pentru afaceri externe, a Comisiei pentru dezvoltare și a Subcomisiei pentru drepturile omului, iar membrii acestora aleg prin vot trei finaliști. Câștigătorul – sau câștigătorii – Premiului Saharov este ales de Conferința președinților, un organ al Parlamentului European condus de președinte și alcătuit din liderii tuturor grupurilor politice reprezentate în Parlament, ceea ce înseamnă că alegerea câștigătorului este o alegere cu adevărat europeană.

În 2020, Parlamentul European a acordat Premiul Saharov opoziției democratice din Belarus, care ”s-a ridicat în fața unui adversar mult mai puternic”, apărând democrația.

Grupul social-democraților din Parlamentul European, a doua cea mai mare familie politică din Legislativ, a decis să nominalizeze un grup de femei afgane pentru Premiul Saharov pentru libertatea de gândire 2021.