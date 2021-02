Grupul PPE din Comitetul European al Regiunilor cere implicarea autorităților locale și regionale în implementarea rapidă a planurilor de redresare economică

Necesitatea implicării autorităților locale și regionale în elaborarea și implementarea planurilor naționale de redresare și reziliență (PNRR), implementarea rapidă a planurilor și transparența în criterii și decontarea fondurilor au fost problemele cheie ridicate de membrii grupului PPE din Comitetul European al Regiunilor, în timpul unei dezbateri cu Jan Olbrycht, vicepreședinte al Grupului PPE în Parlamentul European, cu privire la noul cadru financiar multianual (CFM) 2021-2027 și instrumentul Next Generation EU, informează un comunicat al grupului PPE în CoR remis CaleaEuropeană.ro.

Membrii EPP-CoR au discutat cu europarlamentarul Jan Olbrycht despre cum resursele financiare ale UE pot stimula redresarea post-COVID-19 în orașe și regiuni.

Deputatul european a subliniat guvernele naționale trebuie să se consulte cu autoritățile locale și regionale atunci când pregătesc PNRR și a atras atenția membrilor asupra orientărilor recente ale Comisiei Europene, care menționează în detaliu consultarea autorităților locale de reglementare și solicită statelor membre să ofere detalii în acest sens și prin punerea în aplicare a planifică modul în care este prevăzută coordonarea și complementaritatea.

Olgierd Geblewicz, președintele Regiunii Pomerania de Vest și al Grupului PPE-CoR a declarat că, în ciuda puținelor semne de îmbunătățire, pandemia continuă să reprezinte o provocare fără precedent pentru orașe și regiuni. Vorbind despre procesul de redresare, președintele Geblewicz a spus: „Pe tot parcursul anului 2021 vrem să găsim calea de ieșire din criză prin implementarea Planului de redresare. Este timpul să începem să reparăm daunele economice și sociale cauzate de COVID-19 și să punem bazele unei Europe moderne și mai durabile”.

