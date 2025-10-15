COMISIA EUROPEANA
Grupul PPE, familie politică din care face parte și Ursula von der Leyen, amenință că va respinge propunerea de buget multianual al UE dacă executivul european nu vine cu îmbunătățiri
Grupul Partidului Popular European, cel mai mare din Parlamentul European, amenință că va respinge o parte esențială a propunerii de buget multianual al Comisiei Europene.
Într-o confruntare importantă, popularii europeni, familie politică din care face parte și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reiterat avertismentul său că va refuza să sprijine propunerea de bugetul multianual pentru perioada 2028-2034 dacă nu va avea parte de concesii semnificative în ceea ce privește fondurile destinate agricultorilor și regiunilor europene, adică în cazul politicilor tradiționale ale Uniunii Europene: politica agricolă comună și politica de coeziune.
„Dacă Comisia ignoră cererile noastre, membrii noștri consideră că respingerea este inevitabilă”, a declarat Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului European pentru viitorul cadru financiar multianual. El a adăugat că Grupul PPE „se așteaptă” la concesii serioase din partea Comisiei „până în noiembrie”.
„Respingerea poate fi evitată numai dacă Comisia își îmbunătățește propunerea în scurt timp. Nicio opțiune nu este exclusă”, a adăugat Mureșan într-o declarație scrisă, potrivit Politico Europe.
Popularii europeni pun presiune pe Comisia Europeană după zile de întâlniri cu comisarii responsabili de buget, întrevederi descrise de membrii grupului ca fiind neproductive.
Dacă impasul continuă, Parlamentul European ar putea înainta o moțiune de respingere a propunerii în cadrul unei sesiuni plenare care va avea loc la Bruxelles pe 12 noiembrie. O astfel de măsură ar primi probabil sprijinul majorității grupurilor politice.
Comisia ar putea, teoretic, să ignore votul Parlamentului, dar acest lucru ar putea crea probleme pe viitor, având în vedere că este nevoie de acordul Parlamentului European pentru a aproba următorul buget pe șapte ani, care acoperă perioada 2028-2034.
Pentru a acorda mai mult timp negocierilor, Grupul PPE a renunțat la amenințarea anterioară de a depune o moțiune împotriva propunerii Comisiei în cadrul sesiunii plenare de săptămâna viitoare de la Strasbourg.
Sub presiunea intensă din partea fermierilor și a primarilor, popularii europeni au solicitat modificarea planului controversat de comasare a fondurilor destinate fermierilor și regiunilor – care reprezintă peste jumătate din bugetul total al UE – într-un fond unic gestionat de guvernele naționale.
„Am avut întâlniri cu comisarul (pentru agricultură) (Christophe) Hansen… încercăm să îmbunătățim propunerea”, a declarat Herbert Dorfmann, principalul legislator al Grupului PPE în domeniul agriculturii, pentru POLITICO. El a avertizat că „sunt gata să susțină respingerea propunerii dacă nu se înregistrează nicio evoluție” din partea Comisiei.
În zilele următoare, europarlamentarii de rang înalt ai Grupului PPE vor continua întâlnirile cu comisarii responsabili de buget, agricultură și politică regională – Piotr Serafin, Christophe Hansen și Raffaele Fitto – în încercarea de a obține concesii.
Comisia Europeană a propus un bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.
Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune, fonduri pe care statele membre le pot atrage prin planuri naționale și regionale de parteneriat.
Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.
Țara noastră urmează să primească 60 de miliarde de euro din bugetul UE 2028-2034, a șasea cea mai mare alocare.
COMISIA EUROPEANA
Ursula von der Leyen: Serbia trebuie să demonstreze prin fapte angajamentul față de UE
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj ferm la Belgrad, îndemnând Serbia să accelereze reformele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Într-o conferință comună de presă susținută alături de președintele sârb, Aleksandar Vucic, aceasta a subliniat importanța statului de drept, a libertății presei și a alinierii politicii externe a Serbiei la cea a UE, inclusiv în privința sancțiunilor împotriva Rusiei.
„Trăim într-o lume divizată, cu un decalaj tot mai mare între democrații și autocrații. Știți foarte bine care este poziția UE. Susținem libertatea în locul opresiunii, parteneriatul în locul supunerii, diplomația în locul agresiunii”, a declarat Ursula von der Leyeb, mulțumin autorităților sârbe pentru „discuția deschisă și sinceră” avută la Belgrad.
Șefa Executivului European a reamintit că „în urmă cu aproape două decenii, Serbia a ales să adere la Uniunea noastră. Nu a fost doar o alegere strategică, a fost și o alegere a inimii”, adăugând că Bruxellesul „așteaptă ca Serbia să-și dubleze eforturile pe calea către UE.”
„Angajamentul Europei nu este doar verbal, ci și concret, se traduce în schimbări reale pe teren. Și acum așteptăm ca Serbia să dea dovadă de același angajament, atât în fapte, cât și în cuvinte”, a conchis Ursula von der Leyen.
COMISIA EUROPEANA
Mobilitatea militară, apărarea aeriană și antirachetă, sistemele anti-drone, sistemele terestre și maritime – domeniile în care România vrea să-și implice industria de apărare prin programul SAFE
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a avut, marți, o întrevedere cu Herald Ruijters, coordonatorul grupului de lucru instituit la nivelul Direcției Generale pentru Industria de Apărare și Spațiu (DEFIS) din Comisia Europeană, în vederea implementării inițiativei SAFE (Security Action for Europe), program în baza căruia România va putea beneficia de o finanțare de 16,68 miliarde de euro.
Potrivit unui comunicat MApN remis CaleaEuropeană.ro, ministrul apărării naționale a mulțumit reprezentantului Comisiei Europene pentru strânsa cooperare la nivel de experți, în vederea implementării de către România a regulamentului SAFE, inclusiv din perspectiva definitivării planului național de investiții în industria europeană de apărare.
Cu privire la acest proces, au fost evidențiate progresele înregistrate la nivel național și s-a pledat pentru o cooperare cât mai solidă și pe viitor.
Discuția a avut loc în anticiparea vizitei experților DEFIS la București, planificată la data de 15 octombrie, pentru consultări tehnice care vizează proiectele ce vor fi finanțate prin acest instrument.
De asemenea, a fost prezentat interesul României pentru valorificarea instrumentului SAFE, alături de statele membre și partenerii eligibili.
În acest context, ministrul apărării naționale a declarat că „România își propune să utilizeze pe deplin oportunitățile oferite de instrumentul SAFE, prin implicarea industriei naționale de apărare în domenii strategice precum mobilitatea militară, apărarea aeriană și antirachetă, sistemele terestre, facilitatori strategici, echipamente individuale pentru soldați și sisteme maritime“.
“Apreciem, totodată, includerea domeniului privind sistemele de drone și anti-drone, esențial în raport cu inițiativele europene recente Eastern Flank Watch și European Drone Wall”, a spus Moșteanu.
Oficialul român a evidențiat importanța coordonării eforturilor statelor membre în derularea investițiilor și rolul important al Comisiei în conectarea cu industriile de apărare și dezvoltarea acestora de o manieră cuprinzătoare la nivel UE, îndeosebi în regiunile cele mai expuse la materializarea amenințărilor militare.
Citiți și EXCLUSIV Ministrul apărării: România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina și Armata Română
Totodată, ministrul român al apărării a subliniat importanța conectării la această inițiativă a partenerilor cei mai apropiați ai Uniunii Europene, care pot avea o contribuție esențială la derularea rapidă a achizițiilor urgente, în special pentru nevoile statelor de pe Flancul Estic. De asemenea, a evidențiat importanța cooperării cu Ucraina pentru dezvoltarea capabilităților militare, prin valorificarea experienței acestui partener în ceea ce privește inovarea și adaptarea rapidă la condițiile războiului de mare intensitate.
Citiți și Bolojan: Programul SAFE va finanța achizițiile militare ale României în următorii cinci ani. Dobânzile acestui credit, de patru ori mai mici decât cele standard
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program, iar suma pe care o va putea investi țara noastră reprezintă a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.
Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi.
Programul este expresia solidarității europene față de nevoia unei apărări colective moderne și reziliente, prin stimularea cooperării industriale, reducerea fragmentării și crearea unei piețe unice eficiente pentru echipamente de apărare. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan național de investiții în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului. Lista finală de proiecte ar urma să fie publicată la finalul lunii noiembrie.
COMISIA EUROPEANA
Companiile de modă Gucci, Chloé și Loewe, amendate de Comisia Europeană cu 157 mil. euro pentru practici anticoncurențiale în materie de prețuri
Comisia Europeană a amendat companiile de modă Gucci, Chloé și Loewe pentru fixarea prețurilor de revânzare, încălcând normele UE în materie de concurență. Ancheta Comisiei a relevat că cele trei companii au restricționat capacitatea comercianților independenți cu care colaborează de a stabili propriile prețuri de vânzare cu amănuntul online și offline pentru produsele concepute și comercializate de Gucci, Chloé și Loewe sub mărcile lor respective, crescând prețurile pentru consumatori. Amenzile, care au fost reduse în toate cele trei cazuri datorită cooperării companiilor cu Comisia, s-au ridicat la peste 157 de milioane de euro în total, informează un comunicat oficial al Executivului European.
„În Europa, toți consumatorii, indiferent de ceea ce cumpără și de locul în care cumpără, online sau offline, merită să beneficieze de avantajele unei concurențe reale în materie de prețuri. Această decizie transmite un semnal puternic industriei modei și nu numai că nu vom tolera acest tip de practici în Europa și că concurența loială și protecția consumatorilor se aplică tuturor în mod egal”, a transmis comisarul european pentru tranziție justă și competitivă, Teresa Ribera.
Gucci, Chloé și Loewe sunt companii de modă cu sediul în Italia, Franța și Spania. Toate sunt active în proiectarea, producția și distribuția de produse de modă de lux, inclusiv îmbrăcăminte, articole din piele și diverse accesorii.
Ancheta Comisiei a relevat că aceste trei companii de modă s-au angajat într-o practică denumită menținerea prețului de revânzare („RPM”). Acestea au restricționat capacitatea comercianților cu amănuntul online și fizici, care sunt revânzători independenți, de a stabili propriile prețuri de vânzare cu amănuntul pentru aproape întreaga gamă de produse proiectate și vândute de Gucci, Chloé și Loewe sub mărcile lor respective, inclusiv îmbrăcăminte, articole din piele, încălțăminte și accesorii de modă. Încălcările au acoperit întreg teritoriul Spațiului Economic European („SEE”).
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Oana Țoiu, la Bruxelles: România pledează pentru implementarea rapidă a abordării strategice a UE pentru reuniunea Mării Negre
FMI trage un semnal de alarmă și cere reducerea datoriilor, a deficitelor și consolidarea rezervelor de capital, pe fondul perspectivelor extrem de incerte
Grupul PPE, familie politică din care face parte și Ursula von der Leyen, amenință că va respinge propunerea de buget multianual al UE dacă executivul european nu vine cu îmbunătățiri
Academia Europeană pentru Materiale Avansate va forma 200.000 de persoane până în 2029
Germania va fi „mai activă, mai prezentă și mai vizibilă” la frontiera estică a NATO, anunță ministrul Apărării: Vom contribui cu misiuni de poliție aeriană
România va folosi fondurile SAFE pentru achiziții militare esențiale și dezvoltarea infrastructurii critice pe flancul estic, afirmă ministrul apărării la Bruxelles
Ministrul german al apărării respinge criticile la adresa sa după o dispută privind reintroducerea serviciului militar
Ungaria critică politica energetică a UE și refuză să accepte presiuni externe în deciziile privind importurile de energie
A VIII-a ediție a Stress Congress. ICI București a evidențiat importanța transformării digitale în medicină, a utilizării AI pentru medicina personalizată și a dezvoltării unor ecosisteme digitale de prevenție
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- NATO1 week ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- U.E.1 week ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- POLITICĂ1 week ago
Nicușor Dan și-a numit noua garnitură de consilieri la Cotroceni, între care Marius Lazurca – politică externă, Valentin Naumescu – afaceri europene, Ludovic Orban – politică internă, Eugen Tomac – consilier onorific
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Statele membre intenționează să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul UE (Reuters)
- ENERGIE5 days ago
PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București