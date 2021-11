Grupul PPE: ”Fit for 55” trebuie privit ca o oportunitate de a investi în inovare

Chiar înainte de vacanța de vară, Comisia Europeană a prezentat „Fit for 55”, un pachet legislativ uriaș de legi privind energia și clima, menit să transpună obiectivului de reducere a CO2 cu 55 % la sută în noi reguli concrete pentru transport, industrie, clădiri și alte sectoare. Scopul final este eliminarea emisiilor din Europa până la jumătatea secolului.

Pentru Grupul PPE, a fi neutru din punct de vedere climatic până în 2050 înseamnă asumarea unei provocări enorme, care necesită o transformare de anvergură a economiilor și societăților noastre.

Pachetul de propuneri va genera o schimbare ”transformatoare pentru industria noastră. Efortul necesar este considerabil, dar suntem convinși că ne va permite să căpătăm competitivitate, să cucerim noi piețe și să beneficiem de locuri de muncă mai bune în Europa. Ar trebui să protejăm locurile de muncă din industrie de concurența neloială. Ne concentrăm, în egală măsură, pe asigurarea unei aprovizionări sigure cu energie la prețuri accesibile”, a declarat eurodeputatul Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European.

Grupul PPE cere Comisiei Europene să facă acest lucru într-un mod inteligent, urmând câteva paradigme esențiale: crearea locurilor de muncă și a oportunităților economice, păstrarea competitivității și intensificarea inovației, șanse egale pentru toți, nu doar pentru elite.

Este esențial să nu lăsăm pe nimeni în urmă și să fim atenți la familiile cu venituri mici, spune Cristian Bușoi, care recunoaște că tranziția de la zonele dependente de cărbune la o Europă mai curată și mai verde va fi însă dificilă.

“Multe dintre propunerile din Pachetul Fit for 55 intră în sfera comisiei noastre de competență, precum sursele regenerabile, eficiența energetică, performanța energetică a clădirilor, impozitarea energiei, comercializarea emisiilor, toate acestea fiind extrem de importante pentru a atinge obiectivele. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă. Vom lucra la aceste propuneri cu gândul la faptul că industria noastră este instrumentul care ne va permite să atingem aceste obiective. În industriile unde transformările vor fi mari, carierele muncitorilor vor trebui să se afle în centrul atenției noastre, în special în ceea ce privește recalificarea și perfecționarea”, a declarat Cristian Bușoi.

Transformarea aceasta atât de necesară trebuie să fie o oportunitate, consideră PPE. “Dacă suntem deștepți, nimeni nu va rămâne în urmă”, spun popularii europeni.

Provocarea enormă de a trece la un viitor mai curat care ne așteaptă poate fi realizată eficient și eficient – dacă găsim combinația potrivită de prețuri, obiective și reglementări ale CO2, combinate cu un cadru de investiții adecvat.

Trebuie să ne asigurăm că dimensiunea socială a tranziției ecologice rămâne în curs și nu este trecută cu vederea.

Material realizat cu sprijinul Grupului PPE din Parlamentul European.

Grupul Partidului Popular European (Grupul PPE) este cel mai mare și cel mai vechi grup din Parlamentul European. Ca și în trecut, Grupul PPE continuă să se afle în prima linie a viitorului european. Astfel, ca parte a eforturilor pentru Conferința privind viitorul Europei, popularii europeni au lansat propria platformă “FutureofEurope“.

„Europenii se pot mândri cu realizările lor. Am fost martorii celei mai lungi perioade de pace, am creat și consolidat democrații acolo unde au existat cândva regimuri comuniste și fasciste, ne-am îmbunătățit sistemele de protecție socială, am gestionat provocările economice, creând milioane de locuri de muncă și am ridicat ștacheta pentru standardele mondiale de mediu. (…) Credem într-o Europă puternică și unită și dorim să o îmbunătățim pentru generațiile viitoare. Alăturați-vă nouă și aveți un cuvânt de spus cu privire la viitorul Europei” este îndemnul manifestului promovat de grupul PPE.

Conferința privind viitorul Europei reprezintă o ocazie unică și oportună pentru cetățenii europeni de a dezbate provocările și prioritățile Europei. Indiferent de locul de proveniență sau de activitate, acesta este locul în care să reflectați la viitorul pe care îl doriți pentru Uniunea Europeană. Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană s-au angajat să asculte cetățenii europeni și să dea curs, în limitele competențelor lor, recomandărilor formulate. Se preconizează că, până în primăvara anului 2022, conferința își va prezenta concluziile astfel încât să ofere orientări privind viitorul Europei.