Grupul S&D din PE: După 20 de ani de război, comunitatea internațională abandonează poporul afgan talibanilor. Este o tranziție dezastruoasă

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, condamnă preluarea conducerii din Afganistan de către talibani și solicită implicarea unitară a Uniunii Europene în preluarea afganilor care solicită azil în statele membre.

„Situația care se desfășoară în Afganistan necesită un răspuns unitar al UE. Țara are nevoie de o soluție politică durabilă și incluzivă care să protejeze drepturile femeilor și să le permită afganilor să trăiască în siguranță și cu demnitate. Trebuie să se acorde azil celor care sunt în pericol de persecuție”, a scris președintele Legislativului European pe contul său de Twitter.

The situation unfolding in #Afghanistan requires a united EU response.

The country needs a lasting and inclusive political solution that protects the rights of women and allows Afghans to live in safety and with dignity.

Asylum must be granted to those in danger of persecution.

— David Sassoli (@EP_President) August 16, 2021