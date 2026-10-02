Guvernatoarea Anca Dragu, la Fintech Moldova Conference: Stabilitatea financiară și integrarea europeană stimulează inovația financiară în Republica Moldova

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a subliniat că un sector bancar solid, serviciile de plată moderne și apropierea de piața europeană creează condiții pentru dezvoltarea inovației financiare în Republica Moldova. Acesta a fost mesajul transmis în deschiderea celei de-a VIII-a ediții a Fintech Moldova Conference, care reunește reprezentanți ai sectorului financiar, companii de tehnologie, investitori și experți internaționali.

Anca Dragu a subliniat că progresul tehnologic capătă valoare atunci când răspunde nevoilor cetățenilor și întreprinderilor: transferuri către familie la un cost mai mic, achitarea unui serviciu în câteva secunde sau gestionarea mai ușoară a plăților unei companii. Utilizarea acestor servicii presupune încredere atât în tehnologie, cât și în instituțiile care le oferă.

„Încrederea se sprijină pe un sector bancar solid, care susține modernizarea serviciilor și finanțarea economiei. La sfârșitul primului semestru al anului 2026, rata fondurilor proprii totale a constituit 24,3%, peste cerința minimă de 10%, iar băncile au respectat cerințele prudențiale de lichiditate. Această soliditate permite dezvoltarea unor servicii financiare noi și gestionarea responsabilă a riscurilor asociate acestora”, a declarat aceasta.

Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, modernizarea serviciilor se reflectă deja în plățile cetățenilor și companiilor. Un exemplu este sistemul de plăți instant MIA, lansat în martie 2024, care are peste un milion de utilizatori și a procesat peste 31 de milioane de tranzacții, în valoare de 28,5 miliarde de lei. MIA permite transferuri în câteva secunde, prin utilizarea numărului de telefon, și a fost extins pentru plăți către comercianți și instituții publice, precum și pentru plăți între companii.

Modernizarea plăților în interiorul țării este completată de conexiuni mai accesibile cu piața europeană. La 6 octombrie se va împlini un an de la conectarea operațională a Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). În perioada octombrie 2025-august 2026, cetățenii și companiile au efectuat aproximativ 1,1 milioane de transferuri prin SEPA, economisind aproape 15 milioane de euro. Comisionul mediu a scăzut la aproximativ un euro per transfer, iar banii ajung, iar nouă dintre cele zece bănci din țară pot procesa transferuri SEPA.

„Pentru familiile care primesc bani din străinătate și întreprinderile care lucrează cu parteneri europeni, aceste schimbări înseamnă costuri mai mici și acces mai rapid la fonduri. Integrarea europeană se măsoară și în timp și bani economisiți”, a adăugat Anca Dragu.

O altă direcție de modernizare este Open Banking, care creează posibilități pentru servicii adaptate nevoilor utilizatorilor. Prestatorii autorizați pot oferi soluții pentru consultarea conturilor deținute la instituții diferite într-o singură aplicație sau pentru inițierea plăților.

Dezvoltarea acestor servicii este însoțită de cerințe privind protecția datelor, prevenirea fraudelor și continuitatea operațiunilor. Guvernatoarea a evidențiat că regulile clare și supravegherea proporțională susțin inovația și contribuie la menținerea încrederii utilizatorilor.

Aceste direcții se înscriu în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene. BNM are un rol direct în trei capitole ale negocierilor de aderare: libera circulație a capitalurilor, serviciile financiare și politica economică și monetară. Consolidarea cadrului de reglementare și modernizarea infrastructurii financiare sporesc încrederea investitorilor și creează condiții pentru dezvoltarea companiilor fintech și a unor noi servicii pentru cetățeni și întreprinderi.

Fintech Moldova Conference este organizată anual și oferă un cadru pentru schimbul de experiență și dezvoltarea parteneriatelor care contribuie la transformarea digitală a sectorului financiar din Republica Moldova și din regiune.