Guvernatorul Băncii Italiei: Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor lui Trump. Impact de peste 0,5 puncte procentuale asupra inflației

Economia Statelor Unite a preluat cea mai mare parte a costurilor generate de tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump, potrivit guvernatorului Băncii Italiei, Fabio Panetta, membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE), relatează Bloomberg.

„Exportatorii străini par să fi suportat o parte din această povară, estimată la aproximativ 10%”, a declarat Panetta sâmbătă, la Veneția.

Oficialul italian a explicat că, într-o primă etapă, costurile suplimentare au fost absorbite de marjele de profit ale companiilor americane, ulterior fiind transferate parțial către consumatori, „care acum suportă aproximativ jumătate din povară”.

Într-o intervenție la forumul anual Assiom-Forex, Panetta a estimat că efectul tarifelor asupra prețurilor a fost semnificativ. „Per total, se estimează că tarifele au contribuit cu puțin peste jumătate de punct procentual la inflație, care rămâne peste ținta Rezervei Federale”, a afirmat acesta.

În opinia sa, politicile tarifare au determinat o reașezare vizibilă a comerțului global. Importurile americane din China s-au redus, în timp ce livrările din state precum Mexic, Vietnam și Taiwan au crescut. În paralel, China și-a consolidat poziția pe alte piețe.

„Astăzi, lumea este strâns interdependentă; nicio țară nu poate prospera mult timp izolându-se”, a afirmat Panetta.

El a subliniat totodată că, deși SUA își mențin o poziție dominantă în domenii-cheie, precum tehnologia, capacitatea militară și finanțele internaționale, relația economică cu Europa rămâne esențială.

„SUA dețin încă o poziție dominantă în domenii critice, cum ar fi tehnologia, capacitatea militară și finanțele internaționale și pentru multe țări, dezangajarea de ecosistemul american pur și simplu nu este o opțiune viabilă”, a spus Panetta. Totuși, a adăugat acesta, SUA au nevoie de Europa, care „absoarbe o cincime din exporturile de bunuri americane și 40% din exporturile sale de servicii, generează o treime din profiturile externe ale multinaționalelor americane și deține un volum substanțial de titluri de stat americane”.

Declarațiile au fost făcute după ce Curtea Supremă a SUA a anulat cea mai mare parte a tarifelor impuse anterior de administrația Trump, apreciind că președintele și-a depășit atribuțiile invocând o lege privind puterile de urgență.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a introdus un tarif global de 10% și a anunțat noi măsuri comerciale. La scurt timp, Trump a majorat nivelul acestui tarif global la 15%, invocând alte baze legale pentru a continua politica sa de taxare a importurilor.