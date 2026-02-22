BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Guvernatorul Băncii Italiei: Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor lui Trump. Impact de peste 0,5 puncte procentuale asupra inflației
Economia Statelor Unite a preluat cea mai mare parte a costurilor generate de tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump, potrivit guvernatorului Băncii Italiei, Fabio Panetta, membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE), relatează Bloomberg.
„Exportatorii străini par să fi suportat o parte din această povară, estimată la aproximativ 10%”, a declarat Panetta sâmbătă, la Veneția.
Oficialul italian a explicat că, într-o primă etapă, costurile suplimentare au fost absorbite de marjele de profit ale companiilor americane, ulterior fiind transferate parțial către consumatori, „care acum suportă aproximativ jumătate din povară”.
Într-o intervenție la forumul anual Assiom-Forex, Panetta a estimat că efectul tarifelor asupra prețurilor a fost semnificativ. „Per total, se estimează că tarifele au contribuit cu puțin peste jumătate de punct procentual la inflație, care rămâne peste ținta Rezervei Federale”, a afirmat acesta.
În opinia sa, politicile tarifare au determinat o reașezare vizibilă a comerțului global. Importurile americane din China s-au redus, în timp ce livrările din state precum Mexic, Vietnam și Taiwan au crescut. În paralel, China și-a consolidat poziția pe alte piețe.
„Astăzi, lumea este strâns interdependentă; nicio țară nu poate prospera mult timp izolându-se”, a afirmat Panetta.
El a subliniat totodată că, deși SUA își mențin o poziție dominantă în domenii-cheie, precum tehnologia, capacitatea militară și finanțele internaționale, relația economică cu Europa rămâne esențială.
„SUA dețin încă o poziție dominantă în domenii critice, cum ar fi tehnologia, capacitatea militară și finanțele internaționale și pentru multe țări, dezangajarea de ecosistemul american pur și simplu nu este o opțiune viabilă”, a spus Panetta. Totuși, a adăugat acesta, SUA au nevoie de Europa, care „absoarbe o cincime din exporturile de bunuri americane și 40% din exporturile sale de servicii, generează o treime din profiturile externe ale multinaționalelor americane și deține un volum substanțial de titluri de stat americane”.
Declarațiile au fost făcute după ce Curtea Supremă a SUA a anulat cea mai mare parte a tarifelor impuse anterior de administrația Trump, apreciind că președintele și-a depășit atribuțiile invocând o lege privind puterile de urgență.
Ulterior, liderul de la Casa Albă a introdus un tarif global de 10% și a anunțat noi măsuri comerciale. La scurt timp, Trump a majorat nivelul acestui tarif global la 15%, invocând alte baze legale pentru a continua politica sa de taxare a importurilor.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Președinta BCE respinge un impozit pe capitalul care nu rămâne în Europa și sprijină „stimulentele” pentru ca investițiile private să rămână în Europa
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și-a exprimat duminică opoziția față de un impozit sau o taxă pe capitalul care nu rămâne în Europa și este investit în alte țări, precum SUA, și s-a pronunțat în favoarea „stimulentelor” pentru ca investițiile private să rămână în Europa, anunță EFE, citat de Agerpres.
„Sunt mai degrabă pentru stimulent decât pentru impozit. Asta este opinia mea. Cred că funcționează mai bine. Când se dorește atragerea de capital nu este vorba despre a-l reține cu forța, ci de a face contextul mai atractiv pentru a-l reține”, a declarat Lagarde la un panel în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen.
Aceasta a semnalat, în plus, că „piețele nu întotdeauna greșesc”, pentru că „banii vin”.
„Dacă mă uit la suma de bani care este investită în prezent de capitalul de risc, în special în sectoare cheie unde rapoartele preț/beneficiu și preț/valoare contabilă cresc în mod considerabil, banii vin”, a spus președinta BCE.
Lagarde a explicat că „inovația este realmente în plin avânt și fondurile de capital de risc văd asta cu claritate”.
Reuniți joi în cadrul unei întâlniri informale, liderii din Uniunea Europeană au demarat la Alden Biessen refondarea pieței unice.
Citiți și: “O Europă, o piață” – Liderii UE au demarat la Alden Biessen refondarea pieței unice: 2026 este anul în care schimbăm viteza în 5 domenii. Comisia va prezenta o foaie de parcurs la summitul din martie
Astfel, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să prezinte la următorul summit al Consiliului European din luna martie un plan de acțiune cu termene, obiective și date limită detaliate pentru consolidarea și unificarea economiei europene.
Aceasta se va baza pe cinci „elemente constitutive”, cu liderii europeni căzând de acord să promoveze inițiative precum simplificarea, uniunea economiilor și a investițiilor, al 28-lea regim pentru companii, energie la prețuri accesibile, o preferință pentru „Fabricat în Europa” și lăsând deschisă portița pentru cooperarea consolidată la nivelul statelor membre care doresc să avanseze mai rapid într-o privință decât altele.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Președinta BCE face apel la liderii UE să ia măsuri urgențe pentru a spori reziliența Uniunii Europene în perioade tulburi și prezintă o serie de reforme necesare în acest sens
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a făcut apel la liderii Uniunii Europene să ia măsuri urgente în domenii importante, inclusiv emiterea de datorii comune, pentru a face blocul european mai rezilient în perioade tulburi, anunță Reuters, citând o sursă din acest dosar, conform Agerpres.
Lagarde a evidențiat că există cinci domenii care necesită acțiuni rapide, inclusiv înființarea unei uniuni a economiilor și investițiilor, transpunerea în realitate a proiectului unui euro digital, aprofundarea pieței unice, promovarea inovației și consolidarea cadrului instituțional de bază al blocului comunitar, a declarat o sursă care a consultat documentul respectiv.
„Prin acțiuni colective coordonate și decisive, Europa poate debloca un potențial de creștere mai mare, poate consolida reziliența și își poate consolida autonomia politică și prosperitatea. Acest lucru necesită îmbunătățirea productivității, mobilizarea investițiilor și sporirea rezilienței”, se arată în documentul pregătit de BCE.
Șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană se întâlnesc în Belgia într-o reuniune informală pentru a discuta despre strategia de revitalizare a competitivității UE la nivel global.
În acest sens, unii lideri au avansat mai multe propuneri, dar pare că nu există consens cu privire la abordare.
Președintele francez Emmanuel Macron a avansat propunerea unor datorii comune pentru a ieși din „starea de urgență geopolitică și geoeconomică”.
Doar că ideea a lui s-a lovit de rezistență din partea Germaniei și Italiei, care argumentează că nu este moment pentru astfel de discuții și că problema reală este aceea de productivitate.
Între timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a promis industriașilor europeni reuniți la Anvers înainte de summitul UE că va crea “EU Inc.”, adică un set unic și simplu de reguli pentru firme care să faciliteze „o cale europeană spre independență”, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Președinta BCE cere UE să fie „unită și hotărâtă” în fața lui Trump: Amenințările cu tarife și cu preluarea de teritoriu nu reprezintă dovada unui comportament de aliat
Statele Unite „se comportă foarte ciudat pentru un aliat”, a deplâns miercuri președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, lansând un apel la „unitate și hotărâre” în cadrul Uniunii Europene în fața lui Donald Trump, informează AFP, citat de Agerpres.
„Se comportă foarte ciudat pentru un aliat”, a răspuns Lagarde la postul de radio francez RTL, întrebată de la Davos, în Elveția, dacă Statele Unite sunt un aliat sau un adversar al UE.
„Când suntem aliați în Tratatul Atlanticului de Nord, când suntem aliați de decenii și fiecare joacă un rol în istoria celuilalt, a amenința cu preluarea unui teritoriu care în mod clar nu este de vânzare, cum e Groenlanda, și a vehicula tarife vamale și diverse alte restricții asupra comerțului internațional nu reprezintă dovada unui comportament de aliat”, a explicat ea.
Lagarde a menționat că va acorda o atenție specială discursului de la Davos al președintelui american, programat pentru miercuri.
Cel mai probabil, discursul președintelui american la Forumul Economic Mondial desfășurat în Elveția va fi amâna cu câteva ore după ce aeronava care îl transporta pe liderul SUA a semnalat probleme și s-a întors din drum pentru ca fi înlocuită cu o alta.
Președintele american Donald Trump a reiterat într-un interviu exclusiv pentru postul de televiziune conservator NewsNation că „nu există cale de întoarcere” în privința Groenlandei, în vreme ce Franța solicită un exercițiu NATO în Groenlanda, cu participare franceză.
De altfel, Emmanuel Macron i-a cerut lui Trump „respect, nu brutalitate”, amenințând că UE ar putea folosi arma comercială, în vreme ce premierul Belgiei a cerut Europei să nu rămână „erbivoră”.
Un mesaj de trezire a venit și din partea premierului canadian Mark Carney care ,a cerut tot la Davos ca puterile mijlocii să se unească împotriva coerciției exercitate de superputeri agresive, avertizând că „supunerea nu va aduce siguranță” într-o lume în care ordinea internațională bazată pe reguli s-a prăbușit.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Guvernatorul Băncii Italiei: Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor lui Trump. Impact de peste 0,5 puncte procentuale asupra inflației
Ucraina condamnă „ultimatumurile și șantajul” energetic al Ungariei și Slovaciei. Kievul este dispus să asigure livrările de țiței rusesc prin rute alternative
Trump anunță trimiterea unei nave-spital în Groenlanda; Danemarca spune că „nu este nevoie”, populația beneficiind de „îngrijirile medicale de care are nevoie”
Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Rusia pentru a obține „rezultate pentru pace”. Kievul se coordonează „în detaliu” cu Europa
OCDE: Performanța elevilor depinde prioritar de calitatea predării, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice
ICI București, la BlackSeaX – Transatlantic Dual-Use Forum. Impactul tehnologiilor emergente asupra securității și dezvoltării regionale, în prim-plan
Friedrich Merz: „Voi merge la Washington cu o poziție europeană coordonată” vizavi de politicile tarifare ale lui Donald Trump
Macron îndeamnă la prudență după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale; Franța lucrează la o poziție comună a UE
Trump anunță că va majora taxa vamală globală de la 10% la 15% după decizia Curții Supreme a SUA
Întâlnire în premieră între Cătălin Predoiu și Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA, pentru întărirea cooperării strategice și operaționale inter-agenții
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Trending
-
SĂNĂTATE2 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA3 days ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
INTERVIURI1 week ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
ROMÂNIA1 week ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
INTERNAȚIONAL3 days ago
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”