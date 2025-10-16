Guvernul a adoptat acte normative care consolidează cercetarea științifică, sprijină investițiile publice majore și oferă sprijin concret pentru oameni și comunități

Companiile românești nu pot concura cu platformele extracomunitare fără măsuri ferme de echitate, atrage atenția Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO).

Avertismentul a venit în contextul celei de-a șasea ediții a Zilei Naționale a Comerțului Electronic, organizată de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), în parteneriat cu Comisiile pentru buget din Senatul României și Camera Deputaților, precum și cu Comisia de industrii și servicii din Camera Deputaților.

Potrivit unui comunicat ARMO, evenimentul a adus împreună reprezentanți ai mediului de afaceri, ai autorităților și ai mediului asociativ, într-un dialog despre competitivitatea companiilor românești, extinderea regională și condițiile pentru un comerț echitabil.

Discuțiile au evidențiat mesajul comun potrivit căruia „România are potențialul de a fi lider regional în comerțul electronic”, condițiile necesare pentru o astfel de reușită fiind un cadru fiscal predictibil, concurență loială și o digitalizare reală a serviciilor publice.

Citiți și: ARMO: Platformele de comerț electronic din afara UE ar putea genera pierderi fiscale de aproximativ 10,86 miliarde de lei pentru România

ARMO atrage atenția că România riscă să devină „o cale de ocolire fiscală institutionalizată pentru giganții asiatici” dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro

Totodată, în cadrul discuțiilor, s-a atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă volumul tot mai mare de produse neconforme pe care vânzătorii din state terțe, în special cei asiatici, le introduc pe Piața Unică, faptul că mulți dintre aceștia nu respectă legislația privind protecția consumatorilor sau comit evaziune fiscală, precum și măsurile pe care autoritățile le au în vedere pentru stoparea acestor fenomene.

Potrivit datelor prezentate de George Dumitrache, inspector general adjunct al Direcției Generale Antifraudă Fiscală – ANAF, sumele cheltuite de români online la comercianți din afara României au cunoscut în ultimii doi ani o creștere foarte mare, care se vede în TVA încasată prin sistemele OSS și IOSS.

„În 2025, avem în primul semestru aproximativ 316 milioane de euro TVA aferentă acestor operațiuni înregistrate în IOSS și OSS, o creștere de 87% față de 2023 și de 34% față de 2024, pentru aceeași perioadă de raportare”, a declarat George Dumitrache, inspector general adjunct al Direcției Generale Antifraudă Fiscală – ANAF.

La rândul său, Mihai Savin, vicepreședinte al Autorității Vamale Române, a declarat că rolul Autorității este „de a facilita comerțul legal. Am dezvoltat mai multe sisteme, unele dintre ele fiind adaptate la specificul comerțului electronic. Cred că toate instituțiile puse la un loc pot să găsească soluții în așa fel încât să stopăm comerțul cu produse neconforme sau contrafăcute, și chiar să stimulăm comerțul cu produse românești sau comerțul legal și licit din România.”

Stabilitate fiscală și planificare bugetară

Discuțiile din cadrul primului panel – „Competitivitatea companiilor românești: cum calibrăm impozitarea pentru o economie agilă” – au adus în prim-plan nevoia de predictibilitate și disciplină bugetară.

„În noiembrie trebuie să închidem toate discuțiile fiscal-bugetare, astfel încât să se vină cu un model de buget pentru anul viitor. Toate partidele implicate, toți antreprenorii sau tot mediul social, socio-economic, trebuie să fie implicat”, a declarat deputatul Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, vicepreședinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

„Impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) trebuie regândit. Ideea de a combate evitarea fiscală este corectă. Dar nu trebuie să devină o frână pentru cei care investesc, inovează și creează locuri de muncă. Această taxă afectează nu doar marile companii, ci și firmele românești și, în final, consumatorii”, a declarat senatoarea Gabriela Horga, președinta Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat.

Parlamentul, invitație la colaborare cu mediul privat

„Vă aștept cu mare drag la Comisia pentru industrii și servicii, să avem o discuție, punctuală, să vedem ce putem implementa, ce este nevoie să implementăm în legislația din România ca să îmbunătățim acest sector. Este un domeniu care e în dezvoltare, iar eu cred că acesta este viitorul comerțului. Dacă ne gândim unde eram în acest domeniu acum 10 ani și unde suntem acum, este o dezvoltare vizibilă din acest punct de vedere”, a adăugat deputatul Sándor Bende, președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților.

Claritate fiscală, digitalizare și concurență loială

Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a declarat că modul în care autoritățile înțeleg digitalizarea trebuie să se schimbe: „avem o problemă cu ce înțelege statul când vorbim de digitalizare. Noi digitalizăm birocrația. Adică mulți consideră că, dacă am copiat un document pe care cineva l-a semnat de mână și l-au trimis pe mail, l-am digitalizat. Nu, nici nu încape discuție”. De asemenea, în ceea ce privește fondurile disponibile pentru digitalizarea IMM-urilor, acesta a transmis că suma de 256,5 milioane de euro, disponibilă prin PNRR, a fost transformată din împrumut, în grant, și aproximativ 4600 de IMM-uri au semnat deja contractele de finanțare.

„Ecosistemul comerțului electronic românesc se dezvoltă rapid, dar pentru a menține acest ritm este esențial un cadru fiscal care stimulează inovația și nu penalizează performanța. Claritatea regulilor și digitalizarea proceselor pot transforma conformarea fiscală dintr-o povară într-un avantaj competitiv”, a declarat Cristi Movilă, președinte ARMO.

„Cea de-a șasea ediție a Zilei Naționale a Comerțului Electronic marchează o etapă de maturitate pentru acest sector. Am reunit autorități și antreprenori într-un dialog constructiv despre fiscalitate, digitalizare și concurență loială. Am constatat că reprezentanții statului cunosc problemele cu care sectorul de comerț electronic se confruntă, și am convenit ca împreună să identificăm cele mai bune măsuri. După ce și-au prezentat perspectiva cu privire la cadrul legislativ și fiscal, magazinele online sunt acum pe ultima sută de metri a pregătirilor de Black Friday, de la care așteptăm să fie cel mai spectaculos de până acum”, a transmis Cristian Pelivan, director executiv ARMO.