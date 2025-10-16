ROMÂNIA
Guvernul a adoptat acte normative care consolidează cercetarea științifică, sprijină investițiile publice majore și oferă sprijin concret pentru oameni și comunități
Guvernul a adoptat joi actele normative care consolidează cercetarea științifică, sprijină investițiile publice majore și oferă sprijin concret pentru oameni și comunități.
Potrivit unei informări a Secretariatului General al Guvernului, printre actele normative adoptate se numără și sprijinul pentru persoanele afectate de reducerea activității la Salina Praid. Acestea vor primi un ajutor de urgență în valoare de 9.000 lei/persoană, pentru a depăși dificultățile generate de situația economică locală.
România devine membru al ELIXIR, infrastructura europeană pentru științele vieții, consolidându-și poziția în cercetarea genomică și colaborarea internațională în domenii precum medicina, agricultura și bioindustria.
A fost aprobată o Ordonanță de Urgență care actualizează regulile privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru o gestionare mai eficientă a veniturilor și alinierea la standardele europene.
În domeniul transporturilor, Guvernul a aprobat exproprierile necesare pentru secțiunea Târgu Mureș–Miercurea Nirajului a Autostrăzii A8 și a actualizat bugetele CNIR și Metrorex, pentru continuarea investițiilor și eficientizarea cheltuielilor.
Au fost stabilite măsuri pentru finanțarea, din surse naționale, a proiectelor de mediu retrase din PNRR, astfel încât investițiile deja începute să poată continua fără întreruperi, mai arată Secretariatul General al Guvernului.
Printr-un Protocol bilateral, România și Ungaria își consolidează cooperarea pentru protejarea calității apelor de frontieră și prevenirea inundațiilor.De asemenea, Guvernul a aprobat finalizarea investițiilor în clădirea „Mihai Eminescu” – ASE București, aflată în stadiu de execuție de peste 98%.
Simona Bucura-Oprescu, aleasă membru în Biroul Executiv al PES Women: Voi aduce vocea femeilor din România în dialogul european
Simona Bucura-Oprescu, fost ministru al Muncii și Solidarității Sociale, actualmente deputat PSD, a fost aleasă joi în noua echipă de conducere a PES Women, ca membru în Biroul Executiv.
„La Conferința Anuală PES Women desfășurată azi la Amsterdam am avut onoarea de a fi alesă în noua echipă de conducere, ca membru în Biroul Executiv! Sunt recunoscătoare pentru încrederea și susținerea colegelor din România și din întreaga Europă. Felicitări colegelor care au candidat și au fost alese, precum și președintei Zita Gurmai căreia îi doresc mult succes în noul mandat de președinte al PES Women!”, a transmis Simona Bucura-Oprescu într-un mesaj pe Facebook.
PES Women este organizația de femei a Partidului Socialiștilor Europeni (PES), care promovează egalitatea de gen și drepturile femeilor.
Ea le-a mai mulțumit pentru sprijin și eurodeputatului Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, coordonator național al PES Activists România, și președintelui PSD, Sorin Grindeanu.
Deputata PSD a transmis angajamentul „ferm” de a aduce „vocea femeilor din România în dialogul european” și de „a contribui, cu energie, expertiză și pasiune, la misiunea PES Women”.
„Prea multe femei trăiesc încă în teamă în Europea — teamă de abuz, de excludere sau, pur și simplu, de a nu fi ascultate. Dar noi știm că egalitatea nu mai poate aștepta. Nu este un vis, ci o misiune politică care cere curaj, empatie și perseverență. Femei mai puternice înseamnă o societate mai bună. O femeie puternică își educă copiii, își întărește comunitatea și contribuie la pace și prosperitate. Împreună, prin solidaritate și hotărâre, putem construi o Europă în care fiecare femeie — indiferent de originea sa — să poată trăi, munci și visa în libertate!”, a subliniat Simona Bucura-Oprescu.
Ca membră a Biroului Executiv, Simona Bucura-Oprescu își propune să se concentrez pe câteva direcții esențiale:
- Consolidarea reprezentării femeilor în structurile politice și în organismele de decizie, la toate nivelurile — astfel încât femeile să nu fie doar prezente, ci și influente;
- Sprijinirea organizațiilor noastre naționale prin programe de formare, mentorat și schimburi de bune practici, pentru că puterea femeilor crește prin experiență împărtășită;
- Promovarea incluziunii femeilor aflate în situații vulnerabile — mame tinere, femei din mediul rural, părinți singuri — asigurându-le accesul la educație, sănătate și locuri de muncă decente
- Încurajarea antreprenoriatului feminin, în special în sectoarele verde și digital, acolo unde se scrie viitorul Europei;
- Crearea unor comunități sigure pentru femei, libere de violență și discriminare în toate formele sale.
Eurodeputatul Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând. O nouă etapă a acestui proiect energetic important a fost finalizată
Gazele din perimetrul Neptun Deep urmează să fie extrase în curând, odată cu finalizarea unei noi etape a proiectului energetic, Transgaz anunțând punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele din perimetrul offshore, a precizat joi eurodeputatul Virgil Popescu.
„Pariul pe care l-am făcut, ca ministru al Energiei, că proiectul de extragere a gazelor din Marea Neagră va fi unul de succes, se dovedește că este unul câștigător! Strategia pe care am pregătit-o la minister, în parteneriat cu directorul Sterian, pentru a extinde rețeaua de transport a fost cea corectă și va aduce multiple beneficii țării noastre, dar și Uniunii Europene”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.
Eurodeputatul a amintit că, după semnarea în martie 2023 a contractului de transport al gazelor naturale, acesta a fost astăzi pus în aplicare.
„Asta arată, fără doar și poate, că managementul companiei Transgaz este unul eficient, care ar trebui replicat și la alte companii în care statul este acționar majoritar. În contextul european, în care chiar astăzi la comisia ITRE, din care fac parte, s-a votat raportul care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, țara noastră va fi un garant al securității energetice a Uniunii Europene și va putea să asigure consumul intern, iar ce rămâne să vândă la export”, a adăugat Virgil Popescu.
De asemenea, eurodeputatul a subliniat că, prin legea offshore inițiată de el în 2022, statul român beneficiază de drept de preempțiune asupra vânzărilor de gaze din Marea Neagră.
„Așa că am un sfat pentru ”băieții” suveraniști: Dacă nu ați votat legea, mai ușor cu sloganul ”nu ne vindem țara”. Și ca europarlamentar voi susține și iniția strategii prin care țara noastră, dar și UE, va fi independentă energetic. Un alt pariu care va fi câștigător, în ciuda neîncrederii unora, este conducta Jupa – Prunișor, la care se lucrează în prezent și va fi finalizată în curând”, a punctat Virgil Popescu.
ARMO atrage atenția: Companiile românești nu pot concura cu platformele extracomunitare fără măsuri ferme de echitate
Companiile românești nu pot concura cu platformele extracomunitare fără măsuri ferme de echitate, atrage atenția Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO).
Avertismentul a venit în contextul celei de-a șasea ediții a Zilei Naționale a Comerțului Electronic, organizată de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), în parteneriat cu Comisiile pentru buget din Senatul României și Camera Deputaților, precum și cu Comisia de industrii și servicii din Camera Deputaților.
Potrivit unui comunicat ARMO, evenimentul a adus împreună reprezentanți ai mediului de afaceri, ai autorităților și ai mediului asociativ, într-un dialog despre competitivitatea companiilor românești, extinderea regională și condițiile pentru un comerț echitabil.
Discuțiile au evidențiat mesajul comun potrivit căruia „România are potențialul de a fi lider regional în comerțul electronic”, condițiile necesare pentru o astfel de reușită fiind un cadru fiscal predictibil, concurență loială și o digitalizare reală a serviciilor publice.
Citiți și: ARMO: Platformele de comerț electronic din afara UE ar putea genera pierderi fiscale de aproximativ 10,86 miliarde de lei pentru România
ARMO atrage atenția că România riscă să devină „o cale de ocolire fiscală institutionalizată pentru giganții asiatici” dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro
Totodată, în cadrul discuțiilor, s-a atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă volumul tot mai mare de produse neconforme pe care vânzătorii din state terțe, în special cei asiatici, le introduc pe Piața Unică, faptul că mulți dintre aceștia nu respectă legislația privind protecția consumatorilor sau comit evaziune fiscală, precum și măsurile pe care autoritățile le au în vedere pentru stoparea acestor fenomene.
Potrivit datelor prezentate de George Dumitrache, inspector general adjunct al Direcției Generale Antifraudă Fiscală – ANAF, sumele cheltuite de români online la comercianți din afara României au cunoscut în ultimii doi ani o creștere foarte mare, care se vede în TVA încasată prin sistemele OSS și IOSS.
„În 2025, avem în primul semestru aproximativ 316 milioane de euro TVA aferentă acestor operațiuni înregistrate în IOSS și OSS, o creștere de 87% față de 2023 și de 34% față de 2024, pentru aceeași perioadă de raportare”, a declarat George Dumitrache, inspector general adjunct al Direcției Generale Antifraudă Fiscală – ANAF.
La rândul său, Mihai Savin, vicepreședinte al Autorității Vamale Române, a declarat că rolul Autorității este „de a facilita comerțul legal. Am dezvoltat mai multe sisteme, unele dintre ele fiind adaptate la specificul comerțului electronic. Cred că toate instituțiile puse la un loc pot să găsească soluții în așa fel încât să stopăm comerțul cu produse neconforme sau contrafăcute, și chiar să stimulăm comerțul cu produse românești sau comerțul legal și licit din România.”
Stabilitate fiscală și planificare bugetară
Discuțiile din cadrul primului panel – „Competitivitatea companiilor românești: cum calibrăm impozitarea pentru o economie agilă” – au adus în prim-plan nevoia de predictibilitate și disciplină bugetară.
„În noiembrie trebuie să închidem toate discuțiile fiscal-bugetare, astfel încât să se vină cu un model de buget pentru anul viitor. Toate partidele implicate, toți antreprenorii sau tot mediul social, socio-economic, trebuie să fie implicat”, a declarat deputatul Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, vicepreședinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.
„Impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) trebuie regândit. Ideea de a combate evitarea fiscală este corectă. Dar nu trebuie să devină o frână pentru cei care investesc, inovează și creează locuri de muncă. Această taxă afectează nu doar marile companii, ci și firmele românești și, în final, consumatorii”, a declarat senatoarea Gabriela Horga, președinta Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat.
Parlamentul, invitație la colaborare cu mediul privat
„Vă aștept cu mare drag la Comisia pentru industrii și servicii, să avem o discuție, punctuală, să vedem ce putem implementa, ce este nevoie să implementăm în legislația din România ca să îmbunătățim acest sector. Este un domeniu care e în dezvoltare, iar eu cred că acesta este viitorul comerțului. Dacă ne gândim unde eram în acest domeniu acum 10 ani și unde suntem acum, este o dezvoltare vizibilă din acest punct de vedere”, a adăugat deputatul Sándor Bende, președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților.
Claritate fiscală, digitalizare și concurență loială
Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a declarat că modul în care autoritățile înțeleg digitalizarea trebuie să se schimbe: „avem o problemă cu ce înțelege statul când vorbim de digitalizare. Noi digitalizăm birocrația. Adică mulți consideră că, dacă am copiat un document pe care cineva l-a semnat de mână și l-au trimis pe mail, l-am digitalizat. Nu, nici nu încape discuție”. De asemenea, în ceea ce privește fondurile disponibile pentru digitalizarea IMM-urilor, acesta a transmis că suma de 256,5 milioane de euro, disponibilă prin PNRR, a fost transformată din împrumut, în grant, și aproximativ 4600 de IMM-uri au semnat deja contractele de finanțare.
„Ecosistemul comerțului electronic românesc se dezvoltă rapid, dar pentru a menține acest ritm este esențial un cadru fiscal care stimulează inovația și nu penalizează performanța. Claritatea regulilor și digitalizarea proceselor pot transforma conformarea fiscală dintr-o povară într-un avantaj competitiv”, a declarat Cristi Movilă, președinte ARMO.
„Cea de-a șasea ediție a Zilei Naționale a Comerțului Electronic marchează o etapă de maturitate pentru acest sector. Am reunit autorități și antreprenori într-un dialog constructiv despre fiscalitate, digitalizare și concurență loială. Am constatat că reprezentanții statului cunosc problemele cu care sectorul de comerț electronic se confruntă, și am convenit ca împreună să identificăm cele mai bune măsuri. După ce și-au prezentat perspectiva cu privire la cadrul legislativ și fiscal, magazinele online sunt acum pe ultima sută de metri a pregătirilor de Black Friday, de la care așteptăm să fie cel mai spectaculos de până acum”, a transmis Cristian Pelivan, director executiv ARMO.
