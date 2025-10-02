Guvernul a adoptat două proiecte de legi esențiale pentru apărarea României: Noua Lege a Apărării Naționale și stagiul militar voluntar de patru luni remunerat cu 6.000 de euro

Guvernul a aprobat joi două proiecte de lege cu impact major asupra apărării României și a pregătirii populației în eventualitatea unui conflict, respectiv proiectul de lege a apărării naționale a României și cel pentru pregătirea populației pentru apărare, a anunțat ministrul apărării Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă.

Documentele, elaborate de Ministerul Apărării Naționale (MApN), vor fi transmise Parlamentului, unde Executivul va solicita procedură de urgență pentru adoptarea lor până la finalul acestui an.

Primul proiect vizează instituirea stagiului militar voluntar.

Potrivit ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea urma un stagiu de patru luni în care se vor familiariza cu regulile armatei și cu utilizarea armamentului. La final, aceștia vor rămâne în rezerva operațională a Armatei Române și vor beneficia de o remunerație echivalentă cu trei salarii medii, aproximativ 6.000 de euro.

„Rezerva operațională este îmbătrânită, nu se mai face armata obligatorie în România din 2007 și, în fiecare an, pierdem oameni din rezervă. În acest an vor trece în retragere peste 120.000 de gradați și soldați, la anul încă 118.000, iar în 2027 încă 111.000. În total, aproximativ 350.000 de militari vor ieși din rezervă pentru că depășesc vârsta legală de 55 de ani. Este nevoie să întinerim rezerva armatei române, de aceea propunem această nouă formă de stagiu voluntar”, a explicat ministrul Moșteanu.

El a precizat că voluntarii vor participa periodic la exerciții de refamiliarizare cu armamentul și tehnica militară, astfel încât să rămână pregătiți în cazul în care vor fi chemați.

Al doilea proiect adoptat de Guvern este noua Lege a Apărării Naționale, care actualizează cadrul legislativ vechi din 1994.

Potrivit ministrului apărării, legea definește apărarea națională, stabilește rolul MApN de conducere și integrare a efortului de apărare și statuează principiul conducerii unice în funcție de situațiile constituționale – Ministerul Afacerilor Interne în starea de urgență și MApN în starea de asediu.

„Proiectul creează un cadru pentru reacții adaptate gradual, atât la nivel național, cât și internațional. Este o necesitate reală pentru Armata României, mai ales în contextul actual de securitate”, a declarat Moșteanu.

Cele două proiecte legislative vor ajunge în Parlament în cursul zilei de joi, Guvernul urmând să ceară procedură de urgență pentru ca acestea să fie adoptate până la sfârșitul anului.