Guvernul a adoptat ordonanța pentru accesarea celor 16,68 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, destinat investițiilor urgente în apărare

Guvernul a adoptat joi, în ședință, ordonanța de urgență prin care sunt stabilite măsurile în vederea implementării în România a instrumentului ”Acțiunea pentru Securitatea Europei” (SAFE), un mecanism temporar care oferă asistență financiară statelor membre, permițându-le să realizeze investiții publice urgente și majore în sprijinul industriei de apărare, ca răspuns la actuala situație de criză, a transmis Palatul Victoria într-un comunicat.

Prin măsurile aprobate, Guvernul României stabilește cadrul legislativ, instituțional și operațional necesar accesării și gestionării fondurilor dedicate modernizării, inovării și creșterii capacităților industriale de apărare, în acord cu angajamentele comune asumate la nivel european. Instrumentul SAFE va permite accelerarea investițiilor publice urgente în domeniul apărării, reducerea dependențelor critice, creșterea interoperabilității industriale și susținerea dezvoltării unei baze industriale și tehnologice naționale și europene robuste, competitive și conectate la lanțurile de producție esențiale pentru securitatea europeană.

“Astăzi am făcut un pas obligatoriu, un pas necesar pentru a asigura cadrul legal punerii în aplicare a instrumentului SAFE, a instrumentului de finanțare pentru întărirea bazei industriale de apărare a Europei. Un document în care stabilim exact pașii pe care îi facem în această procedură. Pașii care urmează în momentul acesta sunt prezentarea în CSAT a listei – plecăm de la momentul aprilie 2025, când a fost prezentată o listă lungă de proiecte în CSAT, ca anexă la o hotărâre de CSAT din acel moment. Pe parcursul verii și acum, în toamnă, au fost foarte multe întâlniri la nivelul Cancelariei, care este coordonatoarea acestui proiect SAFE, cu producătorii, cu potențialii furnizori și cu beneficiarii din partea statului român”, a declarat ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, după ședința de Guvern.

Vorbind într-o conferință de presă, ministrul a precizat că acordurile și înțelegerile contractuale vor fi semnate după negocierea condițiilor tehnice, a celor de cooperare industrială și a cerințelor operaționale ale Armatei României.

“Urmează să avem aceste discuții până la anul, în mai, când vom închide contractele și vom stabili achizițiile comune și între țările europene, cu cine le facem și în ce măsură și ce parte și cât de mult din fiecare program se va construi în România și cât de mult în alte țări. Aici, din nou, va fi o discuție complicată care trebuie să se închidă în condițiile rezonabile pe care statul român le are în vedere. (…) Deci, mai sunt pași zdraveni de făcut în continuare în acest proiect. Nu o să mai intru în detalii, sunt două componente importante- și o să iau întrebări imediat – partea de apărare și partea de transporturi. Acolo avem două componente importante: două loturi majore de autostradă, ambele în Moldova, Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret. (…) Deci urmează să mergem la CSAT cu lista, o trimitem către comisie la finalul săptămânii viitoare, Comisia ne răspunde, sper eu, până în ianuarie… aici merge, aici nu merge, aici trebuie să mai discutați și așa mai departe. Apoi, până la finalul lui mai 2026 semnăm contractele“, a descris Moșteanu pașii ce urmează a fi implementați.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, adoptarea acestei Ordonanțe reprezintă un pas decisiv în consolidarea rezilienței strategice a României și a Uniunii Europene.

Actul normativ stabilește etapele, autoritățile publice implicate și actele juridice prin care sunt definite cerințele de cooperare rezultate din negocierea dintre Cancelaria Prim-ministrului și statele eligibile, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2025/1106.

În conformitate cu noul cadru legislativ, MApN este abilitat să participe la inițierea, negocierea și implementarea acordurilor, contractelor de achiziții și parteneriatelor industriale multinaționale, să realizeze achiziții urgente și să dezvolte proiecte comune cu parteneri europeni, facilitând, totodată, integrarea industriei românești în lanțurile de producție de apărare la nivel european. Acest demers susține obiectivele României de creștere a capacității de producție, inovare tehnologică și integrare europeană în efortul comun de consolidare a securității și apărării Europene.

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2025/1106, care permit utilizarea procedurii de negociere fără publicarea unui anunț de participare, precum și complexitatea ridicată a sistemelor ce urmează a fi achiziționate prin instrumentul SAFE și necesitatea utilizării resurselor bugetare în condiții optime de cost-eficiență, se impune stabilirea unor criterii orientative pentru identificarea operatorilor economici vizați pentru atribuirea contractelor de achiziție publică sau, după caz, a statului membru/organizației internaționale prin care se va realiza achiziția în comun.

În acest sens, pentru asigurarea transparenței și tratamentului egal, propunerile primite ca răspuns la solicitările de informații sunt analizate de un grup de lucru condus de șeful Cancelariei Prim-ministrului, format din reprezentanți ai Cancelariei, ai autorității publice beneficiare și ai Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Rezultatul analizei va fi materializat într-un document propus spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Țării, autoritatea responsabilă cu organizarea și coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și siguranța națională.

Prin același act normativ, se reglementează posibilitatea ocupării, prin concurs sau examen, a posturilor vacante din compunerea și subordinea nemijlocită a Direcției generale pentru armamente din Ministerul Apărării Naționale, precum și din celelalte autorități publice din cadrul Forțelor Sistemului Național de Apărare, în limita a câte 10 posturi, cu respectarea încadrării în bugetele aprobate.

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.