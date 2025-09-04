Guvernul a adoptat un memorandum cu măsuri de reformă privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică

Guvernul a adoptat, joi, un memorandum cu măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, despre care spune că vizează preţuri corecte la consumatorii finali și care include reducerea etapizată a preţului la energia electrică şi dezvoltarea unei „piețe mature”, funcţionale de energie, transmite Agerpres.

Măsurile vizează:

operaţionalizarea mecanismului Market Maker – selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piaţa de energie, prin stimularea cererii şi a ofertei, facilitând tranzacţiile pe termen lung şi determinând astfel o scădere constantă a preţului;

extinderea mecanismelor de garantare a tranzacţiilor de energie realizate pe piaţa angro;

optimizarea costurilor de achiziţie a energiei pentru consum propriu tehnologic;

preţuri dinamice/diferenţiate şi implementarea masivă a contorizării inteligente;

coerenţă în ceea ce înseamnă eficienţa energetică în sectorul economic, public şi rezidenţial.

„Vorbim despre un proces amplu de discuții, negocieri, derulat în ultimele două luni, prin care am căutat împreună cu autoritatea de reglementare, împreună cu structurile patronale ale producătorilor, furnizorilor, distribuitorilor, împreună cu membrii Guvernului României o variantă prin care să găsim un set de măsuri care sunt agreabile pentru toată lumea, într-o formă în care să ducem la o reducere a prețului la consumatorul final. În această formulă guvernamentală am ajuns în urmă cu două luni, fix în momentul în care schema de plafonare-compensare a prețului la energie electrică din România a ajuns la final, la data de 1 iulie, ceea ce a adus ca pentru consumatorul final, fie că vorbim despre persoane fizice, fie că vorbim despre companii, prețul energiei, prețul final al facturii să fie unul chiar și dublu”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul ședinței de guvern.

El a spus că în România sunt 3,7 milioane de puncte de consum de gospodării, care, dacă până în luna iulie aveau un consum în jurul cifrei de 100 de kWh și un preț estimativ de 70 de lei pe fiecare factură, odată cu eliminarea acestei scheme de plafonare a prețului la energie electrică, date fiind prețurile în piață, au ajuns să plătească facturi chiar și duble.

România are asumat în memorandum un termen de trei luni pentru operaționalizarea mecanismului „Market Maker”.

„Odată cu acest mecanism, care deja a fost implementat de către ANRE și acum lucrăm la reglajul fin, odată ce am început aceste discuții, am stabilit foarte clar că o parte din măsuri sunt de ordin al reglementatorului, o parte sunt de legislație primară și secundară, care sunt în sarcina Ministerului Energiei. Am ajuns la situația în care, pentru achizițiile mai mari de șase luni, fiecare companie, fiecare trader să vină cu garanții de minim 10%, iar pentru cele de sub șase luni de 5%, lucru care va duce automat la limitarea acestor derapaje care au avut loc în România, care au creat profituri speculative uriașe pentru anumite companii și care, în final, au dus la consumatorul final la un preț ridicat artificial”, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, a fost creat un mecanism prin care, în următoarele trei luni, împreună cu operatorii din piață, se creează principiul achizitorului unic, care va duce la o reducere a costului tehnologic final a pierderilor pe rețea, a operatorului de transport și furnizare a energiei electrice, lucru care automat va duce la scăderea prețului pentru consumatorul final.

Totodată, Bogdan Ivan a spus că un rol extrem de important îl are un mecanism care funcționează cu succes în state membre ale Uniunii Europene, și anume tarife dinamice, implementate la nivel național, și contorizare inteligentă.

„Vă dau un exemplu foarte simplu, în intervalul 10:00-18:00 să fie un tarif de până în 80 de bani per kilowatt oră consumat, iar după ora 18:00 să fie 1,30-1,40 lei, plafonat pentru a evita tot ce înseamnă zonă de speculă. Pentru acest mecanism, pentru a asigura o susținere suplimentară din partea statului, deja am pregătit o aplicație pe care o să o transmit până data de 9 septembrie către Banca Europeană de Investiții, prin care vom folosi ca și sursă fondul pentru modernizare, pentru crearea acestor platforme informatice integrate, care să dea începutul acestei digitalizări în sistemul energetic național și care automat să ducă pe estimările făcute de specialiștii și experții care au lucrat în grupul de lucru la o reducere cu aproximativ 24% a costului final al energiei electrice odată ce acest mecanism este implementat”, a mai spus Ivan.