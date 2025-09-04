ENERGIE
Guvernul a adoptat un memorandum cu măsuri de reformă privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică
Guvernul a adoptat, joi, un memorandum cu măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, despre care spune că vizează preţuri corecte la consumatorii finali și care include reducerea etapizată a preţului la energia electrică şi dezvoltarea unei „piețe mature”, funcţionale de energie, transmite Agerpres.
Măsurile vizează:
- operaţionalizarea mecanismului Market Maker – selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piaţa de energie, prin stimularea cererii şi a ofertei, facilitând tranzacţiile pe termen lung şi determinând astfel o scădere constantă a preţului;
- extinderea mecanismelor de garantare a tranzacţiilor de energie realizate pe piaţa angro;
- optimizarea costurilor de achiziţie a energiei pentru consum propriu tehnologic;
- preţuri dinamice/diferenţiate şi implementarea masivă a contorizării inteligente;
- coerenţă în ceea ce înseamnă eficienţa energetică în sectorul economic, public şi rezidenţial.
„Vorbim despre un proces amplu de discuții, negocieri, derulat în ultimele două luni, prin care am căutat împreună cu autoritatea de reglementare, împreună cu structurile patronale ale producătorilor, furnizorilor, distribuitorilor, împreună cu membrii Guvernului României o variantă prin care să găsim un set de măsuri care sunt agreabile pentru toată lumea, într-o formă în care să ducem la o reducere a prețului la consumatorul final. În această formulă guvernamentală am ajuns în urmă cu două luni, fix în momentul în care schema de plafonare-compensare a prețului la energie electrică din România a ajuns la final, la data de 1 iulie, ceea ce a adus ca pentru consumatorul final, fie că vorbim despre persoane fizice, fie că vorbim despre companii, prețul energiei, prețul final al facturii să fie unul chiar și dublu”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul ședinței de guvern.
El a spus că în România sunt 3,7 milioane de puncte de consum de gospodării, care, dacă până în luna iulie aveau un consum în jurul cifrei de 100 de kWh și un preț estimativ de 70 de lei pe fiecare factură, odată cu eliminarea acestei scheme de plafonare a prețului la energie electrică, date fiind prețurile în piață, au ajuns să plătească facturi chiar și duble.
România are asumat în memorandum un termen de trei luni pentru operaționalizarea mecanismului „Market Maker”.
„Odată cu acest mecanism, care deja a fost implementat de către ANRE și acum lucrăm la reglajul fin, odată ce am început aceste discuții, am stabilit foarte clar că o parte din măsuri sunt de ordin al reglementatorului, o parte sunt de legislație primară și secundară, care sunt în sarcina Ministerului Energiei. Am ajuns la situația în care, pentru achizițiile mai mari de șase luni, fiecare companie, fiecare trader să vină cu garanții de minim 10%, iar pentru cele de sub șase luni de 5%, lucru care va duce automat la limitarea acestor derapaje care au avut loc în România, care au creat profituri speculative uriașe pentru anumite companii și care, în final, au dus la consumatorul final la un preț ridicat artificial”, a explicat ministrul.
Potrivit acestuia, a fost creat un mecanism prin care, în următoarele trei luni, împreună cu operatorii din piață, se creează principiul achizitorului unic, care va duce la o reducere a costului tehnologic final a pierderilor pe rețea, a operatorului de transport și furnizare a energiei electrice, lucru care automat va duce la scăderea prețului pentru consumatorul final.
Totodată, Bogdan Ivan a spus că un rol extrem de important îl are un mecanism care funcționează cu succes în state membre ale Uniunii Europene, și anume tarife dinamice, implementate la nivel național, și contorizare inteligentă.
„Vă dau un exemplu foarte simplu, în intervalul 10:00-18:00 să fie un tarif de până în 80 de bani per kilowatt oră consumat, iar după ora 18:00 să fie 1,30-1,40 lei, plafonat pentru a evita tot ce înseamnă zonă de speculă. Pentru acest mecanism, pentru a asigura o susținere suplimentară din partea statului, deja am pregătit o aplicație pe care o să o transmit până data de 9 septembrie către Banca Europeană de Investiții, prin care vom folosi ca și sursă fondul pentru modernizare, pentru crearea acestor platforme informatice integrate, care să dea începutul acestei digitalizări în sistemul energetic național și care automat să ducă pe estimările făcute de specialiștii și experții care au lucrat în grupul de lucru la o reducere cu aproximativ 24% a costului final al energiei electrice odată ce acest mecanism este implementat”, a mai spus Ivan.
COMUNICATE DE PRESĂ
PPC lansează Power Box, prima stație de încărcare rapidă, alimentată 100% din energie solară, disponibilă gratuit pentru utilizatorii de vehicule electrice
Grupul de companii PPC în România anunță lansarea primei soluții de încărcare din rețeaua PPC blue care funcționează 100% cu energie regenerabilă direct dintr-un parc fotovoltaic și este disponibilă gratuit pentru toți utilizatorii de vehicule electrice, informează un comunicat oficial al PPC România, remis CaleaEuropeana.ro.
Aceasta marchează un pas important în angajamentul companiei față de mobilitatea sustenabilă și inovația tehnologică în domeniul energiei verzi. PPC blue Power Box este o soluție de încărcare inovativă, cu sistem de stocare a energiei încorporat, iar energia verde provine de la parcul fotovoltaic de la Călugăreni al PPC Renewables România.
Noua stație de încărcare rapidă, echipată cu un sistem de stocare integrat, are o putere de încărcare de 150 kW și este capabilă să deservească simultan două vehicule electrice. Clienții pot găsi Power BOX-ul în județul Giurgiu, pe DN5 / E70, în proximitatea localității Uzunu, pe sensul de mers către Giurgiu, coordonatele exacte fiind disponibile aici.
Energia utilizată provine exclusiv din surse regenerabile, fiind furnizată de parcul fotovoltaic PPC Renewables România. Sistemul de stocare are o capacitate de 250 kWh. Astfel, infrastructura oferă nu doar o soluție ecologică, ci și una eficientă, gata să răspundă nevoilor de mobilitate ale utilizatorilor 24/7.
„Acest proiect reprezintă un exemplu al modului în care tehnologia, sustenabilitatea și accesibilitatea pot fi îmbinate într-un mod inovator, cu beneficii directe pentru utilizatori. Mobilitatea electrică reprezintă legătura dintre producție, stocare și consumator. Ne bucurăm ca suntem împreună cu colegii de la PPC Renewables în acest proiect și că astfel putem oferi o soluție verde, eficientă și gratuită, într-un moment în care tranziția către mobilitatea electrică are nevoie de inițiative curajoase. Explorăm deja extinderea acestui model în alte zone din România, ca parte a viziunii noastre de a construi o rețea de încărcare în armonie cu mediul și care răspunde nevoilor viitorului”, a declarat Andreea-Dana Popescu, director al PPC Blue România.
„Ca producător de energie electrică din surse regenerabile, misiunea noastră este să asigurăm clienților energie curată și sustenabilă. Power Box este un mod inovator de a integra tot lanțul, de la producția de energie fotovoltaică până la folosirea acesteia de către utilizatorii de mașini electrice. Avansul tehnologic aduce aceste beneficii pe care ne bucurăm să le putem pune, împreună cu colegii de la PPC blue, la dispoziție celor care au ales mobilitatea electrică”, a declarat Adrian Dugulan, director general al PPC Renewables România.
Power BOX-ul este integrat în aplicația PPC blue, unde utilizatorii pot vizualiza localizarea acestuia. Clienții PPC blue își pot încărca autovehiculul gratuit cu energie verde în sistem Plug&Charge, conectezi cablul și încărcarea pornește automat.
Acest proiect pilot reprezintă doar începutul unei noi direcții strategice pentru PPC blue, care continuă să investească în infrastructură modernă și sustenabilă pentru a sprijini dezvoltarea mobilității electrice în România.
Soluția aleasă de PPC Blue Romania este furnizată de Allspark Energy și conține un sistem de stocare cu baterii de 250kWh și o stație ultrarapidă de 150 kW.
Aplicația PPC blue poate fi descărcată din AppStore sau Google Play. Aceasta permite vizualizarea stațiilor de încărcare disponibile și alegerea serviciilor de încărcare potrivite nevoilor utilizatorilor (abonamentele sau Charge & Pay). Prin intermediul aplicației utilizatorii își pot organiza călătoriile și utiliza atât stațiile de încărcare PPC blue din România, cât și din Grecia. De altfel, compania PPC Blue România este prima din țară care oferă clienților abonamente pentru încărcare cu unități incluse (1 unitate = 1 kWh), oferind și serviciu de tractare gratuit. În funcție de nivelul de consum, există trei opțiuni: PPC blueLite (60 de unități de încărcare incluse), PPC bluePlus (120 de unități de încărcare incluse) și PPC blueMax (200 de unități de încărcare incluse). Clienții pot încărca folosind aplicația mobilă sau un card RFID asociat profilului activ.
În România, PPC blue operează peste 750 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o putere totală instalată de peste 21 MW, și oferă soluții integrate de mobilitate electrică clienților rezidențiali, companiilor și instituțiilor publice din întreaga țară.
În 2024, șoferii care și-au încărcat mașinile electrice la stațiile PPC blue au parcurs în total 10.500.000 de km, echivalentul a 262 de ture în jurul Pământului, înregistrând o medie 0,20 kWh per km. În urma sesiunilor de încărcare, aceștia au contribuit la reducerea cu peste 1.700 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.
Șoferii beneficiază de un serviciu de asistență tehnică cu suport oferit de o echipă dedicată, disponibil 24/7, la numărul 0800 801 158.
PPC blue instalează în România infrastructură de încărcare în centre comerciale, supermarketuri, restaurante și hoteluri care doresc să atragă utilizatorii de mașini electrice, precum și în spațiile publice puse la dispoziție de municipalități interesate de îmbunătățirea calității aerului prin încurajarea mobilității electrice.
PPC Blue România este parte a Grupului PPC, cu o tradiție de peste 70 de ani în Grecia, lider în domeniul energiei în Europa de Sud-Est, care și-a făcut un angajament din dezvoltarea durabilă și protecția mediului prin promovarea surselor de energie curată. Mobilitatea electrică joacă un rol central în această viziune pentru viitor. DEI Blue, compania dedicată mobilității electrice lansată de PPC în 2021 în Grecia, și-a făcut deja un nume prin serviciile de e-mobilitate furnizate persoanelor fizice, companiilor și administrației publice din întreaga Grecie. Obiectivul de a deveni cel mai important jucător pe noua piață a mobilității electrice din regiune, prin realizarea unor investiții semnificative pentru dezvoltarea, gestionarea și operarea celei mai extinse rețele de încărcare a mașinilor electrice și prin furnizarea de servicii inovatoare, descrie planul ambițios al PPC.
Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de surse regenerabile în Grecia, România, Italia și Bulgaria, având o capacitate instalată crescută de la 4,7 GW, în prima jumătate a anului 2024, la 6,3 GW la sfârșitul lunii iunie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a ajunge la o capacitate instalată din surse regenerabile de 11,8 GW până în 2027. În prezent, noi proiecte de 3,7 GW se află în stadiul de construcție sau pregătite pentru construire. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este lider în energia regenerabilă, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,3 GW și continuă într-un ritm alert să își întărească portofoliul prin proiecte de mare anvergură, fiind cel mare producător privat de energie regenerabilă din România.
UE ia în calcul înăsprirea cerințelor pentru companii în vederea identificării originii gazelor naturale, parte din planul european de a pune capăt relațiilor energetice cu Rusia până în 2027
Țările membre ale Uniunii Europene analizează posibilitatea înăspririi cerințelor pentru companii, pentru a identifica trasabilitatea gazelor naturale pe care acestea le importă, ca parte a planului blocului european de a elimina treptat importurile acestui combustibil fosil, relevă un document consultat de Reuters, citat de Agerpres.
Fără a oferi prea multe detalii, cea mai recentă propunere de negociere, consultată de Reuters, arată că statele membre analizează posibilitatea de a cere importatorilor să furnizeze autorităților naționale mai multe documente care să dovedească faptul că gazele lor nu provin in Rusia.
Documentul, elaborat de președinția daneză a Consiliului UE, ar urma să fie dezbătut de ambasadorii la UE ai statelor membre în cadrul reuniunii ce va avea loc marți, la Bruxelles.
„Pentru importurile de gaze naturale produse în alte țări decât Rusia, autorităților de reglementare le vor fi furnizate dovezi care să arate țara unde au fost produse gaze naturale”, se menționează în acest document, datat 28 august.
Clauza nu se va aplica importurilor de gaze din țările care au interzis la rândul lor, sau au impus sancțiuni, cu privire la importurile de gaze rusești.
Comisia Europeană plănuiește să elimine complet gazul rusesc de pe piața europeană până la finalul anului 2027, într-o decizie ambițioasă a UE care marchează o schimbare majoră în politica energetică europeană.
De la 1 ianuarie 2026, importul de gaze naturale prin conducte sau sub formă de gaze naturale lichefiate transportate pe mare va fi interzis, cu excepția unor circumstanțe specifice, care ar include contractele pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2026.
Într-o măsură fără precedent, gazul care ajunge în UE prin Rusia, cum ar fi prin punctele de interconectare din Serbia, va fi considerat gaz rusesc, cu excepția cazului în care are documente clare care demonstrează că provine din altă parte.
De asemenea, țările vor trebui să publice noi „planuri de diversificare” care să arate cum vor pune capăt dependenței de petrolul și gazul rusesc.
Vor fi interzise și contractele pe termen lung pentru serviciile de terminal GNL pentru clienții din Rusia sau controlați de întreprinderi rusești. Se va asigura astfel redirecționarea capacității terminalelor către furnizori alternativi, ceea ce va consolida, în cele din urmă, reziliența piețelor energiei.
Statele Unite ar putea fi un înlocuitor în aprovizionarea UE cu energie.
Ursula Von der Leyen și Trump au semnat acordul comercial în iulie, stabilind o taxă vamală de referință de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către SUA.
Acordul include un angajament oarecum vag al UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari.
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
Lucrările de construcție ale celui mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui, care aparține PPC Renewables România, au intrat într-o nouă etapă: au fost instalate primele 2 turbine dintre cele 23 de care va dispune parcul eolian.
Potrivit unui comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro, parcul eolian Deleni, situat în județul Vaslui, va deveni la punerea în funcțiune cea mai mare unitate de producție de energie regenerabilă situată în regiunea Moldova, cu o capacitate instalată de 140 MW.
Parcul este echipat cu turbine GE Vernova, fiecare având o capacitate de 6,1 MW. Puterea acestora este aproape de trei ori mai mare față de cea a turbinelor instalate în etapa anterioară de dezvoltare masivă a energiei eoliene în România, până în 2012.
Turbinele instalate au o înălțime de 121 metri, cu un diametru al rotorului de 158 metri, iar fiecare dintre pale are o lungime de 77,4 metri. Pentru fundația fiecăruia dintre turnuri, având diametrul de 20 metri, au fost turnați aproximativ 630 metri cubi de beton armat.
Pentru livrarea fiecăreia dintre elementele acestor turbine eoliene au fost organizate 12 transporturi agabaritice pe ruta Constanța – Brăila – Vaslui, cu o durată medie de câte 3 nopți.
Turbinele eoliene vor fi instalate pe terenuri aferente localităților Deleni, Costești și Bogdănești, iar stația electrică de interconexiune 400/220/110 kV se află pe raza localității Banca. Infrastructura din areal va permite accesul locuitorilor la drumurile de legătură care tranzitează parcul.
Acesta va dispune de trei stații de transformare, cea de la Banca urmând să fie stația de interconexiune cu Sistemul Energetic Național. Proiectul permite și adăugarea unor capacități de stocare a energiei, dacă va fi cazul.
„Odată cu instalarea primelor turbine eoliene trecem într-o nouă etapă în construirea parcului de la Deleni. Potențialul eolian al zonei este considerabil, iar extinderea noastră geografică în afara Dobrogei, tradițională pentru energia eoliană, contribuie atât la diversificarea mixului energetic al României, cât și la reducerea deficitului de capacități de producție din Nordul țării, dar și a comunității locale”, a declarat Adrian Dugulan, director general al PPC Renewables România.
Parcul va genera anual aproximativ 370 GWh de energie electrică, evitând emisii de CO2 de circa 215.000 de tone anual și asigurând suficientă energie pentru a alimenta echivalentul a 100.000 de gospodării – un oraș de dimensiunea municipiului Vaslui, împreună cu localitățile componente.
La finalizarea proiectului, capacitatea totală instalată de surse regenerabile de energie a PPC Renewables România va ajunge la circa 1,5 GW.
Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de surse regenerabile în Grecia, România, Italia și Bulgaria, având o capacitate instalată crescu-tă de la 4,7 GW, în prima jumătate a anului 2024, la 6,3 GW la sfârșitul lunii iunie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a ajunge la o capacitate instalată din surse regenerabile de 11,8 GW până în 2027.
În prezent, noi proiecte de 3,7 GW se află în stadiul de construcție sau pregătite pentru construire. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este lider în energia regenerabilă, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,3 GW și continuă într-un ritm alert să își întărească portofoliul prin proiecte de mare anvergură, fiind cel mare producător privat de energie regenerabilă din România.
