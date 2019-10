Guvernul a aprobat alocarea suplimentară a 48,05 milioane de lei pentru organizarea alegerilor prezidenţiale în străinătate

Președintele Klaus Iohannis a fost prezent la Timișoara, în cea de-a doua zi oficială de campanie pentru alegerile prezidențiale.

Cu această ocazie, șeful statului a transmis planul pe care îl are pentru cetățenii români, după ce, împreună cu echipa PNL va câștiga ”războiul” cu Partidul Social Democrat, război pe care Klaus Iohannis l-a declarat tot la Timișoara, „dragii mei, […]suntem în război, fiindcă cineva trebuia să ia partea românilor și am făcut-o noi, împotriva PSD. Și vom câștiga acest război! Am început destul de bine. Am început destul de bine… Ați văzut fețele lor la moțiune? Îngropăciune, nu alta!”.

Întreg discursul al președintelui, Klaus Iohannis:

Avem o echipă care ne încântă, cred că pot să spun, de fiecare datăcând avem întâlniri, cu mici filme care arată ceva din activitatea PNL, din activitatea mea, din ce am făcut noi împreună până acum și demulte ori apare și în film, dar și în materialele noastre reconstrucția statului român. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun câtevagânduri, dacă veni vorba despre reconstrucția României. Știți dece? În mod normal despre reconstrucția unei țări, despre reconstrucția unui stat se vorbește după un război. Și știți ce? Noi suntem într-un război, suntem în plin război cu PSD. Dar de ce facem asta? De ce suntem noi în război cu PSD? Fiindcă noi, voi liberalii și cu mine, suntem oameni ai păcii, ai construcției, noi suntem oameni care doresc să dezvolte România. De ce am intrat noi într-un război? Vă amintiți cum a câștigat PSD alegerile cu promisiuni despre lapte și miere care vor curge? Și ce au făcut din prima zi, din prima zi de mandat? Au început să atace România și pe români, au început cu justiția. Ei, gașca de penali, au început să atace justiția din România.

Și ne-am opus, și voi, și eu! După care au început să atace toate sistemele mari din România. Au început cu justiția, au continuat săînșurubeze neamuri și pretenari peste tot în funcții de conducere,în administrație, în învățământ, în sănătate, și nu s-au oprit, cum se zice la noi, nu a mai dat sfântul să se oprească.

Am rămas cu toții mască, cum se spune, când au început să atace economia românească, când au început să atace partenerii noștri, când au început să atace pe români.

Și atunci, dragii mei, cineva trebuia să spună „Atât!” și asta am făcut noi, voi și cum mine! Și de aceea, dragii mei, de aceea suntem în război, fiindcă cineva trebuia săia partea românilor și am făcut-o noi, împotriva PSD. Și vom câștiga acest război! Am început destul de bine. Am început destul de bine… Ați văzut fețele lor la moțiune? Îngropăciune, nu alta!

Da! Așa pățește cine se ia de români!

Așa pățește cine se ia de români –pierde!PSD pierde, dar, dragii mei, vă rog din suflet să nu greșiți. Să nu subevaluațipotenţialul PSD, să nu-i subevaluați pe pesediști. PSD este în continuare un adversar foarte puternic. PSD este adâncînșurubat în structurile statului și, daca îmi dați voie să folosesc o sintagmă pe care ei au inventat-o,dacă există ceva ce seamănă cu un stat paralel în România atunci acest lucru se numește PSD. Fiindcă ei, dragii mei, sunt adânc înșurubați și sunt paraleli cu agenda românilor. Sau chiar în contrasens cu românii, cum am mai spus-o, iar noi am început să câștigăm câteva bătălii importante – europarlamentarele, referendumul și, recent, moțiunea de cenzură. Felicitări!

Dar, războiul nu s-a terminat! Luați aminte, urmează prezidențialele, urmează localele și urmează parlamentarele și eu îmi doresc să le câștigăm pe toate împreună! Fiindcă numai și numai împreună putem să îmbunătățim viața românilor, numai împreună vom reuși și pentru asta, dragii mei, este nevoie de foarte, foarte multă energie și de spirit de luptător. Acum, de la voi mă aștept să aveți și una, și alta! Abia atunci când câștigăm acest război vom avea legitimitatea politică pentru a începe în forță reconstrucția, normalizarea României, repunerea României pe făgașul ei natural, european.

Până atunci, însă, avem un hop greu de trecut. Moțiunea a trecut, românii se simt ușurați, dar pe voi vă așteaptă o perioadă foarte, foarte dificilă. La început, când am mers la regionale, am spus: „Pregătiți-vă pentru guvernare!”. Acum vă spun: „Fiți pregătiți pentru guvernare!”. Această perioadă va fi foarte dificilă fiindcă PSD este tot acolo. PSD are de departe cei mai mulți parlamentari în Parlamentul României, PSD controlează majoritatea județelor României, PSD are încă, sper că vom trece repede de faza aceasta, cei mai mulți primari din România. Apropo, foarte frumos, din partea voastră, a primarilor, că ați venit să ne arătați respectul vostru purtând tricolorul nostru drag.

Da! Și veți guverna! Veți guverna cu un guvern de tranziție, este clar acest lucru, l-am anunțat imediat după prima rundă de consultări. Toți vă vor ataca, în frunte cu pesediștii. Și să nu credeți cumva că pesediștii vor ceda puterea ușor. Nu o vor face! Au început deja să vehiculeze sperietori mincinoase pesediste și pentru a demonta prima mare minciună gogonată pesedistă, vă spun vouă și tuturor românilor, cu toată răspunderea: Nu vor exista tăieri de pensii și salarii! Vor urma și alte încercări pesediste, eu mă aștept la tot felul de piedici. Vor încerca să boicoteze votarea noului Parlament, vor încerca să meargă la Curtea Constituțională a României, vor încerca fel și fel de scheme pentru a împiedica Partidul Național Liberal să înceapă să lucreze pentru români. Vă spun aceste lucruri nu ca să vă speriați, nici nu aș putea, vă spun aceste lucruri ca să fiți pregătiți să duceți lupta mai departe! Să ajungem, în fine, să reconstruim România, să facem România normală, o Românie europeană, cu instituții funcționale, cu o economie înfloritoare, o Românie în care profesioniștii și oamenii care merită ajung în fruntea instituțiilor, o Românie în care sistemul educațional funcționează foarte bine și ne face mândri de generațiile care vin după noi, o Românie în care cine merge la spital se simte luat în seamă.

Pe scurt, dragii mei, o Românie normală este o Românie europeană, este o Românie modernă, este o Românie așa cum și-o doresc toți românii și acesta nu este un moft fiindcă fiecare român are dreptul să trăiască într-o Românie normală! Haideți să o facem! La final, la treabă.