Guvernul a aprobat comasarea Programului Dezvoltare Durabilă cu Programul Tranziție Justă pentru eficientizarea gestionării fondurilor europene

Guvernul a aprobat, joi, prin hotărâre, comasarea a două programe europene, respectiv Programul Dezvoltare Durabilă cu Programul Tranziție Justă, în scopul eficientizării gestionării fondurilor europene, ca urmare a aprobării Comisiei Europene printr-o decizie din 11 martie 2026.

Potrivit unui comunicat al Executivului, citat de Agerpres, actul normativ aprobat vizează modificarea HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

„În urma acestei decizii, va fi creat un program unic – Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027 – care va integra prioritățile celor două programe într-un cadru comun de implementare. Măsura răspunde obiectivelor stabilite la nivelul Uniunii Europene privind reducerea numărului de programe operaționale și simplificarea procedurilor administrative, în vederea reducerii birocrației, eficientizării raportării, creșterii flexibilității în utilizarea fondurilor și îmbunătățirii gradului de absorbție”, se arată în comunicat.

Noul program va funcționa cu un cadru unic de implementare, incluzând un singur set de indicatori, un sistem de raportare unitar și un mecanism comun de monitorizare și audit.

„Decizia de comasare vine și în contextul necesității de a reduce riscul de dezangajare a fondurilor europene, în special în cadrul Programului Tranziție Justă, unde existau presiuni semnificative privind utilizarea resurselor până în anul 2026. (…) Această reorganizare nu implică modificări substanțiale ale atribuțiilor instituționale, ci urmărește consolidarea și optimizarea proceselor existente”, conform comunicatului.

Noul program va fi gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă, care va îndeplini rolul de autoritate de management unică.