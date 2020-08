Guvernul a aprobat noi măsuri pentru accesarea celor 30,4 miliarde de euro de la UE pentru redresare economică prin intermediul Planului Naţional de Redresare și Reziliență

Comisia Europeană a aprobat alocarea unei sume de 4,99 de miliarde de euro României în cadrul programului SURE, a anunțat vineri prim-ministrul Ludovic Orban, aflat într-o vizită la Măureni la recepția lucrărilor de asfaltare străzi în județul Caraș-Severin, printr-o investiție a Ministerului Dezvoltării Regionale.

“Mai am o veste să vă dau, o dau de la Măureni. Comisia Europeană a aprobat alocarea unei sume de 4,99 de miliarde de euro României în cadrul programului SURE. Este vorba de finanțarea măsurilor de susținere a angajaților și mediului de afaceri, măsurilor active de tip program flexibil de muncă, șomaj tehnic și toate celelalte categorii de cheltuieli care vin în sprijinul angajaților și companiilor care au ca obiectiv apărarea locurilor de muncă și susținerea dezvoltării locurilor de muncă. Deci, repet, Comisia Europeană a aprobat plafonul de tragere pentru România din programul SURE este vorba de 4,99 de miliarde de euro. Sunt bani suplimentari față de cele 80 de miliarde, care provin din MFF și din programul de reziliență și recuperare. Sigur că sunt sub formă de credit, rambursabil într-o perioadă medie de 15 ani de zile, dar la niște dobânzi extrem de atractive și, repet, acești bani aproape 4 miliarde şi 100 de milioane de euro vor fi folosiți pentru a susține companiile, angajații, pentru a apăra locurile de muncă și pentru a susține crearea de noi locuri de muncă pentru români”, a spus premierul, potrivit transcrierii de pe site-ul Guvernului.